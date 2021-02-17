Суд Гааги вернул в город комендантский час

Апелляционный суд Гааги оставил в силе вызвавший массовые беспорядки комендантский час, решение об отмене которого во вторник принял окружной суд города, сообщила судья Марианна Тан-де Сонавиль.

По ее словам, решение оставить комендантский час в силе принято с учетом «интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска», поданного фондом «Правда о вирусе», передает ТАСС.

Во вторник днем окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт.

Решением апелляционного суда ходатайство властей было удовлетворено. Это означает, что комендантский час остается в силе. Слушания по существу дела в апелляционном суде Гааги запланированы на пятницу, после чего инстанция должна будет вынести свое решение в течение нескольких дней.

Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны.

Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро.



На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек.