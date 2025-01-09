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Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада
Министерство иностранных дел России выразило осуждение в связи с террористической атакой, направленной против легитимного руководства Чада.
Москва выразила решительное осуждение в связи с террористической вылазкой, направленной против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.
«Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», – сказано в сообщении.
Напомним, накануне в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец. В результате нападения погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших. Глава МИД Чада заявил, что террористы, напавшие на резиденцию в Чаде, были в наркотическом опьянении и вооружены только холодным оружием.