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Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.
Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.
Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.