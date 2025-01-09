Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.

Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.

Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.