Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики Американские пацифисты призвали Байдена к диалогу с Россией 1 апреля 2021, 08:51 Текст: Алина Назарова

К президенту США Джо Байдену обратились 27 групп американских пацифистов, призвав его выстраивать конструктивные отношения с Россией вместо резких выпадов в адрес президента России Владимира Путина. «Думаю, что для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия - достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир – невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США», – считает глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон, передает РИА «Новости». Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. «У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным», – сказал Свонсон. World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать «опрометчивые» высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством. Заявление также подписала организация «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе». Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется». «Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир», – сказал Гэгнон. Гэгнон сказал, что Белый дом пока не отреагировал на призыв, и вряд ли когда-то это сделает. Он заявил, что группы будут действовать еще активнее и призвал американцев осознать, насколько агрессивно США ведут себя в отношении Китая, России и Ирана. «Тот факт, что 27 групп заявили о себе – это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений», – отметил активист. Ранее в США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий 31 марта 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Путин заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы, что «такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», передает ТАСС. Так президент прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова. Ранее Владимир Путин заявлял о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа. В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену 31 марта 2021, 17:45 Текст: Галина Кравченко

С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы. «Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить». Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена. Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет. США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины 1 апреля 2021, 04:14 Текст: Антон Антонов

Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости». Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС. Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В Кремле оценили доклад Госдепа о правах человека в России 31 марта 2021, 14:01 Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с обвинениями Госдепа США в «существенных нарушениях» прав человека в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок». В частности, он заявил об «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла». Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. США оценили влияние контрсанкций России 31 марта 2021, 23:30

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Введенные в 2014 году российские контрсанкции сократили для американских компаний перспективы проникновения на рынки России, говорится в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай. В докладе напомнили, что Москва ввела «контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине». Российские меры привели к «неопределенности для американских фирм». При этом Вашингтон продолжает добиваться «открытия российского рынка», а также «справедливого отношения» к американцам. В 2020 году внешнеторговый дефицит США с Россией составил 12 млрд долларов. В 2019 году он был на 27,4% (4,5 млрд долларов) больше. США экспортировали в Россию товары на 4,9 млрд долларов – на 15,6% (901 млн долларов) меньше, чем в 2019 году. Из России импортировали товары на 16,8 млрд долларов (минус 24,3%). Россия занимает «39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США», передает ТАСС. В марте Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом 1 апреля 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом. Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин». Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости». В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании. Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики 1 апреля 2021, 07:35

Фото: Democratic National Convention V/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики, говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Выдержки из книги, которая поступит в продажу 6 апреля, были опубликованы в электронной версии газеты Washington Post. В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью. «Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», – приводит ТАСС текст книги. При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma. Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона 31 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона выразил мнение, что формат «евротройки» сохраняет очевидный потенциал на будущее. «В достаточно развернутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Рутина с Меркель и Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон. Логика – общая. Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой – противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничной характера. Это ответственный разговор, с пониманием его непреходящего значения для граждан соответствующих стран», – написал Косачев в Facebook. В то же время он отметил, что приоритеты «совпадают далеко не во всем». «Отсюда – не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также Навальный. Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трем темам (равноудаленное содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Еще более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались. Белоруссия и Навальный – подозреваю, разногласия с учетом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться», – добавил сенатор. Он также добавил, что последняя фраза из пресс-релиза: «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня» - внушает определенный оптимизм. «Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», – заключил Косачев. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Песков рассказал о переговорах Путина, Макрона и Меркель 31 марта 2021, 13:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшиеся без участия президента Украины Владимира Зеленского, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также указал, что в беседе Путина, Макрона и Меркель не обозначались «красные линии» по Донбассу. «Нет, это не так, не надо было ничего обозначать, все «красные линии» хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Москва могла обозначить Европе «красную линию» на видеовстрече Путина, Меркель и Макрона. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году 31 марта 2021, 15:09 Текст: Елизавета Булкина

Власти возместят бизнесу часть затрат на выплату зарплат сотрудникам, которых трудоустроили после того, как они в прошлом году потеряли работу на фоне пандемии, заявил президент России Владимир Путин. «Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно: возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда», – передает слова президента РИА «Новости». Путин отметил, что для создания новых рабочих мест должны использоваться все инструменты, в том числе механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход. Глава государства на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы выразил надежду, что бизнес направит появившиеся от льгот средства на повышение зарплат сотрудникам, передает ТАСС.



«Мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний, это решение носит долгосрочный характер, отказываться от него мы не собираемся», – сказал он. По словам президента, власти рассчитывают «на встречные шаги со стороны бизнеса». «Александр Николаевич, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса, на то, что освободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работников», – обратился Путин к руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Ранее президент заявил, что власти не намерены прижимать бизнес нерыночными методами, развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам. Путин призвал регионы не направлять занятые под инфраструктуру деньги на текущие расходы 31 марта 2021, 18:19 Текст: Елизавета Булкина

Регионы не должны направлять на текущие расходы заемные ресурсы для инфраструктуры, реализация соответствующей программы должна строго контролироваться, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Нельзя допустить ситуации, когда заемные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов», – передает слова главы государства РИА «Новости».



В настоящее время на этапе восстановления российской экономики и доходной базы регионов необходимо дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры, «помочь сформировать базу для будущего экономического роста», подчеркнул Путин.



«При этом отмечу, что реализация программы должна контролироваться строго и Минфином, и профильными министерствами», – добавил он. Ранее политолог Марат Баширов рассказал газете ВЗГЛЯД, в каких регионах России ожидается экономический рост. Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием 31 марта 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием, сообщила пресс-служба НПП «Радар ммс». «Главный конструктор боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимир Николаевич Кирилловых удостоен благодарственного письма от президента России Владимира Владимировича Путина за многолетнюю и плодотворную работу в создании экранопланов и укрепление обороноспособности страны. Письмо от главы государства было официально вручено ветерану судостроения у него дома в Нижнем Новгороде, в день празднования его 90-летия», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Конструктор продолжает работу в должности советника гендиректора. Кирилловых – один из главных мировых специалистов по проектированию и испытанию экранопланов, на основе его идей были созданы несколько гражданских экранопланов взлетной массой от шести до 350 тонн, которые могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и для поисково-спасательных операций. При участии Кирилловых созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», экранопланы КМ «Каспийский монстр» и «Орленок». Также под его руководством был создан самый большой и единственный в своем роде ракетный экраноплан «Лунь». Считается, что «Лунь» способен подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты из-за своей высокой скорости и незаметности. Он получил прозвище «убийца авианосцев». «Экранопланы – это будущее. Они актуальны не только как грозное оружие на море, но и как высокоэффективный скоростной транспорт для гражданских целей. Особенно в труднодоступных регионах со слабо развитой транспортной инфраструктурой, в том числе в зоне арктических широт. Сегодня на протяженных реках Сибири растет пассажиропоток – экранопланы будут там очень востребованы», – отметил сам Кирилловых. Сенатор: За кампанией против российских дипломатов в ЕС может стоять Вашингтон 31 марта 2021, 19:00 Текст: Елизавета Булкина

Обвинения против российских дипломатов в некоторых странах Евросоюза могут быть сфабрикованы с подачи США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. «Болгария, Румыния, теперь Италия. Такое впечатление, что наши американские партнеры постарались, подкинули сфабрикованные материалы, чтобы разжечь публичный скандал, сформировать общественное мнение», – передает его слова РИА «Новости».



Джабаров отметил, что Россия «изучит ситуацию и будет принимать решение, как поступить». Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов. Российское посольство сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства. До этого прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объявление Софией российских дипломатов персонами нон грата – пятый демарш за полтора года, болгарские власти так и не предъявили доказательств. Путин сравнил «дикий капитализм» с выстрелом в собственную ногу 31 марта 2021, 15:22 Текст: Елизавета Булкина

Безудержное извлечение прибыли и «дикий капитализм» без заботы о людях сравнимы с выстрелом в собственную ногу или голову, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021–2023 годы. «Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это [сродни] аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», – передает слова главы государства ТАСС. При этом требования профсоюзов, основанные «только на голом популизме», также ведут к нарушению работы предприятий и бизнеса, который создает рабочие места. «Эти требования должны быть основаны на экспертной оценке», – подчеркнул Путин. Он отметил важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений, поскольку «в основе социального партнерства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться благополучия для граждан страны». Ранее Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу в прошлом году. Совфед одобрил закон о праве Путина вновь баллотироваться в президенты 31 марта 2021, 10:35 Текст: Алина Назарова

Совет Федерации одобрил закон, который дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока, а также расширяет перечень ограничений, при которых гражданин России не может претендовать на мандат депутата Госдумы. Тем самым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию. Автором законопроекта выступил, в частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков. Положение Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, занимавшему должность президента без учета числа сроков, в течение которых это лицо занимало эту должность на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение сроков, допустимых указанным положением, говорится в законе. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.