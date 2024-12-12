Украинские СМИ заявили о недовольстве Генштаба ВСУ низкими темпами привлечения новых солдат в армию

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Телеграф» сообщило, что Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил недовольство по поводу медленного темпа пополнения армии, передает ТАСС.

Источники в Генштабе отметили, что ежемесячно контракты на военную службу заключают только около 4 тыс. украинцев. В ноябре через систему рекрутинга поступило около 2 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, с мая 2024 года около 6 тыс. человек привлекли на военную службу за счет заключенных. Более того, около 40 тыс. военнослужащих были переведены из тыловых частей на фронт в рамках оптимизационных мер главкома Александра Сырского.

Однако Генштаб ВСУ признал, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта недостаточно, и необходимо упорядочение мобилизационного законодательства. В то же время, по данным украинского СМИ, пока нет единого решения данной проблемы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

До этого США призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

В свою очередь, Владимир Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев.