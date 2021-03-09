Маас призвал укрепить контакты гражданских обществ России и Германии

Германия планирует укреплять гражданские обмены, в том числе с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

«Мы устраиваем в этом году в России так называемый год Германии со множеством культурных, экономических и научных мероприятий, потому что у нас есть большая потребность улучшить и углубить контакты между гражданскими обществами», – сказал он, передает ТАСС.

По словам министра, даже во времена, когда у правительств есть сложности друг с другом, нужно работать над тем, чтобы устранить эти проблемы и вернуться к конструктивным отношениям. «При этом мы будем всегда пытаться сделать более интенсивным обмен между гражданскими обществами», – добавил Маас.

В феврале Маас говорил, что Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. В то же время он отметил, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России.