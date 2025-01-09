Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.0 комментариев
Путин сообщил о постоянном контакте с правительством в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин отметил, что в новогодние праздники поддерживал связь с большинством членов правительства, и работа не прекращалась.
Во время совещания с членами правительства Путин сообщил, что оставался на связи с большинством из них в течение новогодних праздников, передает ТАСС.
«Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», – подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года. Также Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году.