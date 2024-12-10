Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев

Tекст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое несогласие с заявлением Госдепа США о необходимости мобилизации на Украине молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, передает РИА «Новости».

В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава. Зеленский отметил, что решение проблемы нехватки оборудования и подготовки не может быть достигнуто за счет привлечения молодых солдат.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.