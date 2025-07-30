Польский политик назвал Качиньского «политическим гангстером»

Tекст: Дмитрий Зубарев

О решении Славомира Ментцена отказаться от подписания совместной политической декларации с партией «Право и справедливость» сообщил сам политик на своем YouTube-канале, передает ТАСС.

Ментцен заявил: «Я не намерен ее подписывать. К ПиС надо относиться с очень большой осторожностью».

Он охарактеризовал Ярослава Качиньского как «политического гангстера» и назвал предложенный документ «фальшивым». По мнению Ментцена, глава ПиС намеренно составил декларацию так, чтобы «Конфедерация» отказалась ее подписывать. Ментцен подчеркнул, что Качиньский «хотел нам навредить».

Декларация, предложенная Качиньским 25 июля, предусматривала совместную борьбу против правительства Дональда Туска, нелегальной миграции и централизации власти в Евросоюзе. По результатам опроса United Surveys, опубликованного 27 июля, ПиС лидирует в рейтинге политических предпочтений в Польше, «Гражданская коалиция» заняла второе место, «Конфедерация» – третье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ярослав Качиньский возглавил крупнейшую оппозиционную партию «Право и справедливость» на седьмом съезде в Пшисухе. Польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка обвинил Качиньского и Матеуша Моравецкого в скандале с поставкой генераторов на Украину, что привело к требованию вернуть Евросоюзу 90 млн евро.