Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики Гендиректор Arianespace поблагодарил Гагарина словами «Cпасибо, Yuri!» 13 апреля 2021, 02:57

Фото: Figaro Live

Текст: Антон Антонов

Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски выразил благодарность советскому космонавту Юрию Гагарину. Как заявил Исраэль в Twitter, 60 лет назад Гагарин «открыл новый путь для человечества». «Cпасибо, Юрий!», – заявил Исраэль, добавив, что гордится совместной работой с российскими партнерами и запусками ракет «Союз», «чтобы продолжить приключение». Сообщение написано на английском языке, но слово «спасибо» Исраэль написал по-русски, передает ТАСС. 60 years ago, Yuri Gagarine opened a new road for humanity. Cпасибо, Yuri! Very proud to team with our Russian partners and #Soyuz to continue the adventure further! В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Гагарин.

Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян 12 апреля 2021, 17:26

Фото: «Люди в черном»/Columbia Pictures

Corporation

Текст: Елизавета Булкина

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.



Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он. Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX. Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» 12 апреля 2021, 10:51

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости». В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав 12 апреля 2021, 18:38 Текст: Ксения Панькова

Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия и дальше будет развивать международные программы, и готова к международному сотрудничеству в космосе. Ранее Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проводит совещание по развитию космической деятельности. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам 12 апреля 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли. Ранее Путин заявил, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса 12 апреля 2021, 12:58 Текст: Елизавета Булкина

Россия должна участвовать в освоении космоса, расходы на реализацию космических программ сокращать не следует, такого мнения придерживается большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным исследования, 91% опрошенных полагают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса, 7% считают, что делать этого не стоит, а 2% респондентов затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большинство опрошенных (75%) думают, что не стоит сокращать расходы на освоение космоса, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. 15% россиян выступили за сокращение расходов на космическую программу. Также граждане рассказали, зачем, по их мнению, Россия должна участвовать в освоении космоса. В первую очередь это важно для развития науки и высоких технологий, так считают 52% респондентов. 44% полагают, что освоение космического пространства необходимо России для обеспечения обороноспособности страны. В том числе граждане среди таких целей отмечали поддержание престижа страны на международной арене (17%), развитие авиакосмической промышленности, создание новых рабочих мест и обеспечение возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем (по 10% соответственно). Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна.



Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина – знают 97% граждан.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. Минобороны представило уникальные образцы космических аппаратов 12 апреля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Минобороны ко Дню космонавтики представило видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой. «В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности», - говорится в сообщении министерства обороны, передает РИА «Новости». Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. «По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники», – указывается в сообщении. В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров. Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство. Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. «В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ», – говорится в сообщении. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики 12 апреля 2021, 12:32 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День космонавтики в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к монументу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (Путин) посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в России», – передает слова Пескова ТАСС. Он уточнил, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции. Путина в Энгельсе будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Отдельно глава государства проведет встречу с Радаевым.



В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. РДШ устроило в Великом Новгороде шоу дронов в честь 60-летия полета Гагарина 12 апреля 2021, 15:09

Фото: РДШ

Текст: Мария Бобылева

Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики активисты Российского движения школьников совместно со специалистами компании «Геоскан» подняли в небо над Великим Новгородом 500 дронов, приурочив шоу к 60-летию первого полета человека в космос. Ровно в 21.00 с территории теннисного корта Кремлевкого парка Великого Новгорода в небо поднялись 500 квадрокоптеров, которые показали представление для зрителей. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в фигуры, символизирующие взлетающую ракету, вращающуюся планету Земля, а также спутники и МКС, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Российское движение школьников масштабно празднует День Космонавтики в этом году. Вчера мы завершили Космический фестиваль в Москве, по итогам которого анонсировали с дочерью знаменитого космонавта Оксаной Леоновой премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Архиповича Леонова. Сегодня вместе с нашим партнером Геосканом организовали грандиозное шоу дронов, посвященное первому полету Юрия Гагарина в космос. А уже завтра любой желающий сможет почувствовать себя космонавтом, благодаря нашему проекту с российским сервисом Mineсraft!» – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Она выразила мнение, что каждый российский школьник «должен не просто знать историю отечественной космонавтики и гордится ее героями, но и знать, что космос открыт и ждет новых побед». «РДШ дает им возможность мечтать о космосе, изучать космос и добиваться успеха! Ведь вполне возможно, именно они – те самые будущие герои России», – добавила Плещева. Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компании «Геоскан» помогали активисты РДШ из трех школ Великого Новгорода: гимназии №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова, гимназии №3 и средней общеобразовательной спортивной школы-интерната «Спарта». Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «Наша компания сотрудничает с Российским движением школьников около года. И мы видим какой неподдельный интерес вызывает у ребят работа с беспилотными летательными аппаратами, поэтому считаем важным дать возможность им познакомиться с нашей работой и разработками. Среди современных подростков немало умных и увлеченных наукой ребят, а благодаря Российскому движению школьников они могут получить не только теоретические знания, но и практические навыки», – рассказал заместитель гендиректора ГК «Геоскан» Павел Степанов. Кроме того, в честь Дня космонавтики активисты РДШ запустят виртуальную ракету с космодрома «Восточный» на российском сервере в Mineсraft. Как уточнили в РДШ, участники проекта «Виртуальная Россия» в 16.00 12 апреля смогут прогуляться по космодрому «Восточный», увидеть цифровые копии настоящих ракет и слетать в одной из них на Луну и обратно. По пути в космос можно будет принять участие в соревновательном квесте и попробовать свои силы в роли ученого. Мероприятие проводится при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Проект «Виртуальная Россия», созданный активистами Российского движения школьников, базируется на платформе Mineсraft. Целевая аудитория проекта – дети и подростки. В течение нескольких месяцев участники проекта создавали новые игровые объекты на российском сервере для празднования Дня космонавтики. Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и другие. А к седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, активист Российского движения школьников Иван Афанасьев – десятиклассник из гимназии №64 имени В. А. Котельникова города Липецка воссоздал Херсонес –живописную достопримечательность Севастополя. Инициаторами появления проекта «Виртуальная Россия» стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение. Космонавт поделился видением новой орбитальной станции 12 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании, заявил российский космонавт и ученый Сергей Рязанский. «Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи», – передает ТАСС слова Рязанского. Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. «Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся», – сказал он. По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

«Нужна ли станция национальной программе – решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу», – сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт рассказал также, что планирует написать две книги, одна из которых будет посвящена истории его семьи. «Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать», – пояснил Рязанский. Он рассказал, что одна из задумок носит условное название «Как я дошел до жизни такой». Это будет автобиография семьи, где, в частности, Рязанский планирует рассказать о своем дедушке – советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым «великолепную шестерку» – Совет главных конструкторов. «Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью-воспоминания о воспитании. Я был очень болезненный ребенок, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, которая из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов», – сказал Рязанский. Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и разрешению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название «Космические уроки для бизнеса и жизни». «Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в «Сколково», в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях», – сказал космонавт. В декабре Рязанский презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу – «Сказки звездного неба». В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о подготовке первого отряда космонавтов СССР 12 апреля 2021, 10:30 Текст: Алина Назарова

Психолог, физиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов СССР в подмосковном Жуковском в начале 1960-х годов, рассказал о подготовке первого полета человека в космос и разработке тренировок Юрия Гагарина. «В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) был в 1959-1960 годах создан отдел авиационной и космической медицины, в котором работали шесть человек. В конце 1960 года шестым оказался я. Еще, конечно, были две лаборантки и уборщица», – рассказал Китаев-Смык «Ридусу». Хотя в первый отряд космонавтов людей набирали из авиации, от услуг военных врачей, которые занимались летчиками, в отделе решили отказаться. «Было решено профессионалов, которые тренировали летчиков, не привлекать. Решили, что они будут тренировать космонавтов, используя приемы летчиков, это было опасно. Таким образом, методику подготовки космических полетов приходилось создавать во время самой подготовки», – вспоминает Китаев-Смык. Команда врачей и физиологов, которой предстояло подготовить будущих покорителей космоса к полетам, формировалась из сотрудников различных московских и ленинградских институтов «по знакомству». Так, Китаев-Смык пришел в отдел авиационной и космической медицины из Института нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР. Отдел, в котором работал Китаев-Смык, сотрудничал с лабораторией № 47 ЛИИ, где под руководством Сергея Даревского разрабатывался тренажер – модель космического корабля «Восток». По словам Китаева-Смыка, коллектив Даревского был очень молодым по возрасту и состоял из его вчерашних студентов в МВТУ имени Баумана. Поэтому начальство порой не принимало его всерьез. «Когда стали делать тренажер пульта управления «Востоком» для космонавтов, то обращались во все авиационные КБ, и все отказались. Никто не захотел связываться с рискованным космическим проектом и отвечать в случае провала за гибель космонавта. Тогда к Королеву пробился Даревский и заключил от имени лаборатории № 47 договор с его конструкторским бюро. Когда об этом узнали в ЛИИ, то созвали партсобрание и вынесли Даревскому строгий выговор с занесением в личное дело за «авантюризм в науке»: в Летном институте он, видите ли, каким-то космосом занимается», – добавил эксперт. Тем не менее команда Даревского изготовила тренажер – копию «Востока» с пультом пилота-космонавта, конструкция которого позже использовалась в настоящих космических аппаратах, в кратчайшие сроки – с отображением информации о положении корабля на орбите, с индикацией работы всех бортовых систем и телеметрии, с системой управления космическим кораблем в полете и при спуске. Тренажер был размещен в лаборатории № 47. Сотрудникам ЛИИ пришлось ломать стену здания, чтобы втащить конструкцию внутрь. Шестерка первых космонавтов прибыла в ЛИИ в конце 1960 года. По воспоминаниям Китаева-Смыка, команда для штурма межпланетного пространства подобралась дружная, и тренировки в отделе проходили без эксцессов. Во время тренировки будущий космонавт садился в скафандре в кабину тренажера, по переговорному устройству воспроизводился звук старта ракеты, и после команды «Поехали!» начиналась имитация различных штатных и нештатных ситуаций в полете. Пока один из космонавтов тренировался, остальные наблюдали за его действиями. Кроме физической выносливости и технических знаний, от советских космонавтов требовалось еще одно немаловажное качество – готовность, по словам врача, к «суперподчинению», которая позволила бы преодолеть любые провокации враждебного «империалистического» лагеря. За этим тщательно наблюдали сотрудники КГБ. «В столовой вместе с членами первого отряда сидела еще одна группа офицеров в летной форме, восемь человек. На них никто особого внимания не обращал. Им поручено было охранять космонавтов, наблюдать за ними, контролировать их поведение и доносить о нем «наверх». На основе их донесений во многом и отбирали кандидатов на полет», – добавил Китаев-Смык. Космонавтов готовили и к будущим представительским функциям после успешного полета: им давали уроки риторики, актерского мастерства, навыки ведения интервью. В своей книге «Проникновение в космонавтику» со слов коллеги-психолога Федора Горбова Китаев-Смык писал, что знаменитая гагаринская улыбка – как раз результат подобных тренингов: «До зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин улыбался, не размыкая губ или закусывая нижнюю губу. Горбов тренировал Гагарина: «Улыбаться, не жалея нижней губы, слегка оттягивая ее вниз». Тогда же Гагарин перенял и знаменитое «Поехали!» от руководителя тренировочной программы, летчика-испытателя Марка Галлая, который позаимствовал его, в свою очередь, от своего наставника. «Галлай рассказывал, что еще до войны, когда он обучался, их инструктор перед тем, как повернуть винт пропеллера, приговаривал: «Поехали!» А когда он спросил инструктора, откуда эта присказка взялась, тот объяснил, что она пошла от извозчиков», – рассказал Китаев-Смык. До 1966 года Леонид Китаев-Смык участвовал в подготовке космических полетов, был занят в разработке планов полета на Марс. Но после смерти Сергея Королева марсианский проект свернули – и несмотря на сопротивление руководства ЛИИ, Китаев-Смык перешел в Институт психологии АН СССР. В 1983 году он выпустил монографию «Психология стресса». Баллистик рассказал о готовности «Союза-2.1а» реализовать одновитковую схему полета к МКС 12 апреля 2021, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1а» способна реализовать одновитковую схему полета к Международной космической станции, которая позволит добраться до МКС за два часа, сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин. «Технически наш новый носитель «Союз-2.1а» способен это реализовать», – цитирует ТАСС Муртазина. По словам баллистика, со стороны РКК «Энергия» все готово для отработки такой схемы полета, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. На данном этапе, отметил он, нужно подключать смежников, в частности Ракетно-космический центр «Прогресс», который изготавливает ракеты-носители «Союз» и НПО автоматики (разработчики системы управления ракеты). По одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль оказывается на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. «То есть в каждой точке такой орбиты разница высот до орбиты станции будет одинаковая», – пояснил эксперт. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции. Причем независимо от расстояния до МКС экипаж может вручную выполнить этот импульс. «Чтобы реализовать эту схему, понадобится введение еще одного элемента в сближение, а именно квазикомпланарное выведение корабля на орбиту», – сообщил Муртазин. Оно предполагает очередной отход от канонов классического сближения – корабль будет выводиться на орбиту с наклонением, несколько отличающимся от наклонения МКС. По словам Муртазина, трехчасовая схема полета пилотируемого корабля «Союз МС» к МКС пока является испытательной. «После трех полетов «Союза» она будет штатной, пока является испытательной, требующей полной отработки», – сказал Муртазин. При этом баллистик уточнил, что для грузовых кораблей «Прогресс» она уже является штатной. Впервые корабль «Союз МС» полетел на МКС по трехчасовой схеме в октябре 2020 года. Тогда ему удалось установить рекорд по скорости, долетев до станции за 3 часа 3 минуты. 9 апреля корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») тоже полетел по сверхкороткой схеме. Ему потребовалось около 3,5 часа, чтобы добраться до МКС и состыковаться с ней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД