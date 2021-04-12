Стало известно о сроках инспекции ВОЗ производства «Спутника V» в России

Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, говорится в плане ВОЗ по оценке безопасности препаратов от коронавируса.

«Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», – цитирует документ РИА «Новости».

Уточняется, что дата оценки безопасности «Спутник V» экспертами ВОЗ будет названа уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций. Также в документе отмечается, что для тех вакцин, которые уже получили разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились.

Между тем, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.