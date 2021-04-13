В Госдуме предупредили посла ФРГ о последствиях вмешательства в дела России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев проинформировал посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра о законодательных инициативах по противодействию зарубежному вмешательству, сообщили в пресс-службе комиссии.

Пискарев обратил внимание фон Гайра на многолетнюю деструктивную, по мнению комиссии, деятельность по вмешательству во внутренние дела России ряда германских неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» и «Фонд имени Генриха Белля». Данные НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны.

В ходе встречи обсуждались вопросы российско-германских отношений. Пискарев рассказал о состоявшихся встречах с представителями парламентских партий Бундестага, направленных на развитие конструктивного диалога и укрепление партнерских отношений.

«Такие встречи свидетельствуют о готовности трезвых и мудрых политиков поддерживать добрые и дружественные российско-германские отношения во благо наших народов», – отметил глава думской комиссии.

В числе обсуждаемых вопросов фон Гайру по его просьбе были разъяснены изменения, внесенные недавно в закон «Об образовании». По общему убеждению членов комиссии, подчеркнул Василий Пискарев, реализация в российских вузах каких-либо просветительских программ, не должна сопровождаться нарушениями российского законодательства.

Послу также были представлены факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ». Реализация подобных мероприятий осуществлялась, в том числе, при поддержке германских некоммерческих организаций и МИД Германии.

Пискарев предложил направить усилия двух стран на сотрудничество в борьбе с реальными угрозами и вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, а также на обеспечение информационной безопасности. «Считаем недопустимым вовлечение несовершеннолетних через Интернет в преступную деятельность, склонение их к потреблению наркотиков и суицидам», – сказал глава комиссии.

Он подчеркнул необходимость наладить сотрудничество в сфере защиты детей в информационном пространстве, включая обращение к крупным интернет-компаниям с требованием о своевременном модерировании и удалении криминального контента (экстремистских материалов, пропаганды наркопотребления, детской порнографии и т.п.).

«Мы готовы обменяться нашим законодательным опытом и выступить с информацией перед депутатами Бундестага по вопросам обеспечения международной безопасности и выстраиванию добрососедских отношений с германскими партнерами», – резюмировал Пискарев.