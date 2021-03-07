Стало известно о просьбах Киева к Лондону помешать фильму о «вагнеровцах»

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

7 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
Перейти в раздел…

США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Перейти в раздел…

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не решили
Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом?
  • Да, ограничиваю время использования

  • Да, контролирую контент, который просматривает ребенок

  • Нет, не ограничиваю
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
    США захотели «превзойти остальной мир» После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80% Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками
    Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах Президент Армении обсудил с представителем оппозиции ситуацию в стране Больницы Словакии не справились с ростом числа пациентов с COVID-19 Бузова объявила о возвращении шоу «Дом-2»
    В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в еще одной стране Европы Названо число проведенных в России тестов на COVID

    Главная тема


    Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду

    «очень плохой сенатор»


    Трамп начал мстить республиканцам

    Заражение компьютеров


    Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса

    нарушение свободы слова


    Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД

    Видео

    разведка СССР


    Укравших ядерные секреты Америки выдала лишь случайность

    политический скандал


    Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

    этическая проблема


    Как избавиться от маньяков на телевидении

    реформа избирательной системы


    США устанавливают однопартийное правление

    новые запреты


    Владимир Можегов: Печальные итоги построения однополярного мира

    глубинный народ


    Евгений Фатеев: Внутреннего иностранца неверно считать либералом

    меры давления


    Тимофей Бордачёв: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    добыча криптовалюты


    Россия становится крупным источником «цифрового золота»

    на ваш взгляд


    Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?

    Стало известно о просьбах Киева к Лондону помешать фильму о «вагнеровцах»

       7 марта 2021, 14:09
    Фото: Телеканал ОНТ/YouTube
    Текст: Елена Мирошниченко

    Киев пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату участников ЧВК «Вагнера», в офисе президента Украины Владимира Зеленского обратились с просьбой запретить фильм к британским спецслужбам, пишет украинское издание «Зеркало недели».

    Источники издания «Зеркало недели» сообщили, что глава офиса Андрей Ермак лично позвонил автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву, чтобы узнать подробности расследования.

    Издание отмечает, что в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы Ми-6 Ли Лоуренс. Во время встречи переговоров действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, а также воспрепятствовали выходу фильма.

    По данным журналистов, британская сторона отказалась выполнять просьбу Киева, напомнив, что в Британии свобода слова.

    В посольстве Британии на Украине отказали изданию в комментарии.

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

    Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Трамп начал мстить республиканцам
       7 марта 2021, 07:57
    Фото: John Raoux/АР/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа.

    Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна.

    В феврале Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны были проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности
       7 марта 2021, 06:57
    Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США.

    Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС.

    По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. 

    Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.

    Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем.

    Коментарии (34)
    Москвичей предупредили о «разрыве головы» из-за погоды
       6 марта 2021, 15:14
    Фото: Global Look Press
    Текст: Абдулла Шакиров

    В воскресенье в Москве ожидаются мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду и снижение атмосферного давления, что может привести к сильнейшим головным болям даже у здоровых людей, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров – на 18 единиц. «Разорвет голову» не только метеозависимым, но и здоровым людям. Мы сейчас находимся в норме, на уровне Москвы, на уровне семи холмов, а 729 миллиметров поднимает нас на высоту 180-200 метров вверх, на уровень московских высоток», – передает РИА «Новости» слова Тишковца.

    Как отметил синоптик, в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона: в воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. «Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера», – сообщил специалист.

    По словам Тишковца, снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, вследствие чего могут возникнуть задержки авиарейсов.

    Ранее жителей Москвы предупредили о «гребне антициклона».

    Коментарии (20)
    Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

    6 марта 2021, 16:11

    Текст: Вера Басилая

    Ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством, от 17% до 42% пациентов – депрессией. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

    Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%), передает РИА «Новости».

    В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью ( от 38% до 50%). Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 115,2 млн инфицированных, а по подсчетам Университета Хопкинса их число уже превысило 116 млн.  

    Ранее ВОЗ предположила, что мир справится с пандемией в начале 2022 года, но это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

    Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.

    Коментарии (14)
    США захотели «превзойти остальной мир»
       7 марта 2021, 00:52
    Фото: Oliver Contreras/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Принятие пакета стимулирующих экономику мер позволит США «превзойти остальной мир», заявил глава американского государства Джо Байден.

    В субботу Байден выступил в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате соответствующей программы в размере 1,9 трлн долларов. Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Так как в документ внесены изменения, Палате представителей предстоит вновь рассмотреть его, передает ТАСС.

    По словам Байдена, «это создаст миллионы рабочих мест». «Мы ожидаем 6 млн рабочих мест», – сказал он, добавив, что «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай». Байден заявил, что противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. Он заверил, что страна преодолеет последствия коронавируса и «останется ведущей и самой успешной экономикой мира».

    Напомним, беспрецедентные меры властей США по спасению экономики от коронавирусного кризиса привели к рекордному увеличению дефицита федерального бюджета страны – в начале 2021 года он приблизился к астрономическим 3,5 трлн долларов. Основным способом наращивания бюджетного дефицита остается постоянное расширение госдолга США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (45)
    Летевшие в Новосибирск пассажиры связали попутчицу веревками

    7 марта 2021, 09:10

    Текст: Ксения Панькова

    Бортпроводники рейса Владивосток – Новосибирск при содействии пассажиров с помощью скотча и веревки удерживали в кресле женщину, которая неадекватно вела себя на борту самолета, сообщило Сибирское управление на транспорте МВД России.

    Как отмечается в сообщении ведомства во «ВКонтакте», в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту Толмачево поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки. Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа жительница Новосибирска не реагировала и была дезориентирована в пространстве.

    «В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», – говорится в сообщении.

    В дежурной части полиции 39-летняя женщина призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

    «В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», – говорится в сообщении.

    Ранее пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту Толмачево.

    Коментарии (27)
    В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву
       7 марта 2021, 03:45
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз должен сделать проект «Северный поток – 2» инструментом давления на Москву, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер.

    Вебер считает, что строительство «Северного потока – 2» «не в европейских интересах» и призвал сделать газопровод «рычагом во внешней политике», раз уж Германия не хочет от него отказываться. По версии евродепутата, «Северный поток – 2» придает стабильность «системе Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Вебер заявил, что газопровод «не сможет работать в полной мере», если Москва «не вернется к партнерскому сотрудничеству». Он призвал увязать работу газопровода с «дальнейшим поведением» России. По мнению евродепутата, ЕС должен вести себя увереннее и «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

    Напомним, официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (33)
    Названы сроки строительства инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного
       6 марта 2021, 17:59
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запланировано начало строительства инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «2025 года – запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата Луна-27», первый полет «Орла» с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном», – передает ТАСС слова глвы Роскосмоса.

    В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году.

    Ранее сообщалось, что начались работы по расчистке площадки для строительства аэропорта космодрома Восточный, где через два года появится взлетно-посадочная полоса.

    В декабре замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщал, что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году, а не в 2023-м, как планировалось ранее.

    Коментарии (51)
    В Совфеде считают, что США не удастся остановить «Северный поток – 2»
       6 марта 2021, 15:14
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    США не удастся остановить «Северный поток – 2», американская администрация не решится на новые санкции, угрожающие европейской экономике, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, отметив, что Вашингтон уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России.

    Ранее офис президента Украины попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России, в том числе, в отношении «Северного потока – 2».

    «Все понимают, что рестрикции в отношении «Северного потока – 2» – это санкции не против России, а против ФРГ и других европейских стран, заинтересованных в поставках российского газа напрямую. В Европе понимают, что это дешевле и надежнее, чем газ через Украину», – цитирует РИА «Новости» сенатора.

    Понимая это, как отметил Цеков, в Вашингтоне не пойдут на действия, наносящие прямой урон европейской экономике.

    Он также считает, что США уже находятся «в затруднении» в плане санкций против России, поскольку «их очень много, а результатов пока никаких». «Но понятно, что все это будет продолжаться, поскольку Украина продолжает оставаться орудием Вашингтона в борьбе против России», – подчеркнул сенатор.

    Ранее замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России. По ее словам, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2».

    В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
    Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител

    6 марта 2021, 14:41

    Текст: Абдулла Шакиров

    При низком уровне антител после завершения вакцинации или выздоровления от коронавируса лучше привиться повторно, рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.

    «Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на COVID-19, на вакцинацию. Их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность – у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел», – передает слова специалиста ТАСС.

    Как пояснил врач, необходимость повторной вакцинации зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма и ряда других факторов. При этом, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения, то есть детей, беременных женщин и лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными. Также специалист подчеркнул, что растет количество россиян, прививающихся трижды в обход системы учета и контроля вакцинации: это вызвано отсутствием у них достаточного титра антител. Лиознов сообщил, что были случаи, когда пациенты сначала прививались вакциной «Эпиваккорона», а затем вакцинировались «Спутником V», что, по мнению эксперта, является сомнительной практикой с точки зрения последствий для организма.

    Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Она также рассказала, что ВОЗ пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников.

    В РФПИ сравнили число вакцинировавшихся от коронавируса россиян и британцев. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

    Коментарии (1)
    В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

    7 марта 2021, 11:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.

    «Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

    Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.

    Помимо этого, Тимаков считает, что весной на фоне сезонной заболеваемости и влажности передача коронавируса происходит активнее. Также на рост заболеваемости COVID-19 может повлиять стандартное снижение иммунитета после зимы, отметил эксперт. 

    Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».

    Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.

    Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Бузова объявила о возвращении шоу «Дом-2»
       7 марта 2021, 03:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Весной реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир, сообщила ведущая Ольга Бузова.

    «Этого ждали все! Этой весной легендарное мега-реалити-шоу «Дом-2» возвращается!» – заявила Бузова в Instagram шоу, объявляя кастинг и предлагая «стать легендой».

    В конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.

    Коментарии (43)
    В Сирии осудили Турцию за невыполнение обязательств по Идлибу

    6 марта 2021, 18:31

    Текст: Абдулла Шакиров

    Турция уже год не выполняет обязательства по подписанному в Москве президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом договора по Идлибу, Анкара надеется оставить ситуацию на сирийском севере напряженной для возможного торга с Москвой по спорным вопросам в других регионах, считает политолог Али Аль-Ахмад.

    «Турция не хочет выполнять обязательства по Идлибу, так как у Эрдогана и его партии амбициозные планы не только по части Сирии, но и в других регионах мира, в том числе и в Нагорном Карабахе. Они хотят расширять свое влияние, используя религиозный фактор в мире. Идлиб остается картой в руках Анкары, которая может влиять не только на переговоры по Сирии, но может влиять и на происходящее на мировой арене. Турция может использовать ее в переговорах с Россией по Ливии и Нагорному Карабаху, например, или в других регионах», – передает комментарий эксперта РИА «Новости».

    «Москва действовала и продолжает действовать так, чтобы не допустить прямого столкновения между Россией и Турцией или Сирией и Турцией. Так как это в первую очередь будет играть на руку США в их политике на Ближнем Востоке, которые хотят организованного хаоса в этом регионе», – добавил Аль-Ахмад.

    Напомним, Путин и Эрдоган на встрече в Москве 5 марта 2020 года достигли договоренностей о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили в документе приверженность «астанинскому» формату и договорились о проведении совместных патрулирований.

    Коментарии (4)
    Президент Армении запросил встречу с оппозицией

    6 марта 2021, 17:09

    Текст: Вера Басилая

    Президент Армении Армен Саркисян запросил очередную встречу с оппозиционерами, заявил представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян.

    По его словам, в ходе предыдущей встречи оппозиция представила свои позиции и получила заверения, что вопрос отставки начальника генерального штаба будет направлен в Конституционный суд, передает РИА «Новости».

    «У нас пока нет окончательного ответа, есть срок до понедельника. Президент обязан обратиться в Конституционный суд, в противном случае он понесет личную ответственность за ситуацию в стране и дальнейшие последствия», – сказал представитель оппозиции.

    Ранее Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

    Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.

    Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

    Коментарии (4)
    Елизавета II осталась без персонального самолета
       7 марта 2021, 06:44
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный авиапарк королевы Великобритании Елизаветы II продадут из-за сокращения оборонных расходов, сообщают СМИ.

    Королева «будет пользоваться самолетом Бориса Джонсона, раскрашенным в цвета национального флага», пишет Mail Online. Как сообщает газета, «самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС». Отмечается, что «королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», передает ТАСС.

    Британскую королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, а также вертолет AW-109. Вертолетом Елизавета II продолжит пользоваться. Британский премьер и министры с 2016 года пользуются Airbus A330 Voyager. В 1997 году королевская семья лишилась персональной яхты Britannia.

    Напомним, 16 марта кабмин представит обновленную стратегию по внешней политике и обороне, которая включает и сокращение королевского авиапарка. Британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих. Британия также решила увеличить оборонные расходы на рекордную сумму.

    Коментарии (23)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •