Принц Гарри вернулся на похороны деда в Британию без жены

Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания с принцем Филиппом, сообщают СМИ.

Рейс British Airways из Лос-Анджелеса приземлился в Хитроу в 13.15 (11.15 мск). Принц Гарри остановится в Кенсингтонском дворце, он будет жить в коттедже Ноттингем. При этом из-за ситуации с коронавирусом он должен соблюдать карантин в течение 10 дней. Однако британцам, прибывшим в страну, разрешается «посещать похороны членов семьи или друзей». Жена принца Гарри Меган Маркл по совету врача воздержалась от поездки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями. Похороны пройдут 17 апреля, в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон не может превышать 30 человек.

Вокруг принца Гарри и его супруги недавно разгорелся очередной скандал. В интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.