Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Парламенты России и Узбекистана готовы внести вклад в реализацию двусторонних соглашений, подписание которых запланировано во время предстоящего визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Все это крайне важно в связи с предстоящим государственным визитом президента Узбекистана. Повестка визита мощная, готовится целый пакет двусторонних документов, которые будут подписаны во время визита. Думаю, парламенты наших стран внесут свой вклад их реализацией», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Во время встречи с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой Матвиенко отметила, что придает большое значения визиту.

«Уверены, что он не только придаст новый импульс активизации и развитию нашего межпарламентского взаимодействия, но и позволит более эффективно развивать весь комплекс российско-узбекских отношений», – рассказал спикер СФ.

Глава сената Узбекистана отметила, что во время визита узбекского лидера в Россию состоится очередной российско-узбекский межрегиональный форум с участием верхних палат парламентов двух стран.

В пресс-службе Совфеда отметили, что в конце встречи Матвиенко и Нарбаева подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции между СФ и Сенатом Олий Маджлиса. Теперь стороны будут обмениваться информацией о своей законодательной деятельности в этой сфере, изучать практику реализации соответствующих законодательных актов, обсуждать международный опыт управления миграционными процессами, совершенствовать договорно-правовую базу России и Узбекистана в сфере миграционного регулирования.

Государственный визит президента Узбекистана в Россию был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й по причине пандемии COVID-19. Конкретные даты пока не определены.