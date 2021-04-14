Россия и Армения решили обсудить увеличение возможностей 102-й военной базы

Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», – цитирует ТАСС Пашиняна.

По его словам, военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении.

«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», – заявил он.

Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Ранее Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.