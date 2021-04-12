Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс В России начали разработку радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» Космонавт поделился видением новой орбитальной станции 12 апреля 2021, 09:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Созданием новой орбитальной станции могут заняться частные космические компании, заявил российский космонавт и ученый Сергей Рязанский. «Сейчас, с появлением частных коммерческих компаний, космонавтика очень сильно изменится, потому что сразу у нескольких компаний появятся свои средства выведения. Можно будет заключать соглашения о сотрудничестве, об аутсорсинге, то есть заказать им сделать посещаемую коммерческую станцию. И дальше это закроет какие-то наши научные задачи», – передает ТАСС слова Рязанского. Он подчеркнул, что с удовольствием сотрудничал бы с частными компаниями в случае их создания. «Сейчас есть несколько, я бы сказал, космических стартапов. Конечно, финансирование и мощь у них не такая, как у западных коллег, но хочется надеяться, что в будущем будет проявляться интерес, и такие компании тоже появятся», – сказал он. По его словам, чтобы понять, нужна ли России своя космическая станция в случае закрытия МКС, необходимо разобраться с ее конечной задачей.

«Нужна ли станция национальной программе – решать специалистам, которые будут смотреть долгосрочную федеральную космическую программу», – сказал он. Рязанский отметил, что в случае необходимости может быть принято решение о создании посещаемой станции вместо станции постоянного пребывания. Космонавт рассказал также, что планирует написать две книги, одна из которых будет посвящена истории его семьи. «Сейчас идет работа над шестой и седьмой книгами. Но пока мы выбиваемся из всех графиков, потому что этот год юбилейный, и очень большая социальная нагрузка: командировки, интервью, съемки, встречи. А с книжкой надо спокойно сесть и писать», – пояснил Рязанский. Он рассказал, что одна из задумок носит условное название «Как я дошел до жизни такой». Это будет автобиография семьи, где, в частности, Рязанский планирует рассказать о своем дедушке – советском ученом и конструкторе Михаиле Рязанском, который входил в созданную ученым Сергеем Королевым «великолепную шестерку» – Совет главных конструкторов. «Пока в здравии мои родители, хочется взять у них интервью-воспоминания о воспитании. Я был очень болезненный ребенок, с кучей диагнозов, и это заслуга родителей, в частности мамы, которая из совершенно больного ребенка сделала человека, который прошел в отряд космонавтов», – сказал Рязанский. Вторая запланированная космонавтом книга будет посвящена лидерству, формированию команды, работе в стрессовых условиях и разрешению конфликтов в замкнутом коллективе. Она носит условное название «Космические уроки для бизнеса и жизни». «Это мои наработанные материалы, по которым я читаю лекции и выступаю как спикер, как преподаватель в «Сколково», в Корпоративном университете Сбербанка и других компаниях», – сказал космонавт. В декабре Рязанский презентовал в Музее космонавтики свою пятую книгу – «Сказки звездного неба». В ней автор рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, среди которых особое место занимают сказки о зодиакальных созвездиях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником 9 апреля 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST). Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости». Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков. Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой. В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения 10 апреля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST. «Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST. Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см. Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров. Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС 9 апреля 2021, 14:10

Фото: Пресс-служба ЦПК/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин», выведенный в пятницу на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). На корабле к МКС на две минуты раньше запланированного времени причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что полет проходил штатно, состояние экипажа хорошее, конструкции корабля раскрылись. Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Корабль получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов 10 апреля 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. «Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае. «Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив». Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России 9 апреля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура 9 апреля 2021, 10:51

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10.42 мск. К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14.07 мск того же дня. За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента России Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие. Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Российские космонавты будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется провести в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять – по космическому материаловедению, два – по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства. Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США нашли похожий на фрагмент космического аппарата объект 10 апреля 2021, 18:52 Текст: Ксения Панькова

В США на побережье Тихого океана рыбак обнаружил предмет, похожий на фрагмент космического аппарата. Объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения. Власти округа Линкольна, располагающегося в Орегоне, приняли объект за деталь ракеты SpaceX. Однако в компании подтверждения принадлежности детали не дали, передает РИА «Новости». Как сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа, предположительно, обугленный фрагмент космического аппарата, выброшенный на берег залива Алси около города Уолдпорт был найден 9 апреля в 15.15 по местному времени (1.15 мск). Необычную деталь заметил рыбак, который оттащил ее с берега к местному предприятию. После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, «SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления». По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения. В марте сообщалось, что неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе 12 апреля 2021, 00:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы. Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он. Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Представитель НАСА прочитал стихи к 60-летию полета Гагарина 11 апреля 2021, 07:45 Текст: Антон Антонов

Замглавы принадлежащего НАСА Космического центра имени Кеннеди по техническим вопросам Келвин Мэннинг прочитал стихи на мероприятии по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятие было устроено международной организацией «Ночь Юрия» (Yuri's Night). Мэннинг не сообщил, кто является автором стихотворения, но в тексте упоминаются актуальные события, в частности, распространение коронавируса. Сказано, что для борьбы с ним требуются совместные усилия человечества, как для прорыва в космос, передает ТАСС. В стихах говорится о том, что «прошло 60 лет с тех пор, как человек впервые вышел в космос». «Все началось с космонавта по имени Гагарин. США вскоре догнали чемпиона с астронавтами Шепардом, Гриссомом и Гленном», – сказано в тексте стихотворения. Отмечается, что «это было во время холодной войны, когда дети учились прятаться под партами в случае ядерного взрыва, а их отцы целились друг в друга ракетами», но «произошедшие 60 лет назад события напомнили нам, что все мы часть человечества». Мэннинг заявил, что «международные экипажи создают новые технологии, которые становятся мировыми новостями», на МКС побывали «представители 60 стран». «Мы все работаем вместе уже более 20 лет, чтобы совершить следующие важные шаги, для которых потребуются усилия каждого из нас», – сказал он, добавив, что речь идет о «возвращении на Луну, полете на Марс, а затем – к звездам». Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. ОАЭ решили отправить в космос женщину 10 апреля 2021, 14:34

Фото: instagram.com/hhshkmohd

Текст: Наталья Ануфриева

Нура аль-Матруш станет одной из астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Премьер сообщил в Twitter, что новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021 Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира. Напомним, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на МКС с космодрома Байконур в сентябре 2019 года. Первый полет вертолета на Марсе перенесли 10 апреля 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Намеченный на 11 апреля первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба НАСА. «На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет ... на срок не ранее 14 апреля», – сообщили в НАСА, при этом подчеркнув, что летательный аппарат безопасен и исправен, передает РИА «Новости». Ранее в НАСА сообщали, что первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля. Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Как рассчитывают в НАСА, Perseverance будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные. Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС 9 апреля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий. «Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости». Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим». Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин». Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый. Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите 9 апреля 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

Все ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме, включая полет актрисы и режиссера в октябре для съемок фильма, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы, в принципе, все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре) будет трехчасовая схема», – сказал он, передает РИА «Новости». В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемый «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года – 3 часа 3 минуты.