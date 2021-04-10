В МИД России призвали США обуздать политику Киева

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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 15:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка
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Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников.
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Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке.
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В МИД России призвали США обуздать политику Киева
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Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Он также сообщил, что Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, последний разговор состоялся более недели назад на ином уровне.
«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», – добавил Рябков.
Во вторник Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии
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Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».
По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России.
Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
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Байден решил сэкономить на «сдерживании» России и Китая
Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящей, по мнению США, от Китая и России угрозы.
«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа
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«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так».
По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?»
«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником
Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости».
Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков.
Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой.
В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.
В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе
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Повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, не может быть, Киев не будет насильно освобождать свои территории, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, политико-дипломатический путь разрешения ситуации в Донбассе должен и далее обсуждаться в «нормандском формате» и в трехсторонней контактной группе в Минске, передает РИА «Новости».
«Что касается того, возможно ли такое на Украине. Нет, невозможно. Во-первых, Украина не имеет никакого плана по насильственному освобождению тех территорий, потому что мы всюду заявляем о политико-дипломатическом пути... Говорить о том, что мы сегодня в Украине боимся Сребреницы, мы ее не боимся, мы не можем такого себе допустить», – заявил Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, «если там будет устроена Сребреница».
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Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном
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Истребитель Миг-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в национальном центре управления обороной России.
В сообщении центра указывается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», передает РИА «Новости».
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – указывается в тексте.
После разворота иностранного военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Подчеркивается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», нарушения государственной границы России не допущено.
Ранее сообщалось, что число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России за год выросло на треть.
В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море
Повышенная активность Североатлантического альянса в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор.
«Повышенная натовская активность в Черном море – это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что «есть соответствующие механизмы оповещения».
Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. После этого Турция направила участникам Конвенции Монтре, в том числе России, уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону в 2022 году 715 млрд долларов на сдерживание Москвы и Пекина, назвав обозначенную сумму ценой русофобии и синофобии.
«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 млрд долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 трлн долларов», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил уверенность, что затраты США себя не оправдают. «Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя», – заявил парламентарий. Он также напомнил о современном вооружении в российском арсенале, передает РИА «Новости».
По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать «сумасшедшие деньги». «Поскольку Байден – ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке», – пояснил Джабаров.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заметил, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией. Он также обратил внимание, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
«Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире», – сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена «борьбу с российской угрозой». По мнению парламентария, «безумные расходы» на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.
«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», – пояснил депутат.
Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. «Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», – добавил Железняк. Парламентарий выразил уверенность, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
Накануне в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса для Пентагона 715 млрд долларов на «противодействие угрозе со стороны Китая» и «сдерживание дестабилизирующего поведения со стороны России».
В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
Эксперт: Частью ударных беспилотников Bayraktar Украины будут управлять турецкие операторы
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Чтобы обеспечить себе преимущество на линии боевого соприкосновения в Донбассе украинским войскам понадобится около 30 беспилотников Bayraktar. Они будут активно пользоваться брешами, существующими в радиолокационной обороне ЛНР и ДНР. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя признание Турции в том, что она продала Украине партию боевых дронов.
«Для создания успешно действующей ударной группировки, аналогичной той, что применялась, например, в Карабахе, количество Bayraktar должно быть доведено до 25-30 единиц, – заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Теоретически нужное количество у ВСУ уже есть. На основе имеющихся данных о закупках военной техники для украинской армии можно сказать, что в арсенале ВСУ уже находится от 24 до 30 подобных боевых единиц».
Однако может ли украинская армия все их задействовать, пока вопрос, ведь управлять дронами может только специалист. «Скорее всего, подготовить необходимое для такой группы число офицеров-специалистов Украина не успела. Могу предположить, что обслуживать самостоятельно она может примерно 12 закупленных раньше остальных Bayraktar», – сказал Леонков. Однако, по его мнению, часть купленных Украиной Bayraktar наверняка обслуживают прибывшие из Турции операторы.
Почему выбор Киева пал именно на турецкие беспилотники, эксперт объясняет их характеристиками. «Высота полета Bayraktar достигает порядка 8 километров, а дальность применения его вооружения может составлять до 10 километров. Это дает им возможность атаковать, находясь вне зоны ответного огня зенитно-ракетных комплексов «Стрела», которыми предположительно располагают армии ЛНР и ДНР», – говорит Леонков. Боевой задачей украинских дронов будет, скорее всего, поиск позиций зенитно-ракетных комплексов защитников ЛНР и ДНР и их последующее уничтожение, полагает он.
При этом в линиях обороны ДНР и ЛНР существуют радиолокационные бреши, предупреждает он, что помешает защитникам республик своевременно реагировать на прорыв вражеских БПЛА в свой тыл. По мнению Леонкова, защитникам Донбасса необходимо разработать новые тактики охоты на БПЛА.
В пятницу турецкая компания Baykar подтвердила факт продажи Киеву ударных беспилотников Bayraktar. Ранее об этом сообщали только украинские власти. Как напоминает Леонков, боевыми комплексами такого типа ВСУ располагают с 2019 года.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский ожидается с рабочим визитом в Анкаре, где должен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано подписание ряда двусторонних документов, однако о подготовке сделок военного характера официально не сообщается.
Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский предположил, что одной из целей визита Зеленского станет попытка приобрести новую партию Bayraktar, а также ударные беспилотники Akinci. По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Впрочем, эксперт не уверен в том, хватит ли Украине денег на такую закупку такого количества боевых единиц.
США оказалось «не совсем ясно» происходящее на границе с Украиной
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины, происходящее там «не совсем ясно».
«Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно», – приводит ТАСС ответ Кирби на просьбу прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе.
По версии представителя Пентагона, действия России якобы «не способствуют стабильности и безопасности там». «Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной в отношении своих намерений», – заявил Кирби.
«Тот факт, что они не транспарентны, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, – полагает он. – Мы следим за этим [происходящим] очень внимательно». Представитель Пентагона также повторил утверждения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая выступила с утверждением, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. «Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие», – заявил Кирби.
«Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтре вход [кораблей] в Черное море», – сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США на следующей неделе пройдут через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Кирби, в этом «нет ничего нового».
«Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования», – заявил пресс-секретарь Пентагона.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
В четверг главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Пушков обвинил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе
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После прихода к власти 46-го президента США Джо Байдена и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии» в Киеве поднимают ставки и стремятся вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии». В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Таким образом сенатор прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Украины к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
«За последние несколько лет сейчас наиболее горячий период. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны – и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», – заметил Пушилин.
Накануне Пушков заметил, что НАТО не вернет Украине Донбасс. В четверг генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере Киевом контроля над несколькими областями страны.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.
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В ЛНР заявили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны Киева за неделю
Украинские силовики за неделю 18 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня», – сказал Филипоненко, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении десяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
В ЛНР ранее заявили, что с 26 марта по 2 апреля зафиксировали десять обстрелов со стороны украинских силовиков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
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