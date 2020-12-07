Космонавт рассказал о полученной на орбите «контрабанде»

Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, как во время работы на МКС дважды получил «контрабанду» в виде красной икры.

Космонавт совершил два полета в космос общей продолжительностью 306 суток, совершил четыре выхода в открытый космос суммарной длительностью более 27 часов. Во время обеих космических экспедиций Рязанский отметил Дни рождения.

«Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры», – передает РИА «Новости» слова Рязанского во время презентации книги «Сказки звездного неба» в Музее космонавтики.

По его словам, поставки красной икры на МКС не осуществляются. При этом на станцию традиционно отправляют баночки черной икры.

Ранее космонавт посадил на МКС «контрабандные» семена пшеницы.

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