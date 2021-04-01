Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием Летчики ВВО отработали полеты на Су-34 на предельных высотах 1 апреля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту, сообщили в Минобороны. «Весь летный состав, имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полеты высотах до 17 тыс. метров», – передает официальный сайт Минобороны. Перед началом полетов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами летчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полетов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах. Напомним, в феврале экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с помощью авиабомб уничтожили заглубленный штаб условного противника на учениях в Курганской области.

ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках 30 марта 2021, 11:42

Фото: Carsten Rehder/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild. «Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар. «Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт. Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник. «Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар. Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках. Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U35 (в эксплуатации с 2015 года) и U36 (с 2016-го). По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье. В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны». Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад-2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад-2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии 30 марта 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Информация о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесена на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости». Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские Ту-142 совершили полет над Северным морем 29 марта 2021, 21:06 Текст: Елизавета Булкина

Два российских Ту-142 выполнили полет над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, сообщило министерство обороны. «Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», – передает сообщение Северного флота РИА «Новости». Продолжительность полета составила около 11 часов. Над Баренцевым морем самолеты сопровождали Су-33. «Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. (…) За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», – цитирует сообщение пресс-службы Северного флота ТАСС. Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем. Уникальный самолет РЭБ принял участие в учениях в Забайкалье 30 марта 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

На плановом летно-тактическом учении авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, применен уникальный самолет с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Минобороны. «Экипажем самолета в ходе учения были выполнены задачи по радиоэлектронному подавлению и выводу из строя систем управления условного противника обеспечивающих спутниковую навигацию и радиосвязь», – передает официальный сайт Минобороны. Также с помощью специального оборудования отдельно был проработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны «противника». Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. По его словам, разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием 31 марта 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием, сообщила пресс-служба НПП «Радар ммс». «Главный конструктор боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимир Николаевич Кирилловых удостоен благодарственного письма от президента России Владимира Владимировича Путина за многолетнюю и плодотворную работу в создании экранопланов и укрепление обороноспособности страны. Письмо от главы государства было официально вручено ветерану судостроения у него дома в Нижнем Новгороде, в день празднования его 90-летия», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Конструктор продолжает работу в должности советника гендиректора. Кирилловых – один из главных мировых специалистов по проектированию и испытанию экранопланов, на основе его идей были созданы несколько гражданских экранопланов взлетной массой от шести до 350 тонн, которые могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и для поисково-спасательных операций. При участии Кирилловых созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», экранопланы КМ «Каспийский монстр» и «Орленок». Также под его руководством был создан самый большой и единственный в своем роде ракетный экраноплан «Лунь». Считается, что «Лунь» способен подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты из-за своей высокой скорости и незаметности. Он получил прозвище «убийца авианосцев». «Экранопланы – это будущее. Они актуальны не только как грозное оружие на море, но и как высокоэффективный скоростной транспорт для гражданских целей. Особенно в труднодоступных регионах со слабо развитой транспортной инфраструктурой, в том числе в зоне арктических широт. Сегодня на протяженных реках Сибири растет пассажиропоток – экранопланы будут там очень востребованы», – отметил сам Кирилловых. Установлены сроки переделки БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат 30 марта 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Предполагается, что ремонт и модернизация БПК «Адмирал Виноградов» начнется в 2021 году с возвращением в состав флота в 2024-2025 годах», – сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты – а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая «Маршала Шапошникова» и «Адмирала Виноградова» – будет продолжена. Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил эсминец американских ВМС, который зашел за линию государственной границы России на два километра. Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс» 29 марта 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева. По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение». В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Танкисты ВВО отработали применение залпового огня на учениях в Бурятии 30 марта 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения, сообщили в Минобороны. «В учении, для эффективного поражения групповых целей, с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня. Главным критерием выполнения данного упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Также снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до 1,5 тыс. метров. Ранее снайперы миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) провели специальные учения на Рощинском полигоне в Самарской области, во время которых отрабатывали технику ведения «гуманного» огня, направленного на остановку наступления без причинения противнику смертельных ранений.