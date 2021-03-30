Российский триллер «Спутник» решили переснять с голливудскими студиями

Ремейк российского триллера «Спутник» снимут в сотрудничестве с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.

«Продюсеры кинокомпаний «Водород», Art Pictures Studio и Hype Film объединились с голливудскими студиями Village Roadshow и 6th and Idaho, чтобы снять англоязычную версию нашумевшего российского триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. Village Roadshow известна миру такими хитами как «Джокер», «Пассажиры», «Великолепная семерка», а компания 6th and Idaho готовит к выпуску один из самых ожидаемых релизов 2022 года – «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По словам продюсера картины Федора Бондарчука, сыгравшего в фильме одну из главных ролей, «Спутник» стал «первым большим российским релизом, который сразу же оказался на цифровых платформах: во время локдауна, когда никто не выходил из дома, фильм увидело беспрецедентное количество людей, он наделал много шума как России, так и в мире».

«Я безмерно горд, что «Спутник» – одна из немногих российских картин, по которой будет снят англоязычный ремейк», – заявил Бондарчук.

Исполнительный вице-президент по художественным фильмам Village Roadshow Джиллиан Апельбаум выразила уверенность, что «Спутник» «будет понятен англоязычной аудитории, а захватывающий сюжет понравится кинозрителям во всем мире».

«Мы с нетерпением ждем начала производства и верим, что привлекли к сотрудничеству лучших в отрасли, тех, кто сможет переосмыслить оригинальное видение Егора, не нарушив идею фильма», – заявила Апельбаум.

Ранее боевик «Никто» («Nobody») российского режиссера Ильи Найшуллера по итогам выходных 26-28 марта занял первое место по сборам в прокате в США, заработав 6,7 млн долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах.