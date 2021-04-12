Никитин открыл новую школу в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приняли участие в открытии новой школы в жилом комплексе «Гагаринские высоты» Приокского района в Нижнем Новгороде.

Строительство школы осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного указом президента Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте правительства Нижегородской области.

«Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе «Гагаринские высоты», мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий», – отметил Никитин.

Школа рассчитана на 675 учеников с первого по 11-й классы. В образовательном учреждении есть учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и планетарий.

Как сообщил Никитин, общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей. «Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта «Образование». В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1500 мест в микрорайоне «Цветы». Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей», – добавил губернатор Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подарил школе сертификат на приобретение клининговой техники. Он рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация: дети учились во вторую смену, классы переполнены.

«За 2020-2021 годы открылись новые школы в «Цветах», в Новинках и сегодня – в «Гагаринских высотах». В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе. Сегодня в школе №34 уже начали заниматься ребята с первого по третий класс. Тематика образования здесь необычная – изучение Вселенной и космоса, в классах и лабораториях стоит самое современное оборудование. Еще одна изюминка школы в том, что детям предложат широкий перечень дополнительных занятий. Они смогут, не покидая свой микрорайон, заниматься, например, робототехникой. Рядом скоро откроем детсад, и он вместе со школой станет единым образовательным пространством», – рассказал Шалабаев.

Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021-2022 учебном году. Всего в новом учебном году в школы Нижегородской области пошли учиться почти 340 тыс. человек.