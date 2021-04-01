Эксперт указал на недостатки триллионного «инфраструктурного плана» Байдена

«Мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа, но его масштабный проект вряд ли будет реализован», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя представленный президентом США Джо Байденом план по обновлению инфраструктуры и промышленности объемом в 2 трлн долларов.

«Быстрого принятия этой реформы, на что надеется президент США Джо Байден, не будет. Он хотел бы принять ее в мае, но думаю, дебаты будут идти все лето. Отдельные аспекты его плана будут приняты, но сомневаюсь, что реформа в целом будет реализована», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Сам по себе проект довольно большой, – отмечает эксперт. – Администрации Байдена, очевидно, хотелось представить более масштабный проект, чем недавний план предоставления финансовой помощи американцам объемом 1,9 трлн долларов».

«Кроме того, – добавил Дудаков, – это попытка повторить масштабные реформы экс-президента США Дональда Трампа. Он в свое время использовал платформу экономического популизма: указывал на плохое состояние инфраструктуры и недофинансирование этой проблемы, а также обещал многомиллионные реформы и создание рабочих мест».

«Теперь мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа и его сторонников среди республиканцев. Но если предыдущий президент предлагал вкладывать деньги в традиционные отрасли и реальный сектор экономики, то Байден предлагает сделать упор на зеленой энергетике, которая вызывает много споров. Там занято не так много людей, и она убыточна. По мнению многих экспертов, эти вложения не окупятся», – отметил Дудаков.

«Также в рамках этого проекта Байден предложил повысить налоги.

Это тоже не самое популярное решение, особенно в условиях кризиса. В Конгрессе нет особого энтузиазма по поводу голосования за повышение налогов не только среди республиканцев, но и среди умеренных демократов. Поэтому проект Байдена оказывается в трудной ситуации», – констатирует собеседник.

«Теоретически демократы могут попробовать протащить реформу при помощи бюджетного правила в Сенате, которое позволяет принимать законопроекты, связанные с бюджетом, простым большинством. Но для этого план должен быть более удобоваримым», – полагает американист. «Потому единственный вариант для Байдена – принимать законопроект по частям», – резюмировал эксперт.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. На реализацию плана, который предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП, потратят 2 трлн долларов.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», – сказал Байден, добавив, что благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.

Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий, пишет «Коммерсант».

Самые значительные инвестиции в размере 650 млрд долларов должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта.

Еще 174 млрд долларов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.

Ранее в марте Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. По словам Байдена, «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».

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