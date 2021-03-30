Названа точная причина смерти певицы Легкоступовой

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила из-за полиорганной недостаточности, вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы, пишут СМИ со ссылкой на заключение судмедэкспертов.

Следователи готовятся вынести «отказное» постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Экспертиза подписана главным внештатным судмедэкспертом депздрава Москвы, главой бюро столичной судмедэкспертизы Сергеем Шигеевым и руководителем Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского» доктором медицинских наук Татьяной Клименко, отмечает издание.

В документе насчитывается более 60 страниц, в них подробно расписаны детали госпитализации Легкоступовой и ее лечение. Эксперты не нашли следов насилия, но нашли следы полиорганной недостаточности – церебральной, печеночной, почечной и сердечно-сосудистой.

Эта недостаточность была «осложнением имеющихся у нее хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации» и острой субдуральной гематомы головного мозга», отмечается в документе.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали.

Адвокат Сергей Жорин сообщал, что при осмотре квартиры Легкоступовой были обнаружены многочисленные следы крови, намекающие на убийство исполнительницы. Позже он заявлял, что экс-супруг артистки якобы «забаррикадировался» в ее квартире и сменил замки.