Комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте объявил о продлении комендантского часа в королевстве до 31 марта.

Как сообщил Рютте, «на основе статистики и прогнозов экспертов введение новых существенных послаблений с 16 марта [в Нидерландах] не представляется возможным». «В настоящий момент возможны лишь небольшие корректировки в отношении послаблений, вступивших в силу с 3 марта», – приводит слова политика ТАСС.

Он уточнил, что с 16 марта увеличится с двух до четырех человек число людей в возрасте от 27 лет, которые могут совместно заниматься спортом на открытом воздухе (ограничения на занятия групповыми видами спорта для людей в возрасте до 27 лет были сняты ранее). Также с 16 марта возобновятся уроки плавания для детей. С 27 марта будут обновлены правила для приема посетителей для магазинов, не продающих продукты и товары первой необходимости. В настоящее время они могут принимать не более двух посетителей с интервалом не менее чем в 10 минут, при этом от покупателей требуется предварительная запись не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения. Для магазинов, площадь которых составляет менее 50 кв. м, правила остаются без изменений. Магазины же с большей площадью смогут принимать по одному клиенту на 50 кв. м при соблюдении всех остальных условий.

Остальные меры остаются в силе как минимум до 31 марта, в том числе комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30. Исключение составят лишь выборы, которые пройдут 15-17 марта. В эти даты возвращение с избирательного участка будет достаточным основанием для нахождения на улице после 21.00. До 15 апреля продлена рекомендация не путешествовать за пределы страны при отсутствии срочной необходимости. Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

Что касается существенных послаблений, то они, заметил Рютте, могут быть приняты к началу лета, когда вакцинация от коронавируса будет распространена на всех желающих. «Это будет момент, когда мы, наконец, сможем принять большие шаги для возвращения к нормальной жизни», – сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля 2020 года. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час. 17 февраля Апелляционный суд Гааги продлил комендантский час.

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