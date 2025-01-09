Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада

Ситуация в Чаде не повлияла на авиасообщение

Авиасообщение с Нджаменой осталось стабильным после нападения на дворец

Tекст: Денис Тельманов

Авиасообщение со столицей Чада, Нджаменой, продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на недавние события в стране, сообщает ТАСС. Диспетчеры аэропорта подтвердили, что работа не прерывалась и недавно был принят рейс из Абуджи, столицы Нигерии. Международный транзит через воздушное пространство Чада также осуществляется без изменений, включая коридор на севере страны.



По сообщениям телеканала Al Arabiya, 8 января вооруженные силы Чада успешно отразили нападение террористической группировки «Боко Харам» на президентский дворец. В момент нападения президент Махамат Деби Итно находился во дворце. В результате перестрелки у дворца погибли и получили ранения несколько человек, их число уточняется.

Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заверил, что ситуация в столице находится под контролем, и призвал сохранять спокойствие. Об этом он написал в соцсети Facebook, подчеркнув, что поводов для паники нет. В то же время силы безопасности продолжают контртеррористическую операцию против боевиков. На улицы Нджамены была выведена бронетехника.

Пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлия Гнездилова сообщила, что обстановка на территории посольства и вокруг него спокойная, угроз для сотрудников нет. Ситуация находится под контролем правительственных войск, которые обеспечивают безопасность в столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, что привело к введению военного контроля в центре города и перекрытию дорог, президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение по поводу высказываний французского президента Эммануэля Макрона о неблагодарности африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом, упомянув, что Макрон «ошибся эпохой», а сам Эммануэль Макрон ранее выразил недовольство по поводу того, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Франции за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.



