В Британии назвали дату похорон принца Филиппа

Эксперт назвал причину конфликта между российскими муфтиями

«Конфликт муфтиев Москвы и Казани вызван тем, что московский мусульманский лидер Равиль Гайнутдин теряет свое влияние в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД исламовед Роман Силантьев. Ранее глава Совета муфтиев России Гайнутдин обвинил татарстанского муфтия Камиля Самигуллина в «сектантстве».

«Равиля Гайнутдина в прессе иногда называют лидером не только татар-мусульман, но и вообще всех российских мусульман. Но на самом деле исламские организации не признают его в таком статусе. Духовное управление Татарстана ему, например, не подчиняется. Скандал просто подтверждает это несоответствие: Самигуллин никакого желания подчиняться Гайнутдину не выражал, как и его предшественники», – пояснил кандидат исторических наук Роман Силантьев.

«Самигуллин ведет независимую политику, издает такие книги, какие считает правильными, поскольку образован в исламе на высоком уровне, ничуть не хуже Гайнудтина» – подчеркнул собеседник. Подоплека конфликта, по его мнению, связана не с богословием, а с банальным распределением бюджетных средств.

«Гайнудтин считал, что именно его ДУМ должен был получить деньги на всероссийское празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, намеченное на следующий год, которое он якобы «пробил» через правительство. Но деньги направили сразу в Казань, так сказать, по месту празднования, – сказал Силантьев. – Стало ясно: хотя Татарстан – родина Гайнутдина, но доступ к этому ресурсу у него потерян».

Что касается Самигуллина, заявившего в ответ о желании примирения, то с его стороны это просто нормальный вежливый поступок верующего мусульманина, но при этом не без скрытой иронии. «В этом конфликте Самигуллин уже фактически победил, потому, что его поддержало большинство мусульман. Они не приняли обвинений в «сектанстве», – считает собеседник.

«Мусульманские общины постепенно разбегаются от Гайнутдина, поскольку нет особого смысла оставаться в его структуре. Дело идет к тому, что он просто останется настоятелем одной, хотя и большой мечети в Москве», – полагает Силантьев.

При этом раскол между общинами Москвы и Казани вряд ли станет поводом для начала какого-то «объединения» мусульман России в единую «вертикальную» организацию, уверен Силантьев. «Это просто никому не нужно: все прекрасно чувствуют себя так, как есть. Зачем Самигуллину кому-то подчиняться, если он вполне самодостаточная фигура? Когда-то государству «технически» удобнее было работать с каким-то одним муфтием, и тогда возник определенный импульс к централизации. Но теперь научились работать и с десятью разными муфтиями – это вполне нормально. Власть готова помогать и небольшим самостоятельным общинам, – например, муфтияту Крыма, который никто ни в какую организацию не загоняет», – пояснил Силантьев.

Напомним, в четверг глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил с публичным обращением к президенту Татарии Рустаму Минниханову, в котором обрушился с упреками на председателя ДУМ республики, муфтия Камиля Самигуллина.

По мнению московского муфтия, его казанский коллега распространяет учения «маргинальной турецкой секты Исмаил-ага». В своем письме Гайнутдин обвиняет Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера» и призывает «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики».

Самигуллин в ответ назвал заявления Гайнутдина клеветой. По его словам, подготовку тафсира (толкование Корана) к выпуску в Казани вели публично, в том числе и с участием представителей ДУМ России. Замечаний от них не поступало, отметил муфтий Татарстана. Самигуллин обвинил московского коллегу в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ, передает ИА «Тaтар-информ».

При этом Самигуллин добавил, что готов решить спор с председателем ДУМ России полюбовно. По его словам, он «хотел бы вступить в месяц Рамадан с добром и благом, а не в качестве участника спора двух братьев по вере». Напомним: по мусульманскому календарю праздничный месяц Рамадан начинается в ближайший вторник.