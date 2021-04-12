Утверждены критерии оценки эффективности губернаторов

Российское правительство утвердило новую методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, она будет отражать реализацию национальных целей развития.

«В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ включает 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год, еще 19 – для установления целевых значений на будущее», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Индикаторы затрагивают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Кроме того, в методику вошли критерии, которых не было в предыдущей версии документа от 2019 года, например, уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» госорганов.

«Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», – говорится в сообщении.

В январе Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI для регионов, в числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам оказались Владимирская и Кемеровская области, Хабаровский и Красноярский края, а также Хакасия.