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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:51 | vz.ru
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Первый полет вертолета на Марсе перенесли
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Намеченный на 11 апреля первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба НАСА.
«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет ... на срок не ранее 14 апреля», – сообщили в НАСА, при этом подчеркнув, что летательный аппарат безопасен и исправен, передает РИА «Новости».
Ранее в НАСА сообщали, что первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля.
Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Как рассчитывают в НАСА, Perseverance будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
Опубликовано совместное «селфи» марсохода и первого на Марсе вертолета
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало «селфи»-фотографию марсохода «Настойчивость» (Perseverance) и вертолета «Изобретательность» (Ingenuity), сообщили в описании изображения чиновники из Лаборатории реактивного движения НАСА.
На изображении, которое ученый Шон Доран склеил из 62 фотографий, сделанных марсоходом во вторник 6 апреля, «Настойчивость» наблюдает за маленьким вертолетом «Изобретательность». В статье отмечается, что потребовалось несколько часов, чтобы сделать мозаику, которую Доран опубликовал в своем Twitter.
По словам ученого, перед объединением частей изображения он поработал над ними, избавившись от помех и выполнив «трудоемкую задачу коррекции различий экспозиции между изображениями». «Затем [был проведен] еще один проход обработки изображений, чтобы получить окончательный вид», – сказал Доран Space.com.
Изображение запечатлело исторический момент в исследовании планеты. Члены команды миссии готовят вертолет «Изобретательность» к первому испытательному полету, который может состояться уже в воскресенье (11 апреля).
Если миссия вертолета «Изобретательность» окажется успешной, то будущие миссии на Красную планету будут включать вертолеты, которые могут служить разведчиками для марсоходов и собирать данные самостоятельно, заявили представители НАСА.
Вертолет «Изобретательность» не несет никаких научных инструментов и не планирует собирать никаких данных, но он будет документировать свои полеты с помощью камеры высокого разрешения. И марсоход «Настойчивость» тоже будет наблюдать за вертолетом с безопасного расстояния. Есть даже шанс, что марсоход сможет записать звук полета Ingenuity с помощью своих двух бортовых микрофонов, заявили представители НАСА.
«Сосредоточение внимания на связи между Перси и Джинни было очевидным выбором для этой композиции», – написал Доран в своем электронном письме. – Очень интересно видеть любые новые фотографии с другой планеты, но эта очень особенная, и я ожидаю, что демонстрация технологии будет иметь большой успех»
После того, как миссия вертолета «Изобретательность» будет завершена, марсоход «Настойчивость» начнет всерьез сосредотачиваться на собственной научной миссии. Шестиколесный робот будет «охотиться» за признаками древней жизни на Марсе и собирать десятки образцов для будущего возвращения на Землю.
Эта работа, как и полеты вертолета «Изобретательность», будет проходить в кратере Джезеро, где марсоход «Настойчивость» и вертолет «Изобретательность» совершили посадку 18 февраля. Снимки, сделанные марсианскими орбитальными аппаратами, показывают, что миллиарды лет назад в Джезеро было большое озеро и дельта реки.
В рамках миссии Mars 2020 закрепленный на марсоходе «Настойчивость» вертолет «Изобретательность» может совершить до пяти непродолжительных полетов на высоте до десяти метров от поверхности Марса. Первая попытка полета вертолета на Марсе запланирована на 11 апреля.
19 февраля марсоход НАСА «Настойчивый» совершил успешную посадку на Красной планете. Днем позже НАСА опубликовало сделанные аппаратом фотографии Марса. «Настойчивость» успел передать на Землю звуки с поверхности Марса, а в ноябре 2020 года во время полета на Марс аппарату удалось записать звуки космоса.
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В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником
Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости».
Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков.
Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой.
В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.
Названы сроки отправки в США последних РД-180
Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов.
«Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», – передает РИА «Новости» слова Арбузова.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано.
Напомним, в декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180.
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Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения
Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST.
«Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST.
Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см.
Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров.
Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов
На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.
«Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.
«Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны.
В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив».
Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта».
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.
В США нашли похожий на фрагмент космического аппарата объект
В США на побережье Тихого океана рыбак обнаружил предмет, похожий на фрагмент космического аппарата. Объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.
Власти округа Линкольна, располагающегося в Орегоне, приняли объект за деталь ракеты SpaceX. Однако в компании подтверждения принадлежности детали не дали, передает РИА «Новости».
Как сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа, предположительно, обугленный фрагмент космического аппарата, выброшенный на берег залива Алси около города Уолдпорт был найден 9 апреля в 15.15 по местному времени (1.15 мск). Необычную деталь заметил рыбак, который оттащил ее с берега к местному предприятию.
После того, как местные чиновники из нескольких ведомств прибыли на место происшествия и изучили объект, было решено связаться с компанией SpaceX. Как отмечает офис шерифа, «SpaceX не смогла определить, является ли объект составным элементом одного из космических аппаратов компании, однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления». По данным офиса, объект перемещен в безопасное место для дальнейшего изучения.
В марте сообщалось, что неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.
Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС
Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий.
«Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости».
Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим».
Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин».
Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый.
Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а».
ЕКА отправила в Россию камеру для совместной лунной миссии
Европейская камера «Пилот-Д» для обеспечения высокоточной посадки российского модуля в рамках миссии «Луна-25» отправлен в Россию, заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.
«У нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия «Луна-25». Там на борту будет камера от ЕКА «Пилот-Д», которую уже отправили в Россию. Запуск должен состояться в октябре этого года. Для России «Луна-25» станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится к естественному спутнику Земли», – передает ТАСС слова Ашбахера.
Глава агентства уточнил, что европейская система навигации для точной посадки должна быть установлена и на другой спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии «Луна-27». Также планируется, что он будет снабжен европейской бурильной установкой.
«Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует обеспечивать поддержку всех трех лунных миссий – с 25-й по 27-ю», – добавил Ашбахер.
Он также обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным работу по программам исследования Луны и Марса, а также визит в Россию, который планирует осуществить после открытия границ.
«Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным – в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), запущенного в рамках совместной программы «ЭкзоМарс». Сейчас мы сосредоточены на второй части программы - это «Экзомарс-2022», – заявил Ашбахер. – Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии «ЭкзоМарс» является для нас приоритетной задачей».
Также в ходе беседы поднималась тема создания международной лунной исследовательской станции – это инициатива КНР, в которой китайские партнеры пригласили принять участие Россию и ЕКА. «Мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект», – сказал он.
Ашбахер добавил, что ЕКА участвует в лунном проекте НАСА окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В октябре 2020 года ЕКА и НАСА подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway.
Гендиректор ЕКА отметил высокий уровень сотрудничества с Россией по исследованию Луны в рамках миссий «Луна-25» и «Луна-27», для которых на российском аппарате будет использовано европейское оборудование. Также глава организации напомнил, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле «Наука», который вскоре станет частью МКС.
«Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за сильное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии «ЭкзоМарс», – сказал Ашбахер.
Глава ЕКА сообщил, что принял озвученное Рогозиным в ходе переговоров приглашение посетить Россию. Однако из-за закрытых границ и постоянно меняющейся санитарной обстановки он пока не готов назвать точную дату.
«Я довольно впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия, – заявил Ашбахер. – Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда».
Ашбахер добавил также, что МКС представляет большую важность не только для науки, но и для объединения наций.
«У МКС очень важная роль. Невозможно переоценить ее роль для науки и для изучения космоса, а также для международного сотрудничества и политики сближения, если можно так выразиться. Это уникальный проект, который дает стольким странам возможность проводить огромное количество научных экспериментов. Также он позволяет увидеть, на что мы способны, когда объединяем усилия и работаем сообща», – констатировал он.
Ашбахер подтвердил, что агентство настроено продолжать работу на МКС до 2024 года, когда истекает договор эксплуатации, однако рассчитывает продолжить операции и после 2025 года. При этом он выразил убеждение, что со временем на станции будет реализовано больше коммерческих проектов, чтобы повысить финансовую отдачу от ее использования, в том числе за счет частных инвестиций.
«Это не значит, что правительственные космические агентства покинут станцию, по крайней мере не со стороны ЕКА. Но это значит, что МКС станет уникальной платформой для государственно-частного партнерства. Вот так я вижу это, и мне кажется, что это довольно интересный вектор развития», – указал глава ЕКА.
Глава ЕКА признал, что сейчас станция нуждается в модернизации или замене некоторых элементов, и агентство работает над модернизацией европейского модуля «Коламбус». Однако пока у станции нет альтернатив, а для продолжения исследования космоса «очевидна необходимость сохранить присутствие на низкой околоземной орбите».
По его словам, первый пилотируемый полет в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, стал источником вдохновения для Европейского космического агентства (ЕКА).
«Это очень важный год. Пользуясь случаем, я хочу поздравить Россию с 60-летием первого полета человека в космос – Юрия Гагарина. Конечно же, этот год важен и для нас, как агентства, потому что мы вдохновлялись этим событием», – отметил глава ЕКА.
Россия является «крупной и уважаемой космической» державой, констатировал Ашбахер, добавив, что гордится тесным сотрудничеством Европейского космического агентства с Россией. Генеральный директор агентства отметил совместную работу на Международной космической станции (МКС), поблагодарив Россию, а также других партнеров за предоставленную астронавту ЕКА Тома Песке возможность принять командование экипажем станции перед возвращением на Землю. Как уточнил Ашбахер, позднее к Песке присоединится немецкий астронавт Маттиас Маурер, а в 2022 году на борт орбитального комплекса поднимется итальянка Саманта Кристофоретти.
В настоящий момент Песке готовится к своему второму полету на МКС, который запланирован на 22 апреля. 43-летний астронавт станет первым французом, которому на одном из этапов полета будет поручена миссия командира экипажа станции. Песке с американцами Шейном Кимбро, Меган Макартур и японцем Акихико Хосидэ отправятся на орбиту на корабле Crew Dragon («Крю дрэгон») американской компании SpaceX («Спейс-экс»).
«Все три наших астронавта, которые отправятся на МКС, хорошо знают Россию, они говорят на русском языке, бывали на Байконуре и прекрасно знакомы со Звездным городком. И это международное сотрудничество прекрасно функционирует», – отметил Ашбахер. Он добавил, что ЕКА придерживается «международного подхода к освоению космоса» и работает «исключительно в мирных целях».
«Я вижу, как развивается наше сотрудничество с международными партнерами, оно дает возможность наводить мосты между странами и политическими системами. Даже если иногда возникает напряженность на политическом уровне, в космосе мы очень хорошо работаем вместе. В этом сила космоса, и наше агентство радо быть партнером разных государств на этом направлении», – заключил глава ЕКА.
Австриец Ашбахер признался, что лично для него стимулом посвятить свою жизнь космосу стала высадка на Луну американского астронавта Нила Армстронга в 1969 году. «Во время учебы в университете я подал заявление на участие в космической программе – Австрия тогда как раз искала кандидатов для полета на станцию «Мир». Я был слишком молод и не завершил учебу, но все равно подал заявление, потому что решил, что это очень захватывающе. У меня не вышло», – рассказал он, напомнив, что в том году отбор прошел другой австриец – Франц Фибек.
Генеральный директор агентства признался, что иногда не прочь отвлечься от работы, доставляющей ему большое удовольствие. «Я из Австрии, так что мне нравятся горные лыжи, сноуборд, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь гимнастикой и другими вполне обычными вещами», – рассказал он.
«Мне очень нравится ходить с семьей на концерты, на спектакли, на балет, особенно на русский балет. Он очень известен, я обожаю его», – продолжал Ашбахер. Он когда-то побывал на выступлении балета Мариинского театра, а в последний раз ходил в театр в австрийском Инсбруке в декабре прошлого года, перед началом очередного карантина.
Напомним, в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс.
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Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС
Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом.
При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он.
В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС.
Разработчик назвал сроки развертывания спутниковой группировки «Гонец» нового поколения
Новую российскую группировку спутников связи предполагается развернуть на орбите до 2030 года, сообщил заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) Александр Кузовников.
«В составе орбитальной группировки будет 28 космических аппаратов. Развертывание орбитальной группировки предполагается в период до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Кузовникова на конференции Satellite Russia&CIS в Москве.
В мае 2020 года проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения началось в России.
Напомним, в сентябре гендиректор компании-оператора «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков заявил, что развертывание российской спутниковой группировки связи «Гонец» нового поколения начнется в 2025 году.
Ранее первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи.
ОАЭ решили отправить в космос женщину
Нура аль-Матруш станет одной из астронавтов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил премьер-министр этой страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Премьер сообщил в Twitter, что новыми астронавтами станут Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш.
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Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.
Напомним, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на МКС с космодрома Байконур в сентябре 2019 года.
Экипаж МКС поделился планами на День космонавтики
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) будут отмечать День космонавтики 12 апреля вместе и ударным трудом, заявил бортинженер космического корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») Петр Дубров.
«[Отпразднуем] вместе и ударной работой», – передает ТАСС ответ Дуброва на соответствующий вопрос.
Как сообщалось, запуск модуля «Наука» планируется на 15 июля.
«Во время нашей экспедиции планируется два выхода, посвященных интеграции этого модуля», – передает РИА «Новости» слова Новицкого. У Дуброва запланировано пять выходов, поскольку он проведет на станции вдвое больший срок.
По словам Новицкого, российские космонавты перед стартом привились от коронавируса российской вакциной, астронавт из США – американской.
«Я сделал прививку вакциной Moderna», – уточнил астронавт Марк Ванде Хай.
Ранее Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый в карьере.
Глава РАН назвал причину лидерства России в космосе
Задел, созданный в советское время, позволяет России оставаться на лидирующих мировых позициях в космосе, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«В новое время Россия уже не имеет того экономического ресурса, чтобы по всем направлениям быть лидерами в космосе. Но задел, который был создан в советские годы, позволяет нам чувствовать себя достаточно сильно и оставаться на лидирующих мировых позициях», – передает ТАСС слова Сергеева в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса, который провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
В качестве последнего космического успеха глава РАН назвал запуск космического аппарата «Спектр-РГ», задача которого – построить карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. По словам Сергеева, этот успех в ближайшие годы будут отмечен самыми высокими мировым премиями.
Глава РАН добавил, что научный космос был и остается мостом, через который осуществляется сотрудничество между странами, даже в сложной геополитической обстановке. «Космос сыграл выдающуюся роль в разрядке международной напряженности между СССР и США, когда страны поняли необходимость программы совместного использования космоса», – считает глава РАН.
Напомним, в июле 2019 года Россия с третьей попытки запустила новый космический телескоп с Байконура.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил благодарность боевому расчету и специалистам предприятий за запуск «Протона-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Названы сроки начала модернизации «Гагаринского старта»
Модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году, рассказал в преддверии Дня космонавтики глава администрации города Константин Бусыгин.
«Гагаринский старт» закрылся не навсегда, а на реконструкцию. В этом году на нем начнутся работы по модернизации в рамках договоренностей России, Казахстана и ОАЭ», – передает РИА «Новости» слова Бусыгина.
Кроме того, он сообщил, что с 2021 года началось финансирование реконструкции стартовой площадки ракеты «Зенит» под ракету «Союз-5» в рамках проекта «Байтерек» («Назарбаевский старт»).
«Таким образом, во вторую половину десятилетия Байконур будет располагать линейкой из двух ракет, которые смогут выводить на орбиту большинство из имеющихся космических аппаратов», – сказал Бусыгин.
Он добавил также, что пуски по пилотируемой программе будут осуществляться с космодрома Байконур минимум до 2028 года.
«До 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре, на Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура», – рассказал он.
В настоящее время по пилотируемой программе с космодрома Байконур осуществляются пуски ракет «Союз-2.1а» с пилотируемыми кораблями серии «Союз МС» и грузовыми «Прогресс МС». Помимо того, в рамках пилотируемой программы планируются два пуска ракет «Протон» с многоцелевым лабораторным модулем и научно-энергетическим модулем.
С космодрома Восточный пока осуществляются пуски только по непилотируемой программе. Первый пилотируемый полет с Восточного запланирован на 2025 год, когда на новом корабле «Орел», запущенном на орбиту с помощью ракеты «Ангара-А5П», к Международной космической станции отправится первый экипаж.
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
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Госкомиссия утвердила экипаж «Союза МС-18»
Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут двое российских космонавтов и американский астронавт.
«Экипаж утвержден», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.
В утвержденный экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый в карьере.
В пятницу экипажу предстоит стартовать в космическом корабле «Союз МС-18» на ракете «Союз-2.1а» с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль «Союз» получил имя собственное – «Ю.А. Гагарин». Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью «Год Гагарина 1961-2021» украшен головной обтекатель ракеты.
Пуск запланирован на 10.42 по московскому времени. В 14.07, то есть через 3 часа 25 минут, корабль причалит к МКС.
Напомним, во вторник ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Гагарина установили на стартовый стол Байконура.
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