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    У Баку появилась своя маленькая Канада

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    9 января 2025, 14:45 Мнение

    У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

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    Нравится нам это или нет, но мировая политика продолжает движение в сторону игры, где прошлые правила оказались иллюзией, а новые только формируются. А поскольку США по-прежнему самая богатая и вооруженная держава планеты, то неудивительно, что решительные намерения нового американского президента в отношении своих соседей откликаются даже в весьма удаленных от эпицентра уголках планеты. Особенно там, где традиция государственности не является устоявшейся, а сам факт ее обретения стал результатом стечения обстоятельств, а не упорной борьбы за независимость. В какой-то степени даже производным от завершения борьбы сверхдержав в эпоху холодной войны.

    На этой неделе к разгоревшейся концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился, например, президент суверенного Азербайджана Ильхам Алиев. В пространном интервью он сообщил, что соседняя Армения является «угрозой мира для региона», а также сделал несколько заявлений, которые предвзятыми наблюдателями могут рассматриваться в качестве прямых угроз в отношении соседнего государства.

    Иными словами, может сложиться впечатление, что на фоне всеобщей неразберихи боевитый азербайджанский лидер намерен обзавестись своей собственной «Канадой» или «Гренландией». На фоне военных успехов Азербайджана в последние годы и явного провала Армении в деле национальной обороны такие «заходы» выглядят достаточно впечатляюще. Тем более что близкие друзья Баку в Израиле уже полтора года показывают всему миру, что пределы допустимого существенно раздвинулись.

    Посочувствовать формальным оппонентам Алиева в Ереване достаточно непросто. Уже на протяжении нескольких лет внешняя политика Армении выглядит так, как будто направлена на что угодно, кроме укрепления отношений с Россией. Хотя именно последняя является единственной крупной державой, испытывающей в отношении Армении какие-то дружественные чувства.

    Этот выбор сделан на основе исторического пути, который армянская государственность прошла после обретения независимости в 1991 году. Поэтому спорить с ним совершенно бессмысленно, официальный Ереван имеет полное право замораживать участие в ОДКБ или призывать на свою территорию военных наблюдателей Евросоюза. Хотя всем понятно, что никакая Франция помощь Армении, кроме деклараций, не окажет никогда.

    Любые последствия свободного выбора достаются тому, кто решает существенно изменить собственную судьбу. Тем более что сама Россия вряд ли заинтересована в том, чтобы обеспечить безопасность народа Армении самым эффективным в современных условиях способом. Мы это уже дважды делали – в начале XIX века и столетие спустя, оба раза опыт оказался не особенно впечатляющим. В результате положение Армении начинает выглядеть все более драматическим. Можно даже предположить, что в наступившем 2025 году республику ожидают крупные внешнеполитические неприятности.

    С обеспечением выживания своими силами у такого близкого нам народа явно некоторые трудности. Последние столкновения с Азербайджаном показали не только слабое техническое оснащение, но и недостаток патриотизма, а также готовности к самопожертвованию у основной массы населения.

    Хуже всего, что на протяжении нескольких десятилетий не получилось сделать главного – убедить соседние страны, включая Россию, в том, что армянское государство является для них полезным и необходимым. Задача, спору нет, сложная. И особенно трудно было к ней подступиться на волне эйфории от собственных успехов в начале 1990-х годов. Тогда практически все страны, возникшие на руинах СССР, были очарованы миром, в котором все выглядело доступным и, что главное, совершенно бесплатным с политической точки зрения.

    С течением времени выясняется, что масштабы благотворительности, на которую готова мировая политика, являются достаточно ограниченными. Понимание этого пришло не сразу. Вот, например, Грузия тоже долго занималась какой-то ерундой и придумывала для себя роль форпоста Запада на Южном Кавказе. Но теперь уверенно встала на путь исправления и всем своим поведением убеждает соседей – Россию, Турцию и даже Иран – в том, что она приносит им конкретную пользу, а не вред.

    Ради этого Тбилиси пришлось пойти на осложнения в отношениях с Европой. Однако здесь грузинские политики продемонстрировали, что умеют отделять главное от второстепенного. В том случае, если эту мудрую внешнюю политику получится сохранить, за будущее Грузии можно быть относительно спокойным. Россия, в свою очередь, сделала все, чтобы доказать: диктатуру она устанавливать не собирается, а запросы Москвы в отношении соседей являются весьма скромными, ограничиваются требованием не вести себя безответственно. А еще лучше приносить окружающим пользу.

    У Азербайджана, надо сказать, тоже пока достаточно успешно получается доказывать свою уместность в глобальной игре. Страна уверенно взяла курс на то, чтобы стать достойным участником Мирового большинства – в меру хитрым и нагловатым, но сохраняющим способность к самостоятельному принятию решений. Именно это, на самом деле, от всех и требуется. Действуя в таком духе, Баку намеренно задирает Францию и Евросоюз, решительно выступает против неоколониальной политики Запада, но не дает спуску и России, активно торгует с практически всеми своими соседями.

    В результате достигается та самая сбалансированность, которая позволяет почти всем партнерам, от решения которых зависит судьба Азербайджана, предполагать, что толк от Баку есть. И он для них лучше бодрый, хоть и по-кавказски самоуверенный, а не униженный. Главное, конечно, внимательно следить за расстановкой сил – ветер мировой политики переменчив, особенно в такие неспокойные времена – и постоянно задумываться о том, что лежит в основе выживания в современном мире.

    Фундаментальный вопрос, на который должны отвечать все страны мира: насколько их существование является необходимым для других государств и международной политики в целом. Вопрос этот непривычный. Еще несколько лет назад все считали, что сама по себе государственность определенного народа или обладание им некой территорией являются ценностями, покушаться на которые нельзя. Отголоски такого мышления до сих пор звучат в заявлениях европейских политиков: буквально пару дней назад в этом духе высказался уходящий глава германского правительства. Однако все больше событий современности показывают, что право на существование нужно не просто заслужить, но постоянно доказывать, что по праву занимаешь свое место под солнцем мировой политики.

    Это касается и великих держав: Россия, Китай или США постоянно должны доказывать, что мир без них не обойдется. Им приходится несладко – давят глобальные конкуренты, а собственные союзники ведут себя подчас весьма самонадеянно. Но в еще большей степени новые правила игры относятся к странам, масштабы которых являются меньшими.

    Классик русской поэзии писал: «Дни наши сочтены не нами; цвел юноша вечор, а нынче умер». Так и в политике – буквально вчера власти Дании купались в лучах славы, а сегодня уже обсуждают, в какой форме Гренландия будет передана США: напрямую или сперва потребуется формальное объявление независимости этой территории от королевства. Нечто похожее может, как мы видим, произойти с другим верным союзником американцев – Канадой.

    Международная политика не по воле России вступает в эпоху, когда каждый должен задуматься о том, чем обеспечено его бренное существование. Внешняя среда, как сказали бы ученые-международники, становится все более требовательной. Соответствовать этим требованиям можно, если постоянно думать о собственной уместности.

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