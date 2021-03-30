Жителя Луганска приговорили к 17 годам тюрьмы за подготовку теракта

Жителя Луганска, планировавшего взрыв в столице самопровозглашенной Луганской народной республики, приговорили к 17 годам лишения свободы, решение было вынесено Верховным судом ЛНР, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР.

«Житель Луганска осужден Верховным cудом ЛНР за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности Луганской народной республики», – рассказал представитель генпрокуратуры ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что мужчина будет лишен свободы на 17 лет, а также он обязан выплатить штраф в размере 46 тысяч 852 рублей.

Как отметили в генпрокуратуре, житель Луганска был обвинен по ряду статей, в том числе, «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление самодельного взрывного устройства», «Государственная измена и шпионаж». Ведомство считает, что с ноября 2015 года по декабрь 2017 года подсудимый находился в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории, где был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он был досрочно освобожден в 2017 году и во время обмена военнопленными прибыл в ЛНР.

«С декабря 2017 года подсудимый собирал и передавал сведения военного характера, после получения паспорта ЛНР, в 2018 году устроился на службу в Народную милицию ЛНР», – уточнили в ведомстве. В пресс-службе также рассказали, что выполняя задание сотрудника СБУ, мужчина приобрел взрывчатые вещества, изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался привести в действие в центре Луганска при проведении массовых мероприятий. Мужчина не довел свои действия до конца, в октябре 2019 года он был задержан.

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