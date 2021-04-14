В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск части россиян

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо, в котором предложил предоставлять отцам дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка.

В обращении законодатель отметил, что рождение – это большая нагрузка для матери и ребенка и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца, передает RT.

При этом по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребенка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребенка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», – говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тыс. человек или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад – в Тамбовской и Магаданской областях.