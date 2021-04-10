Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 13 млн 205 тыс. 926 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Отмеченный за сутки скачок заболеваемости в Индии стал очередным, пятым в текущем месяце и четвертым подряд антирекордом для страны: в минувшую пятницу было отмечено 131 тыс. 968 случаев инфицирования коронавирусом, 8 апреля – 126 тыс. 789, 7 апреля – 115 тыс. 736 случаев, а 5 апреля – 103 тыс. 558. Ранее максимальный скачок заболеваемости в Индии был зафиксирован более полугода назад: 17 сентября прошлого года, когда были выявлены 97 тыс. 894 зараженны, передает ТАСС.

Всего за последние пять дней в стране было зарегистрировано более 616 тыс. случаев заражения этой инфекцией, погибли – 3 тыс. 335 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего же за время эпидемии в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 168 тыс. 436 человек.

В данный момент в Индии лечатся от COVID 1 млн 46 тыс. 631 пациент, что на 67 тыс. 23 больше, чем сутками ранее. Индия занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом и четвертое место ­– по числу летальных исходов из-за новой инфекции (после США, Бразилии и Мексики).

Привиты от коронавируса за сутки – 3 млн 415 тыс. 55 человек, всего вакцинированы 98 млн 075 тыс. 160 человек, указывает минздрав страны.

Ранее аргентинские медики за сутки выявили 24 тыс. 130 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии, при этом общее число заразившихся приблизилось к 2,5 млн человек.

Также сложная ситуация с коронавирусом сложилась в Турции. Страна приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев COVID.