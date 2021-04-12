В Кремле не подтвердили введение выходных между майскими праздниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.

Ранее Минтруда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, согласно которому новогодние праздники будут длиться десять дней (с 1 по 10 января), а майские – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать 31 декабря следующего года нерабочим.