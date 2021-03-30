Путин заявил о важности укрепления гражданской идентичности

Нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются многие страны на американском и европейском континентах.

«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода. «В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить», – сказал Путин.

«Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», – сказал президент.

Он также указал, что межнациональные отношения «всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой». «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения», – отметил президент.

«На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал каждодневной работы», – заявил Путин.

В феврале Путин высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве.