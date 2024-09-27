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    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции
    Западные СМИ сообщили о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    Стало известно о возможной полной блокировке Discord в России
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    Китай и Бразилия решили создать платформу «Друзья мира» по Украине
    Премьер Грузии напомнил о призывах Украины к войне с Россией
    Назван будущий премьер-министр Японии
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 11:12 • Новости дня

    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае

    Галкин запретил съемку на концертах после скандала в Дубае
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в России) запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    «Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», – передает обновленное соглашение «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что данное соглашение теперь обязаны подписывать все посетители перед покупкой билетов на концерты Галкина.

    Помимо запрета на съемку, комик усилил меры безопасности на своих концертах в рамках тура по США и Канаде. Известно, что за порядком будут следить увеличенные группы охраны.

    Также отмечается, что организацией тура занимается Ирина Заграничная, которую юморист встретил на корпоративе в Италии. Она пообещала ему помочь с организацией мероприятий и привлечением богатых поклонников.

    Напомним, Галкина* включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал ему в исключении из реестра иностранных агентов.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    26 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    «Военное дело»: ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов F-16 попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил, они поражены, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Всего поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами, на авиабазе также были Су-24, утверждает «Военное дело», передает «Российская газета».

    Удар якобы наносили четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

    Официального подтверждения этим данным пока не последовало, точные потери не сообщаются.

    До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что при одном удачном попадании ВС России уничтожены сразу четыре F-16.

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    26 сентября 2024, 17:30 • Новости дня
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника

    Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России не вмешиваться в их дела

    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

    Кадиров выразил резкую позицию в отношении Министерства иностранных дел России. Он прокомментировал ситуацию с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка, заявив, что Москве следует «заниматься своими делами».

    На своей странице в Telegram Кадиров отметил, что российская реакция на этот инцидент является попыткой «поднять шум на пустом месте». По его словам, Москве следует уделять больше внимания собственным внутренним вопросам, а не вмешиваться в дела других стран.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке, сообщалось, что Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по этому инциденту.

    Коментарии (187)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    The Economist: Зеленский решил провести выборы для укрепления своей власти
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента Украины в следующем году, пишет британский журнал The Economist.

    Издание не уточнило источник информации, но отметило, что Зеленский, чтобы укрепить свою власть, может пойти на этот шаг, несмотря на достигнутые в прошлом году договоренности основных политических сил Украины о переносе выборов до окончания боевых действий, передает ТАСС.

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института международных отношений (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит издание, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, президент больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    «Политический процесс определенно начался», – заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, цитируемая The Economist.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского.

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    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    27 сентября 2024, 10:14 • Новости дня
    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки

    The Wall Street Journal: Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou затонула около Уханя

    Стало известно о гибели новейшей китайской атомной подлодки
    @ Planet Labs Inc/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Новейшая китайская атомная подлодка класса Zhou, построенная на верфи Wuachang, затонула около города Ухань, пишет The Wall Street Journal.

    По данным источников издания, недалеко от города Ухань затонула новейшая атомная подводная лодка класса Zhou, построенная компанией China State Shipbuilding Corp, передает The Wall Street Journal.

    Газета отмечает, что инцидент произошел в конце мая – начале июня, когда в последний раз подлодку видели на реке Янцзы. Согласно спутниковым снимкам, в начале июня к месту предполагаемого затопления направили краны для подъема субмарины со дна.

    WSJ указывает, что китайские власти пытались скрыть данный факт.

    По данным газеты, субмарина могла перевозить ядерное топливо.

    «Инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней ответственности и надзоре НОАК за оборонной промышленностью, которая давно страдает от коррупции», – приводит издание слова американского чиновника.

    Отмечается, что информацию публикуют также агентства Reuters, AFP и AP.

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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    26 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

    Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Sean Potter

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ будут сбрасывать американские бомбы JSOW как можно дальше от российских средств ПВО и фронтовых истребителей. Они могут представлять опасность на переднем крае для сил РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине авиационные бомбы JSOW.

    «Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

    «Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

    «ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

    «Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

    Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

    «Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

    JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

    Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве

    Бастрыкин распорядился начать дело после нападения мигранта на врачей в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы, где он повел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на медицинскую бригаду в Москве, пишет ТАСС.

    Инцидент произошел, когда 24-летний мигрант напал на врачей и оказал сопротивление полиции, прибывшей для его задержания.

    Ведомство сообщает, что нападение произошло в одном из районов столицы, когда бригада врачей приехала для осмотра молодого человека, который вел себя неадекватно и набросился на медиков.

    Ранее сообщалось, что в Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    27 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

    Трамп назначил встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower, где они обсудят важные политические вопросы.

    Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от республиканцев, заявил, что в пятницу, 27 сентября, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

    Встреча пройдет в Trump Tower в 09:45 по местному времени (16.45 мск).

    Трамп заявил на пресс-конференции, что встреча назначена по просьбе Зеленского, подчеркнув значимость диалога между США и Украиной.

    «Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром около 09:45 в Trump Tower», – произнес он, подтверждая намерение укреплять отношения между двумя странами.

    Отмечается, что планируется обсуждение актуальных политических и экономических вопросов, касающихся взаимодействия США и Украины на международной арене.

    Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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    26 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Избившая ученика из-за русского преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

    Избившая ученика из-за русского языка преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Преподаватель в столице Узбекистана избила ученика в одной из местных школ в ответ на просьбу вести урок на русском, после чего устроила драку в другом учебном заведении, сообщают местные СМИ.

    Женщина устроила второй скандал в школе №204 Яшнабалского района города, это произошло 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на «Подробно.уз».

    В этом заведении учится дочь женщины, подозреваемая на глазах школьников избила учительницу, за это ее приговорили к семи суткам административного ареста и штрафу примерно в 250 долларов.

    Расследование предыдущего инцидента с подозреваемой, который произошел в школе №188, продолжается.

    В пресс-службе детского омбудсмена страны сообщили, что педагоги должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на должность, людей с неадекватным поведением нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях.

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учительница и ученик в ташкентской школе подрались, преподаватель напала на школьника из-за просьбы вести урок на русском языке.

    После этого Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений из-за ролика.

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    26 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата

    Американист Дробницкий: Следующим шагом Джонсона может стать требование к Госдепу признать посла Украины Макарову персоной нон грата

    Эксперт: У Госдепа могут потребовать признать посла Украины в США персоной нон грата
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Визит Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании задумывался как пиар-ход демократов, но на деле оказался их политическим провалом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Оксану Маркарову в связи с подозрениями во вмешательстве в американские выборы.

    «Заявление спикера Палаты представителей США Майка Джонсона выглядит неуклюже и странно. Он требует от другого государства, то есть от Украины, уволить посла, и с этой целью обращается к человеку, которого республиканцы подозревают во вмешательстве в американские выборы на стороне демократов – а именно к Владимиру Зеленскому», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, логичным было бы, если Джонсон попытался поговорить с представителями Госдепа о выдвижении требования признать Оксану Маркарову персоной нон грата. «Не исключаю, кстати, что именно таким и будет следующий шаг политика», – допустил собеседник. Однако вопрос увольнения посла, как и расследование Конгресса из-за визита Зеленского на завод в Пенсильвании, скорее всего, будет спущен на тормозах, считает Дробницкий.

    Тем не менее демократам не удастся в ближайшей перспективе отделаться от негативных последствий скандала, добавил он. Политолог напомнил, что задумка Демпартии заключалась в том, чтобы показать избирателю, будто оказание помощи Украине поддерживает рабочие места в Пенсильвании. «Визит на завод должен был стать пиар-ходом, но вышло все криво», – рассказал спикер.

    Так, первым промахом Демпартии было то, что они не позвали ни одного представителя от республиканцев. Вторая ошибка состоит в том, что Зеленского сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, которого считали вероятным претендентом на пост вице-президента США от Демократической партии. «Принципиально здесь то, что глава региона умудрился расписаться на снарядах, которые должны лететь в сторону ядерной страны. Это довольно страшное в некотором смысле действо», – детализировал политолог.

    Любопытно, что Харрис старается держаться от скандала подальше. «Администрация Байдена продолжает заявлять о поддержке Киева и подчеркивает, что от этого нельзя отказываться. Но на деле многие американцы устали. На фоне роста цен, сокращения рабочих мест они недовольны тем, что миллиарды долларов идут на Украину. А лозунг о скорой победе для них становится токсичным», – отметил Дробницкий.

    Впрочем, скандал в Пенсильвании вряд ли скажется на американской поддержке Киева. «Она зависит от очень многих вещей. Сейчас администрация Байдена по горящим следам пытается пропихнуть пакет помощи на восемь миллиардов долларов. Но математика не сходится: осталось шесть с небольшим миллиардов из выделенных Конгрессом средств. Откуда они возьмут оставшуюся сумму – пока говорить сложно», – рассуждает аналитик.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что эта история отразится на риторике штаба Дональда Трампа – теперь она однозначно антиукраинская», – добавил спикер. «Пенсильвания станет переломным моментом. Трудно сейчас судить, скажется ли этот скандал на исходе президентских выборов, но, как говорится, курочка по зернышку клюет», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Именно она организовала визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По словам Джонсона, тур по фабрике проводило «ключевое политическое доверенное лицо» Камалы Харрис. На мероприятие не пригласили республиканцев. Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы».

    «Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову», – написал спикер Палаты представителей в письме Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США. Джонсон напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику Штатов, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».

    Спикер подчеркнул: несмотря на то, что обе партии поддерживают ВСУ, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от республиканцев». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывает «ненужное давление» на американскую избирательную систему.

    Напомним, Зеленский посетил завод в Пенсильвании в минувшие выходные. Он прибыл в штат на военном самолете ВВС США Boeing C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. Как отмечают конгрессмены, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, по их мнению, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов. В комитете Конгресса начали расследование.

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