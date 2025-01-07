UnHerd: Зеленский лестью не изменил отношение Трампа к Украине

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, Зеленский во время беседы неоднократно обращался с лестью к Трампу, называя его сильным лидером, и критиковал президента Джо Байдена за нерешительность в поддержке Киева, передает РИА «Новости».

При этом, как подчеркивает UnHerd, Трамп, который скептически относится к НАТО, вряд ли изменит свою позицию под влиянием таких заявлений.

Автор статьи на UnHerd также отмечает, что Украине следует отказаться от идеи вступления в НАТО и принять статус нейтрального государства.

Это, по его мнению, даст стране реальный шанс завершить текущий конфликт, защитить свой суверенитет и восстановить экономику и общество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова отметила, что Зеленский в интервью продемонстрировал признаки «наркотического бреда», заявляя, что предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», и назвала его высказывания «лишь фантазиями» и «самолюбованием». До этого Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.