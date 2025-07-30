Первая австралийская ракета рухнула после 14 секунд полета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первая произведенная в Австралии ракета-носитель Eris потерпела неудачу при запуске, проведя в воздухе всего 14 секунд и упав неподалеку от стартовой площадки, передает ТАСС.

Пуск состоялся утром в среду с космодрома Боуен, расположенного на севере Квинсленда.

В компании Gilmour Space Technologies, разработавшей ракету, подчеркнули: «Сегодня Eris стала первой сделанной в Австралии орбитальной ракетой, запущенной с территории Австралии – 14 секунд полета, 23 секунды работы двигателя. Это значительный прогресс для австралийской ракетной программы. Команда в безопасности, получены данные [полета], теперь все внимание на второй тестовый пуск».

Несмотря на быстрое завершение полета, испытание сочли успешным, поскольку ракета смогла стартовать и взлететь. Глава Gilmour Space Technologies Адам Гилмор ранее заявлял агентству Bloomberg, что именно такой исход будет считаться успехом для первого испытания.

На борту ракеты находилась лишь банка популярной в Австралии пасты Vegemite, которая символизирует национальную культуру. Gilmour Space Technologies основана в 2015 году и долгое время откладывала запуск из-за необходимости получить одобрение регуляторов. Компания существует на частные инвестиции, а в июле получила господдержку в размере 3,3 млн долларов.

Ракета Eris использует гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 метра, а масса полезной нагрузки достигает 300 килограммов. Следующий тестовый пуск запланирован после анализа собранных данных.

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