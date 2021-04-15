Мурашко оценил вклад волонтеров-медиков в развитие здравоохранения

Глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков заявил, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения.

«Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является крупнейшим общественным ресурсом в сфере медицинского добровольчества в нашей стране. За пять лет работы волонтеры-медики направили в ряды участников движения более 80 тыс. добровольцев. Ежегодный охват населения профилактической информацией составляет более 4 млн человек. Ведется системная работа по привлечению населения к ведению здорового образа жизни. (…) Медицинская добровольческая деятельность – это и помощь в решении задач, стоящих перед сферой здравоохранения и широкие возможности подготовки более замотивированных, заинтересованных в профессии специалистов», – сказал Мурашко в видеообращении к участникам форума.

Всероссийский форум волонтеров-медиков стартовал в четверг в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал. Целью форума является развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья. Форум проходит в смешанном формате. Его очными участниками стали 200 самых активных представителей волонтерского движения медиков из всех 85 регионов России – координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Начальник департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам Ксения Разуваева подчеркнула, что волонтеры-медики в период пандемии коронавируса 24/7 работали в больницах и плечом к плечу с врачами спасали жизни людей, а также взяли на себя координирующую функцию в самом масштабном проекте 2020 года – общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«Самое главное, что несмотря на все испытания, которая принесла нам пандемия вы не изменились, трудности не смогли вас сломить. У нас не уменьшилось количество волонтеров, а наоборот, увеличилась команда неравнодушных людей, которые хотят и готовы помогать в сфере здравоохранения. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для движения. За то, что вы никогда не сдаетесь и готовы работать в самых сложных проектах», – обратился к участникам форума председатель движения «Волонтеры-медики», исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.

Форум волонтеров-медков будет проходить три дня – с 15 по 17 апреля. Среди основных тем дискуссионно-образовательной программы – роль добровольческих организаций в достижении приоритетных задач здравоохранения, расширение направлений медицинского добровольчества. Одной из наиболее важных будет тема борьбы с глобальными эпидемиями. Волонтеры в ходе будут разрабатывать новые подходы к реализации медицинской добровольческой деятельности, обсуждать современные потребности в сфере здравоохранения и роль добровольцев в их достижении.

Одной из наиболее важных на форуме будет тема борьбы с глобальными эпидемиями. Медики будут решать, как волонтерские организации в сфере здравоохранения могут помочь населению и каковы актуальные подходы к добровольческой деятельности в условиях распространения вирусных заболеваний.

Непосредственно в дни форума пройдет подведение итогов грантового конкурса молодежных инициатив. Очные участники форума и онлайн-участники, прошедшие официальную регистрацию, подавали заранее заявки на получение гранта сумму до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов.