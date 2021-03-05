Обезьян впервые в мире привили от коронавируса Мишустин посетил центр «Вектор» 5 марта 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Глава Роспотребнадзора Анна Попова и гендиректор центра Ринат Максютов проводили премьера и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа, передает РИА «Новости». Сначала Мишустину продемонстрировали защитные костюмы для работы сотрудников лабораторий в «заразной зоне». Премьер поинтересовался, насколько сложно создать такой костюм. Максютов рассказал, что главная сложность заключалась в том, чтобы сделать многоразовый костюм сверхпрочным и иметь при этом возможность провести его дезинфекцию в парах формалина. После этого глава правительства осмотрел единственную в России референс-лабораторию Всемирной организации по птичьему гриппу. Ожидается, что в этом году лаборатория подучит статус Сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека. Сотрудники лаборатории рассказали Мишустину, что в 2021 году «Вектор» впервые в мире лабораторно подтвердил случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц субтипа H5N8, что стало возможным благодаря курируемой сети из ста региональных лабораторий Роспотребнадзора и трёх опорных баз. В настоящее время лаборатория ведёт углублённое изучение вируса с целью оценки его пандемического потенциала. Первые полученные результаты отмечают, что он представляет опасность для человека в пандемическом плане. Ученые работают над созданием платформы для вакцины, если она понадобится. Премьер также посетил лабораторию обратной генетики, где ведется эта разработка с использованием оригинальных молекулярных компонентов. На «Векторе» с использованием последних достижений генетики создаются вакцинные платформы, которые позволяют в случае необходимости быстро разработать и начать производство вакцины против особо опасных заболеваний. Напомним, в четверг Мишустин прилетел в Новосибирск, где вечером посетил логистический почтовый центр.

Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Эксперт объяснила обиду Киева на шутку премьера Словакии о передаче Закарпатья России 4 марта 2021, 11:20

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киев воспринял шутку как намек на улучшение репутации России в Европе», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя резкую реакцию со стороны Киева на шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса. «Самым больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией. Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Лариса Шеслер. Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт. Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница. Накануне премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В ответ на это министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, Матович своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта 2021, 12:19

Фото: Mohammed Talatene/dpa/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», – заявили в фонде, передает РИА «Новости». Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения». «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», – добавил он. Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Академик РАН прокомментировал сообщения о «пожизненном» заражении COVID-19 4 марта 2021, 12:26

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Люди с иммунодефицитом, например, пациенты с лейкемией, по-другому переносят многие инфекционные заболевания, нежели здоровые, поэтому необходимо проследить, насколько коронавирус мутируют в их организме при хроническом заражении, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя соответствующие наблюдения медиков из США. Американские медики зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как заметили, что следы вируса сохранялись в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, на протяжении полугода. Они предупредили, что данная ситуация опасна, поскольку увеличивается риск мутаций вируса, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. «Поскольку случаи такие пока единичные, во-первых, их нужно тщательно изучить, а, во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть настолько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего не настолько, что это будет что-то новое, и против чего не будут работать антитела», – полагает Зверев. Эксперт рассказывает, что люди с иммунодефицитом уязвимы не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, а также доказано, что они по-другому переносят многие инфекционные заболевания. «Это происходит не только при коронавирусной инфекции, другие вирусы тоже очень часто ведут себя по-другому в организме людей, страдающих вот такими системными заболеваниями. Мы знаем, что и заболевание корью, например, тоже может вызывать такие латентные инфекции в некоторых случаях. Поэтому, на мой взгляд, пока рано заявлять о том, что все может измениться и человеческий организм перестанет реагировать на ковид», – заключил вирусолог. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, поскольку у пациентов с болезнями иммунной системы отмечается повышенный риск заражения коронавирусом. Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках 5 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини. Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok) «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини. Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями». Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V». 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V» 5 марта 2021, 03:40 Текст: Алексей Дегтярев

Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса. «Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – пояснил Леонидас Иса РИА «Новости». Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора. Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса. Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID 5 марта 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times. Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости». В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии. В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо. Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией. Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное. Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо. Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян 4 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. В Кремле исключили гумпомощь в поставках вакцины за рубеж 4 марта 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Москва делает все возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан, передает РИА «Новости». «Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», – сказал Песков. Представитель Кремля не стал комментировать шутку премьера Словакии Игора Матовича, который пообещал России «Закарпатскую Украину» за поставку вакцины «Спутник V». «Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается», – добавил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за данную шутку. Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). На Украине допустили введение нового локдауна 4 марта 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «На Украине началась третья волна эпидемии», – заявил он. По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС. Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в «красной зоне карантина». Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. В оборот в России выпущено 7,9 млн доз «Спутника V» 4 марта 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот в 1 марта выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V», заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. «На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V», – сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации «О развитии национальной фармацевтической промышленности». Она также сообщила, что в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта, передает РИА «Новости». По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 млн комплектов. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Минздрав Украины запретил разглашать условия закупки вакцин 4 марта 2021, 13:09 Текст: Евгения Шестак

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки вакцины от коронавируса, заявила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова. «Цитирую: «обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19». Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents», – назвала Шаталова один из пунктов контракта, передает ТАСС. По ее словам, в случае нарушения условий контракт с производителем могут разорвать. Шаталова подчеркнула, что это требование направлено руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей Украины и города Киева. Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. Она получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Тем временем несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных реакциях на «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» 4 марта 2021, 19:37 Текст: Елизавета Булкина

В Росздравнадзор не поступало информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Ведомство проводит расследование по факту каждого серьезного побочного эффекта, передает РИА «Новости». «В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», – сообщили в ведомстве. Напомним, в России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие. 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V». У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений 5 марта 2021, 02:52 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые выявили у вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений и высыпаний. «Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в материале американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает РИА «Новости». Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней. Отмечается, что медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой препарата, чтобы закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих человек появились кожные воспаления той же интенсивности, еще у троих воспаление было более мягким, у оставшихся вторая инъекция прошла без воспалений. Ранее на Украине зарегистрировали несколько побочных эффектов после прививки от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Все побочные эффекты оказались несерьезными.