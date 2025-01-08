В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Небензя назвал действия Израиля угрозой территориальной целостности Сирии
Небензя заявил о нарушении Израилем международного права действиями на Голанских высотах
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия Израиля на Голанских высотах угрозой территориальной целостности Сирии и грубым нарушением международного права.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии подчеркнул, что Израиль проводит политику свершившихся фактов на данной территории, где уже захвачено 500 кв. км сирийских земель, передает ТАСС.
Он отметил, что действия Израиля представляют непосредственную угрозу территориальной целостности Сирии и нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России при ООН призвал других членов Совета Безопасности и представителей секретариата ООН дать честную оценку ситуации.
Кроме того, Небензя заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь Сирии после смены власти. По его словам, Москва намерена поддерживать Дамаск через поставки гуманитарной помощи и восстановление социальной инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта. Это также включает создание условий для возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц, пишет РИА «Новости».
Ранее Израиль обвинил Турцию в систематическом захвате сирийской территории и использовании прокси-группировок для оккупации на фоне осуждения Анкарой плана удвоения населения Голанских высот.
Напомним, канцелярия премьер-министра Израиля сообщила об одобрении плана по развитию Голанских высот, включающего укрепление поселений и удвоение населения в регионе. Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.