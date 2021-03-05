Павловский: Березовский и Гусинский уничтожили рейтинг Немцова

Бывший президент России Борис Ельцин принял «суверенное решение», когда подбирал себе преемника. Среди кандидатов были Борис Немцов и Евгений Примаков, рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

«Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего», – подчеркнул Павловский в интервью Lenta.ru.

Он отметил, что во время предвыборной кампании, в частности, занимался центральной и региональной прессой.

Павловский добавил, что поначалу, в 1997 году, на роль преемника выдвинулся Борис Немцов. «Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг [Геннадия] Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение – [Владимира] Гусинского и [Бориса] Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты», – рассказал он.

Павловский рассказал, что затем начался поиск Ельциным преемника среди силовиков – «интеллигентных силовиков», первым из которых оказался Евгений Примаков, в 1990-х возглавлявший Службу внешней разведки.

«Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось», – пояснил политтехнолог.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин.