Споры об онлайн-товарах предложили решать через Госуслуги Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза.

Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:37

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения. Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости». «Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 29 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости». Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке 29 марта 2021, 11:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно». Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским 29 марта 2021, 14:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе. Путин заявил о заданном ЦИК высоком стандарте проведения выборов и референдумов 29 марта 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин уверен, что профессионализм Центризбиркома позволит провести предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму на достойном уровне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля обращении главы государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, а также гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК. Путин отметил, что «за прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя». «Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», – подчеркнул президент. Кремль пообещал скоро огласить дату послания Федеральному собранию 29 марта 2021, 11:15 Текст: Алина Назарова

Дата выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту вскоре будет объявлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы сообщим своевременно (о дате послания), мы скоро сообщим», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию РБК, что это мероприятие может состояться 22 апреля. В марте Песков говорил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, вероятно, состоится в очном формате. Он также отмечал, что что дата послания президента парламенту «сдвигается вправо», но точных сроков пока нет. Посол России в США еще не представил Путину доклад после приезда в Москву 29 марта 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, еще не докладывал», – сказал Песков, добавив, что по линии МИДа и специальных ведомств идут постоянные доклады, передает ТАСС. Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Россия подтвердила получение приглашения Байдена Путину на саммит по климату 29 марта 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил источник, знакомый с ситуацией. «Приглашение получено, ведется проработка», – заявил источник РИА «Новости». Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД. До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Крупномасштабные учения РВСН начались в Омской области 29 марта 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более трех тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны. Отмечено, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», передает ТАСС. Основная цель учений – «совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения», сказано в пресс-релизе. В общей сложности к учениям привлечены «более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники», информирует ведомство. «В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением», – сказано в сообщении. По данным Минобороны, проверка плановая, проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. «Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год», – говорится в сообщении. Комиссия «проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению, сообщает Минобороны. Напомним, в декабре Минобороны сообщило, что ВС России в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина. Судно СФ вышло на поиск затонувших в годы ВОВ подлодок 29 марта 2021, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. Судно приступило ко второму этапу комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну». «За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М – «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 году) и М-175 (погибла в 1942-м). Также планируется обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б», – передает ТАСС сообщение флота. В пресс-службе напомнили, что в предыдущие годы при поиске подводной лодки М-122 были обнаружены несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году, однако саму «Малютку» тогда найти не удалось. Исследовательские работы североморцы выполнят попутно с решением плановых задач по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания. Напомним, летом 2017 года совместная экспедиция России, Литвы и Латвии обнаружила на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-10, которая считалась пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа с июня 1941 года. Динамические вертолетные тренажеры изготовили для Минобороны 29 марта 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Для Минобороны изготовлены восемь вертолетных тренажеров на подвижном основании, рассказал главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Валерий Иваненко. «Динамические тренажеры уже получили литеру «О1» – серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны России изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных», – передает ТАСС слова Иваненко. По его словам, для военных учебных центров и строевых частей изготовлены тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии «Ми» и «Ка»: Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, «Ансат-У», Ка-226, Ка-27М и Ка-52К. «В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности: Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части – в Торжок и Пушкино (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань», – сообщил Иваненко. Он также пояснил, что в зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов, чтобы летчики учились «летать» на «родном» аэродроме. Для получения достоверной визуальной картинки специалисты «Динамики» создают точную цифровую карту местности. Иваненко рассказал также, что первые отечественные вертолетные тренажеры на шестистепенном подвижном основании способны создавать «полную иллюзию полета» на настоящей машине. «На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения», – сказал он. По словам генконструктора, программисты центра «Динамика» работали около 2,5 лет над созданием программного обеспечения для формирования соответствующих перегрузок на симуляторе. При этом ПО для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки. Как подчеркнул Иваненко, созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации). И являются полностью российской разработкой от начала и до конца. Первые такие симуляторы поступили в начале года в центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М и палубных ударных вертолетов Ка-52К. Для сравнения, пассажиры гражданских авиалайнеров на взлете испытывают перегрузки в 1,5g. Космонавт при спуске в космическом кораблей «Союз» испытывает перегрузки в 3-4g. Предельные переносимые организмом перегрузки – 8-10g. Напомним, в июле 2018 года в Вооруженных силах начал работу Центр военных игр (ЦВИ), созданный на базе Военной академии Генштаба; «играть в войну» предстоит слушателям академии, которые будут тренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции. Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс» 29 марта 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева. По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение». В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии.