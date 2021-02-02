Путин поговорил по телефону с вдовой Ельцина Песков: Путин не следит за процессом над Навальным Кремль оценил историческую роль Ельцина 2 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ельцин – это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки – это дело самое простое, но самое сложное – это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован. Вы знаете, что свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что «задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком – другая ситуация».

Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина» 31 января 2021, 16:10

Фото: Mash Video/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1». «Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости». Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц. «Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт. Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе 2 февраля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook. Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию». «Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов. Песков рассказал, кто был инициатором разговора Путина с Байденом 31 января 2021, 14:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

С инициативой разговора президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джозефом Байденом выступила Москва через несколько дней после инаугурации американского президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». «Буквально через несколько дней, да», – передает слова Пескова РИА «Новости». Как отметил представитель Кремля, существует стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», после чего в течение нескольких дней ожидается ответ. По словам Пескова, разговор Путина с Байденом получился прагматичным, стороны согласились продолжать диалог по тем вопросам, где между странами существуют глубокие разногласия. «Откровенность заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», – отметил пресс-секретарь президента. Телефонный разговор лидеров России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике 1 февраля 2021, 13:03

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике. «Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID 1 февраля 2021, 18:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом. «Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке». Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС. Путин обсудил с Алиевым работу российско-турецкого мониторингового Центра 30 января 2021, 16:58 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. «В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», – говорится в сообщении. Президенты выразили надежду что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении. «Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества», – отмечается в сообщении. Ранее начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы сообщил, что российско-турецкий мониторинговый центр в Агдамском районе начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Затем по итогам переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан 1 февраля 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы. «Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» – передает слова главы государства ТАСС. В ходе совещания по ситуации в банковской сфере Путин также заявил, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков. Он напомнил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски. «И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», – сказал президент. Ранее Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году. Путин оценил пользу льготной ипотеки 1 февраля 2021, 15:03 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций – и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», – сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости». Президент отметил, что за 2020 год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. Этот показатель на 400 тыс. больше, чем годом ранее, добавил Путин. Напомним, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года. В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года. Путин возложил цветы к могиле Ельцина 1 февраля 2021, 18:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения. «Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», – сказал глава государства во время церемонии. Также Путин возложил цветы на могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище. Ранее в этот день цветы к могиле первого президента России возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин центра», друзья и соратники политика, в частности руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.

1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Памятные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус» 30 января 2021, 17:39 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении директора Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». «Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», – приводит ТАСС содержание документа. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания 30 января. Столяров с 2019 года является генеральным директором Фонда «Инновационный научно-технологический Центр «Сириус» (ИНТЦ). Окончил Высшую школу экономики по специальностям «Финансы и фондовые рынки», «Банковское дело и финансы», а также Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности «Банковское дело и финансы». Столяров с апреля 2002 года работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы (Москомспорт), в 2006-2008 годах был и. о. заместителя председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов. В 2008-2011 годах – зампредседателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, затем до назначения в фонд ИНТЦ работал заместителем префекта Северного административного округа города Москвы. Имеет награды и благодарности, включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Владеет английским и испанским языками. В Кремле продление СНВ-3 назвали «успехом всего думающего человечества» 31 января 2021, 14:26

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) следует считать «успехом всего думающего человечества», а также успехом дипломатии президента России, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. «Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента [России Владимира Путина], который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Он считает, что новая администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала наличие политической воли при обсуждении вопроса о продлении договора СНВ-3. По его словам, Соединенные Штаты сами предложили срок продления СНВ-3 – пять лет. «Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны», – добавил он. При этом Песков отметил, что «совершенно необязательно» договоренность по СНВ-3 станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам, где интересы двух стран совпадают. «Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам», – сказал представитель Кремля. Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин поручил Генпрокуратуре проверить аргументы правозащитников о «незаконном воздействии» 1 февраля 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел. «Генеральной прокуратуре провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Отчет должен быть подготовлен до 1 июня, ответственный – генпрокурор Игорь Краснов. Также Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими. «Рассмотреть совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства России в соответствующей сфере», – говорится в поручениях. Напомним, 10 декабря на встрече Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о том, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена – это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа, а предатели должны нести суровое наказание. При этом Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений. В Кремле высоко оценили речь Путина в Давосе 31 января 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Своей речью на форуме в Давосе президент России Владимир Путин пытался докричаться до здравого смысла политиков, в его словах не было никакой конфронтации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», – объяснил Песков в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера отметил, что «до сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер». На вопрос, ждет ли Россия реакции от партнеров, Песков ответил, что «имеющий уши услышит». Напомним, в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Путин отмечал, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Также российский лидер заявлял, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. По его мнению, нынешняя ситуация в мире схожа с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз. Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям 1 февраля 2021, 11:53 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, сообщается на сайте Кремля. «Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации», – говорится в перечне поручений. Сделать это необходимо до 1 августа 2021 года. Также Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. «Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены», – говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 августа, ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Кроме того, президент поручил полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению прав журналистов. Сделать это необходимо до 1 мая 2021 года. Вместе с тем правительству поручено провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство России. Также принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием. Доклад должен быть подготовлен до 1 марта, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции, а также поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел. Путин оценил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии 1 февраля 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе совещания с банкирами заявил, что в преодолении экономических последствий пандемии коронавируса в стране очень важную роль сыграла банковская система. «Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков», – передает слова главы государства ТАСС.



Путин отметил также, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Также была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. «Очевидно, что антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер», – подчеркнул российский лидер, напомнив, что «срок действия программ поддержки кредитования также ограничен». «В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11% за год», – добавил президент. Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее.