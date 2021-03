Сидящую на крыше львицу заметили в Подмосковье Итальянский регион решил закупить «Спутник V» В Общественной палате объяснили важность защиты минимального дохода должников 26 марта 2021, 14:18

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В условиях пандемии коронавируса и преодоления ее последствий у человека нельзя забирать последнее, должно хоть что-то оставаться на счету, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, комментируя инициативу по защите от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. По итогам встречи с лидерами думских фракций президент Владимир Путин поручил Государственной думе подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания со счетов минимального дохода граждан за долги. Срок исполнения установлен до 15 мая 2021 года. «Сама идея очень долго обсуждалась, и, конечно, она представляется правильной в условиях пандемии коронавируса и преодоления ее последствий, когда действительно снизился уровень дохода значительной части россиян. Многие потеряли работу или уменьшилось ее количество. И в такой ситуации, естественно, у человека должно оставаться хоть что-то на счету, нельзя забирать последнее», – говорит Кирьянов. Член ОП поясняет, что совершенно понятная с человеческой точки зрения позиция сегодня приобретает юридические очертания, что, несомненно, правильно. «Насколько нам известно, коллеги законодатели удачно предметно продумали юридическую составляющую, чтобы это не стало предметом каких-то мошеннических действий или способом возможного уклонения от обязательных платежей», – заключил собеседник. В конце января правительство поддержало инициативу «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Позже законопроект был внесен в Госдуму.

Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала 25 марта 2021, 15:56

Фото: «Роскосмос»

Текст: Алина Назарова

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given. «Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмоса», – пояснил Рогозин происхождение снимка в своем телеграм-канале. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. За сутки после инцидента контейнеровоз удалось частично снять с мели, но движение по Суэцкому каналу все еще полностью заблокировано. По некоторым данным, разблокирование канала может занять несколько недель. Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России. Иран атаковал израильское судно в Аравийском море 25 марта 2021, 18:56

Фото: Nicolas Economou/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Иран атаковал грузовое судно, собственником которого является израильская компания XT Management, сообщили израильские СМИ. «Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения», – цитирует сообщение 12 канала РИА «Новости». По этим данным, офис XT Management находится в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о происшествии, в силовых структурах пытаются оценить, не собирается ли Иран открыть новый фронт против Израиля в море. Отмечается, что судно продолжит свой путь по маршруту, оно встанет на ремонт в Индии. Ранее СМИ писали, что с конца 2019 года Израиль организовал не менее десятка атак на танкеры, которые везли нефть из Ирана в Сирию. При этом в Израиле полагают, что Иран может стоять за атакой на израильский корабль, произошедшей в четверг в Оманском заливе в феврале 2021 года. Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. На Украине готовят экстрадицию Януковича 25 марта 2021, 16:57 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская генпрокуратура сообщила, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти. «Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства. Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации. «Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море 25 марта 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море успешно завершены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС. По его словам, ориентировочно в мае–июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата, будет выполнено несколько пусков. Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск» – он отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение. Кроме того, фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска. В среду в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон». По данным пресс-службы, фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о двух подходах США к санкциям против России 26 марта 2021, 08:18

Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В американской администрации сформировались две группировки, которые по-разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times. Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости». Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании. Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня. Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то, кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации. В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. Газпром оценил готовность «Северного потока – 2» 26 марта 2021, 11:30

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

«Северный поток – 2» будет закончен до конца 2021 года, он достроен на 90-92%, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков. «Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю, 90-92%», – сказал Зубков РИА «Новости», добавив, что «конечно, в этом году он будет закончен». Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг предложил урегулировать расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО на площадке самого Североатлантического альянса. В Москве в ответ напомнили, что Североатлантический альянс не имеет отношения к газопроводу «Северный поток – 2». Тем временем глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея». Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле 25 марта 2021, 18:45

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле. Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees. Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ. Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей. Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин». В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi. При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли двое украинских военных 25 марта 2021, 19:08 Текст: Вера Басилая

Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили тяжелые ранения во время операции объединенных сил («ООС») в результате разрыва миномета «Молот», сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий. «23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – приводит заявление Осадчего агентство Луганскинформцентр. Он уточнил, что факт гибели военнослужащих представлен командиром 9-го батальона полковником Артемом Котенко «как результат нарушения правил при обращении с вооружением». По словам Осадчего, назначена комиссия для выяснения «реальных причин гибели боевиков». Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов «Молот», разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка. Беременную пятиклассницу решили выдать замуж за 23-летнего курьера 26 марта 2021, 10:46 Текст: Евгения Шестак

В Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. По данным СК, молодого человека обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об интимных отношениях со школьницей стало известно после ее беременности, передает «Вольск.ру». По словам обвиняемого, девочке было 14 лет, когда она вступила с ним в половую связь. После этого она забеременела. Мужчина утверждает, что все произошло «по любви» – и он собирается жениться на девочке. Ребенок должен родиться в сентябре. «Мы любим друг друга, но загс нам не дает официально зарегистрировать брак! Не знаю, что дальше делать. Хоть бери веревку и вешайся! Меня посадят, а за что? Я ее не насиловал, все было по любви и взаимному желанию. Я хочу жить вместе с Любкой и воспитывать ребенка», – рассказал он. Отмечается, что молодой человек закончил коррекционную школу и устроился работать курьером за 12 тыс. рублей в месяц. Девочка, несмотря на свой возраст, учится в пятом классе. «Ее родители хотят, чтобы мы поженились и жили вместе. Я работу официальную присмотрел, чтобы содержать семью», – добавил он. По закону в случае регистрации брака молодого человека освободят от уголовной ответственности. Однако в загсе отказываются принимать их заявление, потому что невесте меньше 16 лет, утверждает обвиняемый. Ранее в Ленобласти учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Названа официальная версия смерти внука Назарбаева в Лондоне 25 марта 2021, 15:50 Текст: Алексей Дегтярев

Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в Лондоне в 2020 году из-за наркозависимости, заявили представители семьи молодого человека в Британии со ссылкой на выводы коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс. «Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», – пояснили собеседники РИА «Новости». Правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, сообщили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет страдал от наркозависимости, не являются подозрительными, они связаны с наркотиками. «Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», – сообщила семья Назрабаевых. В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья». В августе того же года стало известно, что Айсултан скончался. Пандемия подсадила пожилых на наркотики 25 марта 2021, 18:15

Фото: Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год. «Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости». В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты. «Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе. У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляция и проблемы с физическим здоровьем. «МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации. Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года. Китай ввел санкции против Британии из-за «лжи и дезинформации» 26 марта 2021, 02:56 Текст: Елизавета Булкина

Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Китая. «Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – передает сообщение китайского внешнеполитического ведомства ТАСС. В Китае добавили, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию КНР. Также граждане и компании Китая не смогут вести дела с людьми и организациями, попавшими под санкции. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Синоптики пообещали москвичам мощный ливень 25 марта 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра. Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице. Создатель родстера «Крым»: К осени появятся первые реальные прототипы автомобиля 25 марта 2021, 20:25

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Мы планируем, что у нас уже к сентябрю появятся первые прототипы третьего варианта нашего автомобиля, на которых уже можно будет ездить», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Родстер Крым» Дмитрий Онищенко. «Изначально это был инициативный молодежный проект МГТУ им. Н. Э. Баумана, и мы просто хотели показать, что, используя стандартные компоненты отечественного автомобиля, можно сделать его с совершенно другими потребительскими качествами: иными форм-фактором, дизайном и так далее. Мы сделали первый прототип. По результатам испытаний с этим проектом познакомилось очень большое количество людей. Поэтому, когда мы получили положительную обратную связь, стали продолжать этим заниматься и даже задумались о создании штучного, может быть, даже серийного производства этих автомобилей», – рассказывает Онищенко. Команда разработала бизнес-план, занялась поисками инвестора, которого даже практически нашла, но потом возникла смелая мысль, что данный проект следует сделать более широким, продолжает собеседник. Тогда пришла идея вовлечь в данный проект студентов и других вузов, поскольку у каждого учебного заведения есть свои сильные стороны, инженерные школы. Кроме того, он напоминает, что два года назад президент Владимир Путин на встрече с ректорами технических университетов предложил вузам обмениваться между собой лучшими образовательными программами, что стало еще одним мотиватором для расширения проекта. «Поскольку инициатива идет от самих студентов, мы в рамках образования можем делать так, что ребята, обучаясь в разных вузах и знакомясь с разными инженерными школами, будут впитывать только самое лучшее. Поэтому мы немного сместили акценты от коммерческого проекта, связанного с созданием серийного автомобиля, на образовательный. Но мы не отменяем планы создания мелкосерийного производства автомобилей», – сообщает руководитель проекта. Он подчеркивает, что курировать работу студентов будут опытные инженеры Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который является разработчиком проекта Aurus. «Сейчас в каждом вузе создается конструкторское бюро, где ребята будут работать над своим вариантом прототипа автомобиля. И для того, чтобы можно было бы как-то идентифицировать эти работы, потому что есть определенные трудности с поиском ресурсов, особенно в региональных вузах, мы разработали несущую систему (кузов), которая является самой дорогой деталью автомобиля, причем под перспективу дальнейшей сертификации. Она должна выдержать все краш-тесты», – уверен Онищенко. Эта деталь конструкции безвозмездно передается молодым командам инженеров, студентов из разных вузов на дальнейшую разработку, продолжает собеседник. Сейчас в программу включились 20 университетов, которым передано уже 11 несущих систем. Одну НАМИ планирует оставить себе, чтобы также построить третий прототип. «У нас достаточно маленькая команда, поэтому мы остановились на создании базовой версии со стандартным двигателем Granta (ВАЗ-21127), потому что мы хотели создать недорогой доступный автомобиль. Для того, чтобы это получилось, необходимо использовать компонент от массового семейства», – объясняет специалист. Он рассказывает, что несущая система разработана таким образом, что инженеры могут использовать и другие силовые установки. Соответственно, обязанности по созданию автомобилей распределены по всем 20 вузам. Кто-то будет создавать электромобиль, кто-то – с обычным двигателем, а кто-то будет использовать гибридную силовую установку, водородные топливные элементы и так далее. «Я очень надеюсь, что НАМИ нам поможет и мы сможем заполучить для одного из прототипов мощный турбированный двигатель семейства Aurus – четырехцилиндровый мотор мощностью 250 лошадиных сил. Для нашего маленького автомобиля с расчетной массой 850 кг – это очень хорошая энерговооруженность, может быть, даже больше, чем у хороших немецких спорткаров. Поэтому мы планируем разные двигатели, и будет очень здорово посмотреть, какие есть преимущества у той или другой энергетической установки», – считает руководитель проекта. Как только все автомобили будут готовы, их сравнят и определят, в каких условиях можно будет применить ту или иную энергетическую установку, поясняет Онищенко. И поскольку проект инициативный, все зависит от тех ресурсов, которые удастся привлечь, ведь пока нет никакого бюджетного финансирования. «Мы, конечно же, планируем, что у нас уже к сентябрю появятся первые прототипы третьего варианта нашего автомобиля, на которых уже можно будет ездить, испытывать их, но четких сроков пока мы давать не можем. Что касается цены, то здесь тоже очень много факторов. Например, один из них – серийность. Мы посчитали, что с учетом запроса спокойно можем продавать 1–2 тыс. автомобилей в год, если цена в базовой комплектации с двигателем ВАЗ-21127 будет составлять 650–800 тыс.», – делится эксперт. Он уточняет, что данную стоимость автомобиля можно будет обеспечить только в том случае, если будет возможно покупать комплектующие по доступным, внутризаводским ценам. Но, естественно, если речь пойдет о более дорогих электромобилях или гибридах, то и автомобиль будет стоить дороже. Ранее заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева в своих социальных сетях сообщила, что стоимость родстера (двухместного спортивного автомобиля) «Крым» составит 500–800 тыс. рублей.