Эксперты: «Делом Навального» Запад хочет разрушить стабильность в России В ФРГ заявили о необходимости сохранения диалога с Россией 22 февраля 2021, 11:40 Текст: Ксения Панькова

Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив при этом, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России. «Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции, а сегодня мы обсудим, будем ли мы поручать подготовку новых санкции по России, особенно в свете осуждения Навального, того факта, что он под стражей и должен быть отправлен колонию», – заявил Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости». Министр добавил, что выступает за подготовку таких санкций. «Я выступаю за то, чтобы дать такое поручение – подготовить список таких санкций против отдельных лиц», – сказал он. «В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Россия необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения -–как можно сохранять конструктивный диалог с Россией, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке», – заявил Маас. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС должны принять решение в отношении России «в духе единства и сдержанности». «Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты», – сказал он. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального 19 февраля 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. «Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному 20 февраля 2021, 21:10 Текст: Игорь Кравченко

«Страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана. «Не удивлюсь, что сейчас кто-то скажет, что наш суд был слишком мягок к Навальному, учитывая, что он нарушил условия содержания на условном сроке по делу «Ив Роше» около 50 раз. Притом некоторые люди получают реальный срок после двух нарушений. Страна была слишком добра к нему, и, видимо, зря. Это стало особенно ясно во время заседаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко», – считает политконсультант Алена Август. «То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете, говорит о том, что он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – подчеркнула собеседница. Уважительное отношение к ветеранам – святая тема, потому что в каждой семье были и есть те, кто воевал во времена Великой Отечественной войны, подчеркнула Август. «Мой дед вернулся с войны без зрения... Для каждой семьи есть священные вещи. А Навальный, судя по его поведению, считает себя каким-то небожителем, то есть сверхчеловеком. Иначе он вел бы себя по-другому. Порой его заносило в такие дебри, и могло показаться, что он выступает с трибуны на марше нацистов», – отметила она. По оценке Август, во время последней речи в суде мысль Навального сводилась к тому, что Россия нужно было проиграть в Великой Отечественной войне. «Но тогда в живых остались бы далеко не все. А те, кто остались, были бы под гнетом фашистов. Навальный явно зарвался в стремлении выслужиться перед своими спонсорами. Он уже не чувствует границ. Скорее всего, он изначально спланировал вести себя максимально вызывающе и тем самым загнать на реальный срок и в роли несчастного быть чем-то полезным. Но по количеству вышедших на протесты мы видим, что он теряет сторонников. Если бы западные кураторы узнали бы, сколько на самом деле людей вышло на митинги, а не просто потусить, они сильно разочаровались бы», – полагает эксперт. Август уверена, что в своем пылу Навальный «стал тем, кем является на самом деле». «Поэтому те, кто относился к нему хотя бы с интересом, сейчас постараются забыть о нем. Оскорбление ветерана – это уже не юмор, а откровенное издевательство, в том числе над судом. Граница толерантности пройдена», – подытожила Август. Суды до сих пор относятся к этому обычному блогеру с какой-то нежной либеральностью, осторожностью, недоумевает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. «Алексей Навальный заслуживает куда более строгого наказания и вообще за свои действия, и особенно за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Навальный ведь задел не только одного Игната Артеменко, но и всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной. Вы же понимаете: они все в почтенном возрасте, заслуженные. И вдруг такой плевок им в душу!» – сказала Большакова. «То, как нагло вел себя Навальный по отношению к ветерану, вызвало очень сильное возмущение не только у меня, но и у всей ветеранской общественности. Я общаюсь со многими ветеранами войны – они так и сказали, что очень переживают. Как он мог в таком грубом тоне отзываться про ветерана Великой Отечественной?! По нашему мнению, наказать его следовало более строго. Учитывая то, что подсудимый свою вину не признал, даже не извинился ни перед Игнатом Артеменко, ни перед ветеранским сообществом в целом, его нужно было привлечь к куда более серьезной ответственности, чем просто штраф», – считает глава Союза семей военнослужащих. «Сейчас суд определил Навальному степень наказания – штраф. Но друзья помогут ему эту сумму быстро собрать. Он погасит штраф – и будет дальше издеваться? Надо, чтобы наказание соответствовало тяжести преступления. Глумление над участником Великой Отечественной войны, ложь и клевета в адрес ветерана недопустимы», – подчеркнула Большакова. «Должна сказать, что на этом суде защита Навального вела себя так же нагло и надменно, как и сам Навальный. Очень недостойно. Навальный оскорблял судью. А ведь за это он тоже должен ответить, тоже должна быть на этот случай статья в Уголовном кодексе. Как можно прощать такие вещи Навальному и его адвокатам?» – возмущается Большакова. «Вообще в Уголовный кодекс нужно внести поправку, ужесточающую наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. И чем скорее вопрос решится на законодательном уровне скорее, тем лучше. Это ведь отягчает вину – унижать ветеранов в нашей стране, в стране, где ветераны пользуются уважением и государства, и общественности. Надо такие выходки в корне пресекать», – убеждена глава Союза семей военнослужащих. В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Политолог раскритиковал актеров Деревянко и Бортич 19 февраля 2021, 12:54 Текст: Олег Исайченко

«Эти представители элитной тусовки разрушают собственное государство, которое делает из них звезд», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал раскрытые в программе Никиты Михалкова «Бесогон» гонорары актеров Павла Деревянко и Александры Бортич, которые поддержали незаконные акции, организованные окружением блогера Алексея Навального. «Поступать так, как поступили актеры Павел Деревянко и Александра Бортич – значит, как змея, кусать руку дающего, пилить сук, на котором сидишь. В данном случае любой нормальный человек согласится с Никитой Михалковым. Действительно, против чего они протестуют? Все они – представители элитной тусовки – очень богатые люди с огромными гонорарами, с домами на Рублевке, с шикарными квартирами. Чего же им не живется, зачем разрушать собственную страну?» – заявил член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. Собеседник провел аналогию между сегодняшней ситуацией и 1917 годом, когда «всевозможные великие князья, миллионщики, нацепляли красные банты и выходили на революцию». «А когда революция произошла, вся эта публика работала таксистами в Париже или продавала цветы в Стамбуле. Они рвали на себе волосы, проклинали себя за то, что ходили на эти митинги, убили Россию. Так и эти представители элиты гадят собственному государству, которое делает из них звезд», – констатировал эксперт. «Есть такая точка зрения: работаешь на государство – поддерживай его, а не работаешь – говори про него все, что хочешь. Но это неправильно, это ненормальное воспитание. Государство дало тебе все – права и возможности, бесплатную медицину и образование. Более того, наша страна предоставляет такой высокий уровень этих услуг, который другие государства не могут обеспечить своим гражданам. И после всего этого подросток в 16 лет выходит на митинг и говорит, что ему здесь плохо. Ему стоило бы посмотреть, как живут другие. Нужно не ходить и не разрушать свое государство, а быть благодарным ему за такую жизнь», – заключил Матвейчев. Ранее режиссер и киноактер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» раскрыл гонорары поддержавших протесты актеров Павла Деревянко и Александры Бортич и обвинил артистов в двуличии. Режиссер заявил, что за один день съемок эти актеры получают 200-300 тысяч рублей. «Роскошная Александра Бортич. Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» – заявил он. «А вот прекрасный артист Паша Деревянко. Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», – добавил Михалков. Никита Михалков также раскрыл гонорары и других молодых артистов. Например, по его словам, Антон Лапенко получает в день 200-250 тысяч рублей, Семен Трескунов – 120 тысяч рублей, Мария Шалаева – 150 тысяч рублей. «Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?» – заключил режиссер. Ранее актеры, которых упоминает в программе Михалков, высказались в поддержку сторонников Алексея Навального и несогласованных протестных выступлений. Напомним, сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел Политолог пояснил конфликт внутри КПРФ по поводу поддержки Навального 19 февраля 2021, 21:05

Фото: kprf.ru

Текст: Ирина Яровая

Скандал вокруг Навального стал для Геннадия Зюганова поводом, чтобы попробовать избавиться от скандального однопартийца Валерия Рашкина. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидер КПРФ пригрозил выгнать из партии главу московского горкома Рашкина – за поддержку блогера Алексея Навального. Некоторые эксперты поспешили заявить о том, что Зюганов начал чистку КПРФ от сторонников Алексея Навального, – поводом стало недавнее исключение из партии депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева, тесно связанного с радикальной оппозицией, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Но на самом деле исключение Локтева никак не связано тем с публичным выговором, который Зюганов устроил Рашкину», – сказал Данилин. «Если мы посмотрим на историю деятельности Московского горкома КПРФ, то его обычно возглавлял один человек пять лет, затем его сменял другой. Рашкин возглавляет горком уже десять лет. Сейчас вокруг этой фигуры, действительно, сгустились тучи. Поддержки у него на уровне президиума ЦК не осталось. Его пора менять, причем куда уйдет Рашкин, неизвестно», – считает Данилин. «О том, что Рашкин с Навальным «вась-вась», известно достаточно давно. Лично я видел подробную информацию о финансовых и политических совместных делах Рашкина и Навального еще в 2017 году. Тот факт, что Рашкин по сути поприветствовал уличные акции, организованные сторонниками Навального в январе, – это лишь формальный повод для недовольства. Зюганов использует это лишь как официальное обоснование, чтобы заменить руководство столичного горкома», – предположил Данилин. Вряд ли Геннадий Зюганов поставит на место главы столичного горкома своего внука Леонида, депутата Мосгордумы, полагает эксперт. «Внук метит на должность где-то повыше. Но вот кого-то из близких друзей внука вполне могут вскоре поставить во главе горкома», – подчеркнул Данилин. Хотя Зюганов прав, мотив его выступления достаточно спорный, считает политолог Марат Баширов. «Если бы он еще много лет назад осудил бы Навального за националистические взгляды, за неуважение к нашей истории – это звучало бы теперь совсем по-другому. Но Зюганов молчал в то время, когда Навальный ходил на марши националистов», – отметил политолог. «По идее, КПРФ должна была одной первых выступить тогда с протестом, но никакой реакции не было. Теперь же, когда в партии появились центробежные тенденции, доверие к этим словам Зюганова явно ниже», – полагает Баширов. Ранее в пятницу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по поводу Навального. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – пригрозил Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев на своей странице в Facebook обвинил в этом Рашкина, который был «в тесном контакте с Навальным». Сближение с Навальным вызывало недовольство в руководстве КПРФ и привело к тому, что Рашкин «бросил в жертву» Локтева. Исключенный депутат назвал действия Рашкина «попыткой уйти от личной ответственности». Сам Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда зарубежными разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ. Суд отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным 20 февраля 2021, 12:03 Текст: Алина Назарова

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. «Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов. В ходе заседания в субботу в прениях сторон прокурор оспорила доводы Алексея Навального о невозможности отмечаться. Она подчеркнула, что с ноября прошлого года по январь 2021 года Навальный не уведомлял ФСИН о своем местонахождении в Германии, хотя, судя по его постам в соцсетях и интервью СМИ, его состояние здоровья позволяло ему это сделать. «Мы можем считать фактами те доказательства (нарушения Навальным условий условного осуждения), которые Навальный оставил в соцсетях и СМИ – интервью известному блогеру, прогулка с сыном, отдых с сыном, отдых у озера, отдых у водопада, поездка в Дрезден. Похоже ли это поведение на поведение нездорового человека?» – усомнилась гособвинитель, передает РИА «Новости». «Защита осужденного претендует на исключительность. Между тем у ФСИН нет обязанности разыскивать осужденного, это у осужденного есть обязанность отмечаться в инспекции, при этом в строго отведенные дни», – подчеркнула представитель прокуратуры. Она также напомнила, что в течение условного срока обязанность Навального состояла в том, что он должен был ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах строго в указанные даты. Кроме того, прокурор заявила, что Навальный неоднократно уклонялся от посещения инспекции ФСИН, когда находился под условным сроком по делу «Ив Роше», что было достаточно для замены ему срока на реальный, передает ТАСС. В субботу Навальный принимает участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному 20 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, что свидетельствует об игнорировании Берлином положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. «На запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2021 от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. «Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы», – отмечают в ведомстве. «Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года», – пояснили в ведомстве. В свою очередь Генпрокуратура, подчеркивая «готовность России к плодотворному сотрудничеству», призвала Германию «пересмотреть подобный неконструктивный подход». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Итальянский аналитик: ЕСПЧ участвует в плане по дискредитации России 19 февраля 2021, 22:48 Текст: Евгения Шестак

Недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу российского блогера Алексея Навального представляется частью сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, заявил политический аналитик, менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки. «Принимая во внимание последние события и международный геополитический контекст, действия Страсбургского суда, таким образом, не кажутся изолированным случаем или деятельностью независимого органа, а представляются частью более сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, в поддержку коммуникационных стратегий, которые затронули Кремль в прошлом году и особенно обострились с прошлого лета», – заявил Бифольки. Он подчеркнул, что с августа 2020 года в отношении дела Навального можно заметить преобладающую роль Германии в роли антагониста России именно тогда, когда должно быть завершено строительство газопровода «Северный поток-2». «Фактически, именно Германия приняла российского блогера после его госпитализации, сообщив международным СМИ об отравлении Алексея Навального», – напомнил аналитик. Бифольки добавил, что эти события сближают дело Навального с проектом «Северный поток-2». Эксперт еще упомянул недавние заявления французского министра по европейским делам Клемана Бона, который потребовал, чтобы Германия отказалась от участия в газопроводе в ответ на задержание российского блогера. А также слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подчеркнула готовность администрации Байдена контролировать газопровод «Северный поток-2» и возможность введения санкций против компаний-участниц проекта. Также эксперт отметил, что «с учетом событий и позиций, выраженных Францией и США и в целом разделяемых крупнейшими европейскими правительствами, можно отнести дело Навального к столкновению между Россией и Западом, которое многие аналитики называют «новой холодной войной», где настоящим победителем окажется Вашингтон». «В заключение можно сказать, что действия Страсбургского суда вновь подняли интерес к делу Навального в СМИ, по крайней мере, в последние дни. А если и действия ЕСПЧ не приведут к желаемым результатам (рассматривая произошедшее в Страсбурге как часть сложной и многоплановой стратегии конфронтации с Кремлем), следующим шагом может стать дальнейшее введение санкций против России, в пользу которых высказалась администрация нового президента США Байдена, последствия которой могут повлиять на энергетический сектор природного газа, особенно на «Северный поток-2», и на распространение российской вакцины «Спутник V», – заявил Бифольки. Директора итальянского журнала «Евразия» Стефано Верноле разделят мнение, что Запад пытается с помощью решения ЕСПЧ подготовить почву для введения других санкций против России. «А также послать сигнал самому Навальному, заверив его, что он не будет брошен», – добавил он. По словам Верноле, поспешность решения ЕСПЧ всего лишь связана с попыткой получить результат до 20 февраля, когда будет рассмотрена апелляция Навального о замене нынешнего условного приговора на действительный. В среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это решение ЕСПЧ является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Адвокат: Мосгорсуд лишил Навального привилегированного положения 20 февраля 2021, 17:05 Текст: Андрей Резчиков

Вынесенный Навальному приговор закономерен, потому что он грубо нарушал требования условного срока и неоднократно привлекался к административной ответственности, суд, по сути, лишил Навального привилегий, которые были у него по непонятным политическим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников. В субботу Мосгорсуд отклонил жалобы Навального на замену условного срока реальным. «Когда Симоновский районный суд выносил решение, то исходил из того, что господин Навальный многократно и грубо нарушил условия своего нахождения под условным наказанием. Соответственно, жалоба его адвокатов была направлена на то, чтобы сказать, что господин Навальный не совершал нарушений и в целом – тот приговор незаконный», – отметил адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Но факт многочисленных нарушений Навальным, подчеркнул собеседник, достаточно очевиден. Инспекция ФСИН не менее семи раз констатировала нарушение блогером требований отмечаться в инспекции. «Необходимо соблюдать условия, которые наложил суд. К этому больше нечего добавить. А господин Навальный, я это хорошо помню, говорил, что у него семья, что он занят и не может ходить отмечаться, «когда им удобно». Простите, но никто не волен диктовать свои условия государству. Этими своими комментариями он подтвердил, что нарушения имели место», – напомнил адвокат. Кроме того, суд также учел и то, что в период условного наказания Навальный многократно привлекался к административной ответственности. «Я сталкивался с Навальным во время судебных процессов. У меня сложилось мнение о нем как о человеке, который не заморачивается никакими деталями. Ему кажется, что если он такой «популярный», то суд должен в силу этого принимать его позицию априори. Но суд – это довольно формализованное мероприятие. Ты должен действовать по процессуальным правилам. Нужно доказывать свои утверждения, а не называть судью «оберштурмбаннфюрером» и не говорить, что судья «хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом»... Глумление над судом ни к чему хорошему никогда и никого не приводило», – подчеркнул Мельников. Кроме того, суды в основном не стремятся назначать максимальные сроки наказания. В субботу Мосгорсуд сократил Навальному срок на 50 дней. «Вспомните, условный срок Навального уже продлевался однажды на целый год именно из-за нарушений блогера. Инспекция ранее несколько раз просила заменить ему условное наказание на реальное, но суды всякий раз отказывали. Иначе как долготерпением это назвать нельзя. Вынесенный Навальному приговор вполне соответствует достаточно среднему уровню наказания за установленные судом правонарушения», – считает адвокат. Мельников подчеркивает, что замена условного срока реальным является, по сути, отменой привилегий по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». «Навальный много раз привлекался к ответственности за нарушение закона, но его всякий раз не отправляли в места лишения свободы... С 2014 года Навальный несколько раз находился под административным арестом. Думаю, никто кроме Навального не вел себя так демонстративно по отношению к государству и суду. Поэтому вынесенный приговор – это не какая-то дополнительная кара, выдуманная лично для господина Навального. Это отмена того привилегированного положения, которое он имел по непонятным политическим причинам», – подытожил Алексей Мельников. Ранее в субботу Мосгорсуд отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. «Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Высказывания Навального в ходе процесса по делу о клевете на ветерана проверит СК 20 февраля 2021, 20:24 Текст: Елизавета Булкина

Суд района Южное Медведково постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления. «Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве», – передает решение судьи Веры Акимовой РИА «Новости».



В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес его участников. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала. Прокуратура попросила суд направить материалы в отношении Навального в Следственный комитет.



В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. «По совокупности преступлений [с учетом приговора по «Ив Роше»] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы (блогеру предстоит отсидеть в колонии около двух с половиной лет – прим. ВЗГЛЯД) со штрафом в размере 850 тыс. рублей», – объявила судья. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В суд по делам Навального прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы 20 февраля 2021, 09:47 Текст: Алина Назарова

Сотрудники посольств Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального. У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали, передает РИА «Новости». Тем временем журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд. Пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки. Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Прокурор обвинила Навального в дискредитации победы в Великой отечественной войне 20 февраля 2021, 21:15 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор Екатерина Фролова после вынесения приговора о клевете на ветерана. «Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», – передает ее слова РИА «Новости». Прокурор отметила, что Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем. Она добавила, что блогер мог бы после начала процесса принести Игнату Артеменко свои извинения, но вместо этого продолжил оскорблять и унижать его и весь судебный процесс. В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. Суд также постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления. Навальный в ходе процесса неоднократно допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Юрист оценил возможность пересмотра приговора Навальному 19 февраля 2021, 20:01 Текст: Андрей Резчиков

«Сомневаюсь, что в апелляционной инстанции Навальный сможет привести радикально новые аргументы, которые как-то повлияют на позицию судей», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко. Так он прокомментировал намеченное на субботу заседание Мосгорсуда по поводу апелляции защиты осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального. «Причины, по которым Алексею Навальному заменили срок с условного на реальный, очевидны. Он не исполнял тех обязанностей, которые должен исполнять осужденный условно с испытательным сроком», – пояснил заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Юрист напомнил, что решение о таком наказании вынес суд первой инстанции – Симоновский районный суд Москвы. «Это был показательный и открытый процесс, на котором этому блогеру была дана возможность полностью изложить свои аргументы. К сожалению, подсудимый «деформировал» эту возможность. Вместо того, чтобы говорить по сути обвинений, чаще выступал с политическими или просто курьезными декларациями. Тем не менее, у него была возможность выступить», – подчеркнул доктор юридических наук. Симоновский суд исследовал вопрос и пришел к выводу, что Навальный нарушил возложенные на него приговором 2014 года обязанности, «поэтому – по российскому законодательству – за этим следует изменение наказания с условного на реальный срок», пояснил собеседник. «При этом были учтены все нюансы, в том числе время пребывания Навального под домашним арестом. Но у осужденного еще была возможность апелляционного обжалования такого вердикта суда. Вот он и воспользовался – подал апелляцию», – говорит эксперт. Апелляционная жалоба рассматривается в двух контекстах, напомнил юрист: с точки зрения фактов, которые можно оспорить, если суд первой инстанции их неправильно установил, и с точки зрения применения самого права, то есть была ли в соблюдена процедура. «Я не жду ничего сенсационного от апелляционной инстанции. Слабо представляю себе, что здесь может быть сказано нового с точки зрения фактов или с точки зрения соблюдения процедуры в Симоновском суде. Ведь было установлено, что Навальный не исполнял свои обязанности еще до его госпитализации в августе. Как было установлено в суде, после октября (к этому времени блогер вылечился, но остался в Германии), он тоже не исполнял эти обязанности. Если такие факты установлены, то российское законодательство предусматривает замену условного срока реальным. Наказание есть наказание. Даже если вам не хочется, надо исполнять все условия. Если правила нарушаются, за этим следуют последствия. Словом, если в субботу в Мосгорсуде жалоба защиты Навального будет признана необоснованной, значит, такова она и есть», – уверен юрист. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года. Суд отправил Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. Осенью 2013 года СКР предъявил Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. В субботу в первой половине дня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты Алексея Навального. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Заседание пройдет в здании Бабушкинского районного суда. Во второй половине дня в том же здании судья Бабушкинского суда продолжит рассматривать другое дело, по которому Алексей Навальный проходит в качестве обвиняемого, – это дело о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Эксперт объяснил отказ суда в апелляции по делу Навального 20 февраля 2021, 13:30 Текст: Олег Исайченко

«Навальный пытался доказать свою исключительность, но система правосудия продемонстрировала, что в России все находятся в едином правовом поле», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя судебное решение о замене условного срока блогера Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». «Суд вынес окончательное решение о замене условного срока Алексея Навального на реальный, потому что подсудимый не является исключительной фигурой в российской системе правосудия. В совокупности он совершил около 50 правонарушений, что является очевидным основанием для такого вердикта. К тому же судом был учтен период нахождения Навального в клинике Charite – никаких претензий в это время ему не предъявлялось», – сказал член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков. Собеседник подчеркнул – еще в 2017 году Европейский суд по правам человека признал, что это дело чисто экономическое и не имеет политической подоплеки. «Поэтому стремление защиты Навального убедить всех, что дело «Ив Роше» имеет политическое основание – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Этим осужденный требовал признать свою исключительность, что ему не удалось», – считает Комков. «Суд показал – все находятся в одном правовом поле и ни один субъект не обладает исключительностью. Отказ в апелляции абсолютно понятен, ведь система не меняется исходя из пожеланий одного участника всего процесса», – заключил собеседник. Ранее в субботу Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. «Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов. В субботу Навальный принимает участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Прокурор оценила решение суда по делу Навального 20 февраля 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Прокурор Екатерина Фролова прокомментировала решение Бабушкинского суда Москвы, который признал законным замену Алексею Навальному условного срока на реальный. По словам Фроловой, суд подтвердил обоснованность решения, которое принял 2 февраля Симоновский суд Москвы. Прокурор также отметила «неоспоримость нарушений, допущенных Алексеем Анатольевичем Навальным при исполнении наказания, назначенного приговором Замоскворецкого районного суда в декабре 2014 года», сообщает «Комсомольская правда». Ранее в пятницу Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. В субботу Навальный принимает участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Навального доставили в Бабушкинский суд 20 февраля 2021, 07:44 Текст: Наталья Ануфриева

Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский районный суд, где в субботу пройдут два судебных заседания по его делам. Навального привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская тишина» за два с половиной часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный. Он будет это время находиться в конвой-комнате, передает ТАСС. Меры безопасности у суда усилены полицией. Обстановка спокойная. В субботу в Бабушкинском суде в 10.00 Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу блогера на замену условного срока на реальный. Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемый выступит с последним словом, после чего суд вынесет приговор. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд отправил Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Юрист Леонид Головко оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД возможность пересмотра приговора Навальному.