Сванидзе: С маньяками на телевидении бороться бесполезно

«Я согласен с Прилепиным в том, что маньякам на телевидении делать нечего. Но если людям интересно мнение маньяка, то куда теперь деваться?» – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Так он прокомментировал призыв писателя Захара Прилепина «забить телевидение досками» на фоне съемок ток-шоу со «скопинским маньяком» Виктором Моховым.

«Что касается приглашения маньяков на телевидение, то это тот редкий случай, когда я согласен с Прилепиным. Я бы маньяков на эфир не звал. Им нечего делать на телевидении. Мне не интересно мнение таких людей», – сказал российский журналист, телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе.

«Но я бы ничего досками не заколачивал, – продолжил собеседник. – Я против того, чтобы что-либо заколачивать. Дело в том, что бороться с таким контентом бесполезно».

«С морально-этической точки зрения это, безусловно, плохо, – добавил Сванидзе. – Но если людям интересно мнение маньяка или человека, который бьет женщин и детей или женился на собственной дочери, то куда теперь деваться?».

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же.

«Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте».

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу.

В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся.

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.