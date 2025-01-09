  • Новость часаВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    Кремль оценил притязания США на Канаду и Гренландию
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    14 комментариев
    9 января 2025, 15:14 • Новости дня

    Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в связи с террористической атакой, направленной против легитимного руководства Чада.

    Москва выразила решительное осуждение в связи с террористической вылазкой, направленной против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

    «Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец. В результате нападения погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших. Глава МИД Чада заявил, что террористы, напавшие на резиденцию в Чаде, были в наркотическом опьянении и вооружены только холодным оружием.

    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

    Коментарии (27)
    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

    Коментарии (16)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки

    Президент Чада Деби осудил Макрона за слова о неблагодарности Африки к Франции

    Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Эммануэля Макрона о неблагодарности африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой».

    Как передает РИА «Новости», президент Чада Махамат Идрис Деби выразил негодование по поводу недавних высказываний Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за помощь в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

    В своем заявлении Деби подчеркнул: «Хотел бы выразить негодование словами, которые недавно высказал президент Макрон, которые граничат с пренебрежением к Африке и африканцам. Думаю, что он ошибся эпохой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года, Франция начала вывод истребителей из Чада, а также получила от Африки очередную пощечину.

    Коментарии (7)
    6 января 2025, 17:16 • Новости дня
    ВСУ сорвали эвакуацию из Малой Токмачки

    Рогов: Украинские войска не позволили эвакуировать жителей Малой Токмачки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка, несмотря на попытки российской стороны предоставить гумкоридор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей из села Малая Токмачка на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что в Малой Токмачке остаются десять мирных жителей. Командование российской 58-й армии пыталось обратиться к украинскому гарнизону с просьбой выпустить людей, отправив дрон с громкоговорителем. Однако, как добавил Рогов, украинские бойцы сбили дрон и продолжают удерживать население.

    Он заверил, что российские войска были готовы обеспечить безопасный гуманитарный коридор для эвакуации жителей в сторону села Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине. Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы.

    Коментарии (0)
    8 января 2025, 23:42 • Новости дня
    Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД

    Неизвестные напали на дворец в Нджамене за несколько часов до визита Ван И

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем, а дороги перекрыты.

    Как сообщает ТАСС, группа неизвестных вооруженных людей атаковала президентский дворец в столице Чада, Нджамене. Инцидент случился около 20:45 по местному времени, когда началась стрельба. Власти страны пока не комментируют произошедшее.

    Агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности Чада, передает, что все дороги в районе президентского дворца заблокированы. Центр Нджамены патрулируется военной техникой, в том числе танками. Эти меры были предприняты в ответ на нападение.

    Инцидент произошел незадолго до запланированного визита в Чад министра иностранных дел Китая Ван И. Визит должен был начаться через несколько часов после нападения, однако пока неизвестно, как произошедшее повлияет на планы китайской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой». Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 04:53 • Новости дня
    Атака на президентский дворец в Чаде унесла жизни 19 человек

    В ходе нападения на президентский дворец в Чаде погибли 19 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения на президентский дворец в Нджамене, столице Чада, погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших, после ожесточенной перестрелки с использованием танков и полиции.

    Как передает ТАСС, как минимум 19 человек погибли в результате атаки на президентский дворец в столице Чада – городе Нджамене. В числе погибших – 18 нападавших и один защитник дворца.

    По данным tchadinfos, в районе президентского дворца произошла ожесточенная перестрелка. Неизвестные вооруженные люди напали на здание, однако атака была решительно пресечена.

    К месту происшествия стянуты танки и подразделения полиции, которые обеспечивают безопасность. Кроме того, жители столицы собираются на митинг в поддержку президента Чада Махамата Идриса Деби Итно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем, а дороги перекрыты.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Эммануэля Макрона о неблагодарности африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой».

    Авиасообщение со столицей Чада не прерывалось после нападения на президентский дворец, аэропорт Нджамены функционирует в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 20:28 • Новости дня
    Турция выразила готовность принять переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция готова стать посредником в переговорах по Украине, но не предложила конкретного плана для их проведения, сообщил источник в МИД страны.

    Источник отметил, что страна всегда стремилась к справедливому и устойчивому миру через переговоры и дипломатические усилия. В прошлом Турция уже организовывала встречи сторон конфликта в Анталье и Стамбуле, что приблизило их к мирному соглашению, передает РИА «Новости».

    По его словам, Турция готова вновь выступить в роли посредника и предоставить площадку для переговоров, если стороны придут к взаимному согласию по формату и параметрам. Однако, на данный момент, Турция не предложила никакого конкретного плана решения конфликта. Представитель МИД подчеркнул важность открытия пространства для дипломатии в продолжающемся уже четыре года конфликте.

    Ранее Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

    Коментарии (7)
    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 17:45 • Новости дня
    Российская ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: Российская ПВО сбила два беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. Инцидент произошел 6 января в период с 13.00 до 16.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской и Курской областями четыре беспилотника.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Коментарии (0)
    7 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.

    Инцидент произошел над территорией Белгородской области в период с 6.30 до 9.00 мск.

    Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 03:37 • Новости дня
    Ситуация в Чаде не повлияла на авиасообщение

    Авиасообщение с Нджаменой осталось стабильным после нападения на дворец

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиасообщение со столицей Чада не прерывалось после нападения на президентский дворец, аэропорт Нджамены функционирует в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию.

    Авиасообщение со столицей Чада, Нджаменой, продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на недавние события в стране, сообщает ТАСС. Диспетчеры аэропорта подтвердили, что работа не прерывалась и недавно был принят рейс из Абуджи, столицы Нигерии. Международный транзит через воздушное пространство Чада также осуществляется без изменений, включая коридор на севере страны.

    По сообщениям телеканала Al Arabiya, 8 января вооруженные силы Чада успешно отразили нападение террористической группировки «Боко Харам» на президентский дворец. В момент нападения президент Махамат Деби Итно находился во дворце. В результате перестрелки у дворца погибли и получили ранения несколько человек, их число уточняется.

    Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заверил, что ситуация в столице находится под контролем, и призвал сохранять спокойствие. Об этом он написал в соцсети Facebook, подчеркнув, что поводов для паники нет. В то же время силы безопасности продолжают контртеррористическую операцию против боевиков. На улицы Нджамены была выведена бронетехника.

    Пресс-атташе российского посольства в Чаде Юлия Гнездилова сообщила, что обстановка на территории посольства и вокруг него спокойная, угроз для сотрудников нет. Ситуация находится под контролем правительственных войск, которые обеспечивают безопасность в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, что привело к введению военного контроля в центре города и перекрытию дорог, президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение по поводу высказываний французского президента Эммануэля Макрона о неблагодарности африканских стран за помощь в борьбе с терроризмом, упомянув, что Макрон «ошибся эпохой», а сам Эммануэль Макрон ранее выразил недовольство по поводу того, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Франции за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.


    Коментарии (0)
    9 января 2025, 04:29 • Новости дня
    Минэкономразвития предложило публиковать данные о тендерах БРИКС на госзакупках

    Tекст: Денис Тельманов

    На сайте госзакупок в России в скором времени могут быть опубликованы данные о контрактах, предоставляемых международными организациями, такими как Новый банк развития БРИКС, что обеспечит прозрачность и усиление конкуренции.

    Минэкономразвития России занимается подготовкой изменений в законодательство, которые позволят публиковать на сайте госзакупок данные о контрактах международных финансовых организаций. Как передают «Известия», главным образом это касается тендеров, проводимых Новым банком развития БРИКС.

    В ведомстве ожидают, что такие изменения помогут российским компаниям получать более полную информацию о международных заказах, что, в свою очередь, приведет к усилению конкуренции и более прозрачному процессу госзакупок.

    Кроме Нового банка развития, в будущем российский сайт госзакупок может начать публиковать контракты от других организаций, таких как Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это позволит расширить доступ российских компаний к международным проектам и увеличить их участие в международной экономической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит без ограничений участвовать в госзакупках обеих стран.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении оптимизировать процедуру госзакупок для установления единого порядка предоставления преимущества для российских товаров. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 14:05 • Новости дня
    Reuters: Байден на этой неделе объявит о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден на этой неделе планирует ввести новые санкции против России, пишет Reuters.

    Байден на текущей неделе планирует объявить о введении новых санкций против российской экономики, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает ТАСС. Конкретные рестрикции, которые могут быть введены, агентство не уточняет, однако помощники Байдена активно информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых мерах.

    Кроме того, агентство отмечает, что Соединенные Штаты вскоре могут наложить санкции на ряд китайских компаний, обвиняемых в поддержке России.

    Ранее США ввели санкции против российского «Центра геополитических экспертиз» и его директора Валерия Коровина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сделали с Россией десять лет западных санкций.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 11:27 • Новости дня
    Посол Чада заявил о полном контроле властей над Нджаменой

    Посол Чада в России сообщил об отсутствии угроз стабильности в Нджамене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Чада в России Адам Бешир Махамуд заявил, что ситуация в Нджамене находится под контролем, и угрозы политической стабильности после атаки на резиденцию президента отсутствуют.

    Ситуация в столице Чада, Нджамене, находится под полным контролем властей, заявил посол Чада в России Адам Бешир Махамуд. Он подчеркнул, что никаких угроз политической стабильности после недавней атаки на резиденцию президента нет, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президентский дворец в Чаде был атакован незадолго до визита главы китайского МИД, в результате атаки погибли 19 человек; ситуация в Чаде не повлияла на авиасообщение.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Грузии инициирован «нюрнбергский процесс» над радикальной оппозицией
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева
    Жену Асада обвинили в связях с британской разведкой
    Эксперты предупредили о новом методе «слежки за пользователями» Google
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    Бодипозитивная 27-летняя блогерша Killadamente умерла во время семейного ужина
    В Турции разоблачили махинации пятизвездочного отеля с фаршем для кебаба

    Россияне в 2024 году получили новый законный способ заработать

    В 2024 году произошло революционное изменение позиции российских финансовых властей в отношении использования криптовалют. Был принят пакет законов, касающихся цифровых валют и связанной с их оборотом и использованием деятельности. На фоне санкций биткоины, эфиры и т. п. оказались уникальным инструментом получения дохода и для граждан, и для всего государства. Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии

    Внезапно оказалось, что школы Литвы могут отстоять свои названия, связанные с важнейшими деятелями русской культуры. Более того, даже некоторые местные политики стали заявлять, что «следует быть внимательными к русской культуре» и что русских «нельзя наказывать» только за то, что они русские. Похоже, в одной из самых русофобских стран Прибалтики прошли пик русофобии. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      У Баку появилась своя маленькая Канада

      Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Грузия и Армения поменялись местами

      Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

      5 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что ждет Украину в 2025 году

      В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............