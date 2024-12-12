Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Генштаб ВСУ выразил недовольство медленным пополнением армии
Украинские СМИ заявили о недовольстве Генштаба ВСУ низкими темпами привлечения новых солдат в армию
Генштаб ВСУ выразил недовольство недостаточным количеством добровольно привлеченных граждан, но не может предложить решение для улучшения ситуации, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Телеграф» сообщило, что Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил недовольство по поводу медленного темпа пополнения армии, передает ТАСС.
Источники в Генштабе отметили, что ежемесячно контракты на военную службу заключают только около 4 тыс. украинцев. В ноябре через систему рекрутинга поступило около 2 тыс. человек.
По данным Генштаба ВСУ, с мая 2024 года около 6 тыс. человек привлекли на военную службу за счет заключенных. Более того, около 40 тыс. военнослужащих были переведены из тыловых частей на фронт в рамках оптимизационных мер главкома Александра Сырского.
Однако Генштаб ВСУ признал, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта недостаточно, и необходимо упорядочение мобилизационного законодательства. В то же время, по данным украинского СМИ, пока нет единого решения данной проблемы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.
До этого США призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В свою очередь, Владимир Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев.