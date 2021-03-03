Дегтярев начал масштабную ревизию здравоохранения в Амурском районе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ознакомился с проблемами в больнице поселка Эльбана в Амурском районе, а также лично пообщался с местными жителями.

Находящиеся на лечении в стационаре Амурской центральной районной больницы пациенты пожаловались Дегтяреву, что им приходится самим приобретать лекарственные препараты, пишет «Московский комсомолец».

«Это недопустимо. Мы столько средств выделяем системе здравоохранения, но при этом люди в разных больницах и поликлиниках оказываются в разных условиях», – возмутился, общаясь с пациентами Эльбанской больницы, глава региона.

Дегтярев поручил министру здравоохранения региона Юрию Бойченко разобраться в ситуации и доложить о принятых мерах, особо отметив, что одной из важнейших задач правительства сегодня является качественное медицинское обеспечение всех жителей края.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся возраста медперсонала. В этом лечебном учреждении средний возраст персонала 62 года, однозначно нужны молодые специалисты.

Не остался без внимания Дегтярева ремонт в Эльбанской больнице, которая была построена в 1987 году. Здесь отремонтирован только пятый этаж на деньги краевого бюджета. Кроме того, необходимо обновить оборудование.

Стоит отметить, что больница обслуживает до 12,5 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей. По территориальному принципу за филиалом закреплены Эльбан, села Ачан и Джуен, поселки Болонь и Тейсин. Как отмечают эксперты, врио губернатора оперативно реагирует на все обращения и жалобы, поступающие к нему. Там, где его подчиненные оказываются бессильны, он лично вмешивается и наводит порядок, применяя самые жесткие меры.