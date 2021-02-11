Су-34 разбомбили штаб условного противника в Курганской области

Эксперты оценили идею «гарантированной защиты» от агрессии НАТО

«Такие предложения полностью противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя предложение российских военных ученых Владилена Стучинского и Михаила Королькова нанести превентивный удар по силам НАТО в ответ на начало многосферной боевой операции альянса против России.

«Заявления и разработки такого рода противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. В ней четко указано, что мы можем производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника. Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага», – объяснил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Подобные упреждающие удары предусмотрены, например, американской стратегией «Быстрого глобального удара», отметил собеседник. «Эта стратегия была создана с целью лишить Россию или Китай ракетно-ядерного щита и предполагала достижение цели за несколько этапов, которые могут быть реализованы в течение четырех часов. Но такой вариант развития событий уже практически полностью изучен, поэтому вряд ли разработки Стучинского и Королькова являются попыткой анализа этой возможной ситуации», – считает Леонков.

«Таким образом, Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», – констатировал эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и доктор военных наук Константин Сивков. «Удары по противнику возможны только в том случае, если он явно готовится к нанесению удара или фактически уже начал его наносить. В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», – объяснил он.

Для нанесения таких ударов необходимо зафиксировать старт вражеской ракеты и за время ее полета отреагировать встречными действиями. «В таком случае наши ракеты выйдут в космос еще до того, как американские ракеты попадут на российскую территорию. Но если ударить по противнику первыми без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», – заключил Сивков.

Ранее доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили нанести встречный или упреждающий удар Военно-космическими силами России для срыва вероятных многосферных боевых операций, разработанных НАТО и США.

Как следует из статьи военных ученых, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее.

Для того, чтобы не допустить интегрированного массированного воздушного удара сил НАТО, «необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечают авторы публикации.

При этом важнейшим принципом парирования возможной агрессии авторы считают превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений.

Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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