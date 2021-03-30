Эксперт сказал, как грамотно просить у банка о реструктуризации долга

У каждого банка есть свои выводы и алгоритмы, каким должникам и в какой ситуации, случае они предоставляют возможность реструктуризации долга, а в каких нет, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Тем не менее, у кредитных организаций нет цели забрать у ипотечника жилье, а выгоднее продолжить получать с клиента денежные средства.

Юрист Станислав Данилов в беседе с РИА «Новости» напомнил, что первого апреля текущего года в России перестанет действовать рекомендация Центробанка не обращать взыскание на заложенную квартиру, если она является единственным жильем должника в период пандемии коронавируса. Кроме того, больше нельзя будет брать ипотечные каникулы из-за заболевания COVID-19 или существенной потери дохода.

«Само по себе обращение в банк о реструктуризации долга не подразумевает какой-то юридической грамотности, потому что данное решение принимает конкретная кредитная организация в зависимости от их политики в отношении кредитных обязательств. То есть каждый банк по каждому случаю или ряду случаев принимает свои субъективные решения о том, предоставлять ли возможность реструктуризации по конкретному обязательству должнику или нет», – говорит судебный юрист Натан Будовниц.

Реструктуризация – это изменение условий кредитного договора, например, увеличение срока возврата займа банку или передача данного кредита другой организации с другими сроками и процентной ставкой, объясняет специалист. Если «новые условия» отвечают интересам банка, то он может на это согласиться. Соответственно, каким-то должникам кредитная организация может удовлетворить заявление о реструктуризации, а каким-то отказать – все зависит от политики конкретного банка. Он подчеркивает, что невозможно составить такое заявление, которое гарантированно будет удовлетворено.

«У каждого банка есть свои выводы и алгоритмы, каким должникам и в какой ситуации, случае они предоставляют возможность реструктуризации долга, а в каких нет. У некоторых банков есть политика в принципе этого не делать, независимо от того, в какую сложную ситуацию попал должник», – рассказывает собеседник.

Юрист обращает внимание на то, что если должник предоставляет подтверждающие его сложную ситуацию сведения или имеет хорошую репутацию как клиент банка, то у него больше шансов получить положительное решение о реструктуризации долга. Кроме того, на данное решение также влияют и другие факторы, например, если банку такие изменения выгодны, поскольку для кредитной организации на первом месте стоит извлечение прибыли.

«Себе в убыток ни один банк не работает, иначе он просто не будет существовать. Поэтому, когда принимается те или иные решения, банк смотрит, насколько это причинит или не причинит ему убытки. Соответственно, в зависимости от этого и еще огромного количества разных факторов (исключительно влияющих на репутацию, на то, кого они хотят привлечь и так далее) принимается решение о реструктуризации», – добавляет Будовниц.

Член Московской коллегии адвокатов Руслан Конорев также считает, что нет какого-то секрета получения положительного решения о реструктуризации долга клиенту – все решается посредством переговоров с кредитной организацией. Тем не менее, взыскание квартиры у должника также создает банку определенные проблемы: изъять имущество, продать на торгах и так далее.

«Банк заинтересован, чтобы каждый месяц получать доход. И чем дольше заемщик будет платить, хоть пожизненно, тем банку выгоднее. Поэтому, в какой-то степени и сам банк заинтересован пойти навстречу клиенту и одобрить реструктуризацию долга, а не в том, чтобы досрочно взыскать задолженность, и если она не будет взыскана, забрать квартиру. Его задача, скорее, не забрать жилье, а сделать условия обслуживания еще жестче, чтобы человек продолжил платить», – считает Конорев.

Ранее в правительстве поддержали законопроект о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что данная инициатива особенна важна в условиях пандемии коронавируса и преодоления ее последствий.