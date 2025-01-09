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    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    13 комментариев
    9 января 2025, 23:59 • Новости дня

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии

    Лукьянов: Заявление главы МИД Дании о возможной независимости Гренландии стало следствием давления Трампа

    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    @ Pantke/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании. Нынешние заявления Дональда Трампа о планах присоединить остров к США подстегнули этот дискурс. Однако маловероятно, что идеи республиканца найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Дания допустила независимость Гренландии без присоединения к США.

    «Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    Он напомнил, что во главе правительства Гренландии находится сепаратист, который своей целью декларирует независимость острова. Другое дело, что до сих пор подобные разговоры велись абстрактно и «в общем порядке», добавил собеседник. «На деле речь шла совсем не об отделении территорий от Дании, а об условиях взаимодействия сторон – прежде всего финансовых. Причем чем больше в Гренландии наблюдалось сепаратистских или суверенистских настроений, тем больше требований они выдвигали», – уточнил политолог.

    На этом фоне планы Трампа присоединить Гренландию к США ошарашили Копенгаген. Заявление главы МИД Дании об амбициях острова, которые могут привести к обретению статуса независимого государства, стало следствием давления избранного американского президента, считает спикер. «Позиция министра Ларса Лекке Расмуссена оборонительная», – подчеркнул аналитик.

    Дело в том, что Трамп не в первый раз озадачивает руководство королевства. «Республиканец поднимал вопрос о Гренландии еще во время первого президентского срока. Сделанное им в 2019 году предложение купить остров вызвало скандал и стало причиной довольно глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Копенгагена», – напомнил Лукьянов, добавив, что нынешняя риторика властей Дании диктуется новой ситуацией. 

    При этом, как отметил собеседник, Гренландия не высказывалась за присоединение к США. «Это исключительно желание Трампа. После Второй мировой войны и на протяжении холодной войны остров играл существенную роль в общей системе противоракетной обороны на Крайнем Севере. Поэтому американцы там присутствуют и никуда не денутся», – уточнил аналитик. По его оценкам, маловероятно, что идеи избранного американского президента найдут поддержку среди гренландского населения.

    Местные жители высказываются, скорее, именно за независимость от Дании. Другой вопрос, способен ли остров существовать отдельно, ведь пока это в значительной степени получатель субсидий из Копенгагена, отметил спикер.

    «Гренландия – это большая и потенциально богатая территория. Но фактически это неподъемная ноша для Копенгагена – королевство не потянет траты на разработку ресурсов. В то же время с точки зрения стратегической значимости Дания без Гренландии превратится в среднюю европейскую страну, а Вашингтон утратит интерес к государству», – рассуждает Лукьянов.

    Собеседник также обратил внимание на результаты соцопросов, согласно которым подавляющее большинство датчан высказались против передачи Гренландии США. «Итоги исследования вполне понятны: между королевством и островом нет открытого военного и силового противостояния, нет фактора, который приводил бы население митрополии к желанию избавиться от актива», – пояснил он.

    «Подобная реакция также объясняется давлением – другая страна в довольно бесцеремонной форме говорит, мол, мы сейчас у вас заберем Гренландию, – продолжил аналитик. – При этом не исключено, что настроения могут измениться, если развитие событий будет сопровождаться различными проблемами – например, США предпримут действия, ущемляющие датские интересы. Однако пока до этого все-таки еще далеко».

    По прогнозам политолога, в конечном счете все сведется к торгу между Гренландией и Копенгагеном об условиях сосуществования. «Мне кажется, формальный статус острова не изменится. Даже при экстравагантности Трампа и экстраординарности времен, которые мы переживаем, трудно представить силовой отъем части территории страны – члена НАТО другой страной – членом НАТО», – считает он.

    Как полагает специалист, речь также может идти о новых договоренностях по присутствию США на острове и о выгоде Вашингтона. «Стоит понимать, что с 40-х годов прошлого века Гренландия является частью военно-политических структур США на Крайнем Севере. Что-то может усилиться, но качественных изменений для России, мне кажется, не будет. И Канада, и Гренландия, и Норвегия так или иначе при необходимости выполняют функции в рамках общей системы обороны НАТО», – детализировал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Гренландия никогда особенно эффективно не управлялась Данией. Она слишком большая, расположена достаточно далеко. К тому же никто никогда не сомневался, что Дания не сможет обеспечить военную безопасность Гренландии. Вообще, остров уже с середины прошлого века говорит о своем суверенитете. И нынешние заявления Трампа только подстегнули этот дискурс», – объяснил он.

    «Сейчас Гренландия подтверждает свою субъектность. Теоретически она вполне может обрести суверенитет в полном смысле и быть признанной ООН. Но защитить ее в случае внешней агрессии смогут только США. К тому же на территории острова уже много лет действует американская база «Питуффик». Это создает почву для разговоров о вхождении острова в состав США. Но население Гренландии, как видим, против этого», – напомнил он.

    «Власти Дании, в свою очередь, надеются переждать президентство Трампа, после которого разговоры о статусе Гренландии сойдут на нет. Я думаю, что в реальности так и будет – разговоры останутся разговорами и не перейдут в практическую плоскость, поскольку остров вполне устраивает и нынешнее положение», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать отдельным государством. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом США», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так дипломат ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США. Он подчеркнул ее стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

    Избранный президент США также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. При этом, как сообщает «Коммерсант», зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила: «Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Между тем советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники полагают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, сообщает CNN.

    Лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к заявлениям Трампа по Гренландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что принцип неприкосновенности границ должны соблюдать все страны, передает ТАСС. «Границы нельзя передвинуть силой», – подчеркнул канцлер. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался в схожем ключе, подчеркнув, что Евросоюз не допустит ни одной стране атаковать его границы. Он усомнился, что США будут завоевывать Гренландию, но добавил, что мир вошел в эпоху диктата силы.

    Между тем посол России в Дании Владимир Барбин в интервью Danmarks radio подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Дипломат отметил, что вмешательство извне только усугубит ситуацию в Арктике.

    Примечательно, что согласно опросу исследовательской компании Megafon, проведенному для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства. Агентство Ritzau также сообщало, что 89,2% участников опроса, проведенного социологическим институтом Voxmeter, выразили несогласие с идеей передачи Гренландии США. Лишь 4,5% респондентов поддержали эту инициативу.

    Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в претензиях Трампа на Гренландию.

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    9 января 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

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    9 января 2025, 08:52 • Новости дня
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    Келлог: Трамп не планирует уступать Путину в украинском конфликте
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп не собирается уступать президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации Кит Келлог.

    В эфире телеканала Fox News он подчеркнул, что Трамп не планирует уступать президенту России в вопросах, касающихся украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – отметил Келлог.

    Он также уточнил, что подход Трампа не подразумевает каких-либо уступок Москве. Он считает, что укрепление позиции Украины является ключевым элементом в стратегии новой администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство. Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

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    9 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Медведев оценил географические амбиции Трампа

    Медведев назвал идеи Трампа о Канаде и Гренландии прожектерскими и нереальными

    Медведев оценил географические амбиции Трампа
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности новых предложений избранного президента США Дональда Трампа, включая присоединение Канады и Гренландии к США и переименование Мексиканского залива.

    В своем Telegram-канале он раскритиковал новые политические амбиции избранного президента США Дональда Трампа.

    Медведев считает, что идеи Трампа о новой политической географии «сугубо прожектерские и абсолютно нереальные». В числе предложений Трампа зампред упомянул «гигантское приращение Америки» через присоединение Канады и Гренландии, а также переименование Мексиканского залива.

    По словам зампреда, Трамп стремится создать яркий и цветной глобус, который будет сильно отличаться от нынешнего.

    Медведев также подчеркнул, что Трамп пытается достичь быстрых успехов в урегулировании украинского конфликта, улучшении экономики США и борьбе с мигрантами, но они остаются сомнительными и не обещают быстрых побед.

    Политик также отметил, что Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед, сформировав повестку дня космического масштаба, несмотря на то что он еще не занял пост президента.

    В заключение Медведев указал, что последние дни Джо Байдена в Овальном кабинете проходят под влиянием Трампа и что компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC активно приступила к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп стремится установить контроль над Гренландией, чтобы отправить мощный сигнал Китаю и заложить основу своей доктрины, пишет New York Post. Отмечалось, что Гренландия и Канада стали частью плана Трампа по Арктике.

    Заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

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    9 января 2025, 11:50 • Новости дня
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    Сын Трампа раскритиковал Лос-Анджелес за передачу оборудования для тушения Киеву
    @ Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший выразил недовольство решением властей Лос-Анджелеса передать Украине оборудование для пожаротушения на фоне текущих пожаров в Калифорнии.

    Трамп-младший публично осудил власти Лос-Анджелеса за передачу Украине «лишнего» оборудования для пожаротушения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в прошлом году пожарные округа передали Киеву оборудование, которое могло быть использовано для борьбы с нынешними пожарами.

    Вспышки огня уже привели к уничтожению домов голливудских знаменитостей. По данным издания Page Six, среди пострадавших оказались Энтони Хопкинс, Адам Броди и Анна Фэрис. Многие звезды, включая Майлза Теллера и Билли Кристалла, были вынуждены эвакуироваться, спасая свои жизни и имущество.

    Associated Press сообщает, что жертвами огня стали более шести местных школ, включая Палисейдс-Чартер, известную по фильму «Кэрри».

    Продолжающие распространяться пожары угрожают культовым достопримечательностям, таким как голливудская «Аллея славы» и «Голливуд-боул», пишет Hollywood Reporter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пятерых человек. Мощные пожары уничтожили дома актеров Джона Гудмена, Билли Кристалла и Юджина Леви. Более 175 тыс. человек остались без электричества.

    Лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затронувшую и резиденцию вице-президента США Камалы Харрис. Предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, назвав их худшими.

    Коментарии (3)
    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

    Коментарии (3)
    9 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Кабмин Армении одобрил проект о начале вступления в ЕС

    Правительство Армении одобрило проект о начале вступления республики в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

    Кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, это решение теперь предстоит обсудить в парламенте страны. Заседание правительства, на котором принималось данное решение, транслировалось в режиме реального времени на местных новостных порталах, передает ТАСС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что обсуждаемое решение не означает автоматического вступления Армении в ЕС.

    «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян.

    Однако до проведения референдума планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Ранее Пашинян заявил о готовности вступления Армении в ЕС.

    До этого в октябре по инициативе прозападных сил в Армении провели сбор подписей в пользу референдума по этому вопросу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США отрабатывают на Армении украинский и грузинский сценарии.

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    9 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Додик рассказал о миллиардных потерях Европы на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению республики рассказал о многомиллиардных потерях Европы в конфликте на Украине, указывая, что она проигрывает России.

    По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».

    Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

    Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.

    Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    9 января 2025, 02:37 • Новости дня
    Пентагон отверг планы вторжения в Гренландию

    Пентагон опроверг планы военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США не планирует военное вторжение в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа об интересе к острову.

    Пентагон не планирует военного вторжения в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании сделать остров частью Соединенных Штатов, сообщает «Коммерсант». Заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что ей неизвестно о каких-либо планах на этот счет и отказалась обсуждать гипотетические вопросы. Она добавила: «Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Дональд Трамп ранее высказался о необходимости присоединения Гренландии к США по соображениям национальной безопасности и на пресс-конференции 7 января не исключил возможности применения силы для получения контроля над островом. Также он упомянул о переговорах с властями Панамы касательно перехода Панамского канала под контроль США, что было опровергнуто Министерством иностранных дел Панамы.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил инициативу Трампа как «не лучшую идею», подчеркнув, что она не заслуживает обсуждения. Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, получила автономию и право на самоуправление в 2009 году, оставаясь частью королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты. Посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    9 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее чем 69%, что связано с наращиванием отбора газа на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

    С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

    Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

    Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

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    9 января 2025, 09:45 • Новости дня
    СМИ: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Globe and Mail: Канада ответит пошлинами на угрозы Трампа ввести тарифы

    Tекст: Александра Юдина

    Канада прорабатывает введение пошлин на импорт ряда американских товаров, включая апельсиновый сок и стальную продукцию, в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа обложить все канадские товары тарифами в 25%, пишет газета The Globe and Mail.

    Канада рассматривает введение пошлин на товары из США в ответ на угрозы Трампа. Планируется обложить пошлинами апельсиновый сок, керамические изделия и стальную продукцию, передает ТАСС.

    По словам анонимного представителя канадского правительства, список товаров для введения пошлин не окончательный и подлежит уточнению. В него могут добавить цветы и изделия из стекла и пластмассы. Канадские власти отбирают товары, чтобы минимизировать последствия для своих потребителей и нанести экономический урон США.

    Газета отмечает, что выбор товаров для пошлин связан с политикой. Например, апельсиновый сок производится в штате Флорида, где находится резиденция Трампа и проживают члены Конгресса от Республиканской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

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    9 января 2025, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин приветствует контакт с Трампом

    Песков заявил о готовности Путина приветствовать контакт с Трампом после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина приветствовать контакт с избранным лидером США Дональдом Трампом после инаугурации.

    Представитель Кремля отметил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, передает ТАСС.

    Песков отметил, что если после инаугурации Трамп выразит желание связаться с Путиным, российский лидер это приветствовал бы.

    Песков добавил, что на данный момент Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России. По его словам, было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, для обсуждения дальнейших шагов.

    Песков подчеркнул, что до этого времени каких-либо запросов на встречу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Кроме того, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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